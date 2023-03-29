Алиса Ефимова: «Заканчивать я не планирую. Со мной связались несколько партнеров, и в ближайшее время у нас будут пробы»

Фигуристка Алиса Ефимова заявила, что не планирует заканчивать спортивную карьеру.

Ефимова и Рубен Бломмарт выступали за Германию в парном катании. Партнер объявил о завершении карьеры.

«Если вкратце, действительно, ссылаясь на слова в посте Рубена, все его лучшие результаты, которыми он гордится, были достигнуты вместе со мной. Возможно, я открыла ему большой спорт с точки зрения вложенного труда и преодоления себя.

Оказалось, он к этому не готов. Это моя точка зрения, и профессионалы, прочитав пост Рубена, поймут, о чем я говорю. Но с другой стороны, хорошо, что он понял это сейчас, а не перед самой Олимпиадой.

Что касается меня, то заканчивать я не планирую. Со мной связались несколько партнеров, и в ближайшее время у нас будут пробы», — сказала Ефимова.

Немецкий фигурист Рубен Бломмарт объявил о завершении карьеры. Он выступал в паре с Алисой Ефимовой