Алиса Ефимова: «Заканчивать я не планирую. Со мной связались несколько партнеров, и в ближайшее время у нас будут пробы»

Теги сборная Германии пары Рубен Бломмарт Алиса Ефимова Матч ТВ Фигурное катание

Фигуристка Алиса Ефимова заявила, что не планирует заканчивать спортивную карьеру. 

Ефимова и Рубен Бломмарт выступали за Германию в парном катании. Партнер объявил о завершении карьеры. 

«Если вкратце, действительно, ссылаясь на слова в посте Рубена, все его лучшие результаты, которыми он гордится, были достигнуты вместе со мной. Возможно, я открыла ему большой спорт с точки зрения вложенного труда и преодоления себя.

Оказалось, он к этому не готов. Это моя точка зрения, и профессионалы, прочитав пост Рубена, поймут, о чем я говорю. Но с другой стороны, хорошо, что он понял это сейчас, а не перед самой Олимпиадой.

Что касается меня, то заканчивать я не планирую. Со мной связались несколько партнеров, и в ближайшее время у нас будут пробы», — сказала Ефимова.

Немецкий фигурист Рубен Бломмарт объявил о завершении карьеры. Он выступал в паре с Алисой Ефимовой

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8 комментариев

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Kareglazaya
Там у Плющенко парник освободился, который весь этот сезон с девочкой-юниоркой катался.
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Рубену уже за тридцать, а Алисе еще не исполнилось 24 года. Она находится в неплохой физической форме, в прошедшем сезоне , выступая на Германию, показывала довольно приличные результаты. Пусть у нее и дальше продолжится карьера с новым партнером !
Предложения поступили от нескольких фигуристов как она говорит. Кто-то да подойдёт и будут скатываться.
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Оз
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален пользователем
А при чем здесь наши? В статье написано, что Алиса выступала за Германию. Вы заголовок что ли только прочли?
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Katerina Sunny
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален пользователем
Алиса выступает за Германию. И если партнеру не нужен карантин для перехода, то в следующем сезоне можно уже соревноваться.
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SALMON
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален пользователем
Так она за Германию катается
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Александр Кудрявцев
Ответ Katerina Sunny
Алиса планировала доехать до ОИ 26. Где теперь партнера найдёт?
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Katerina Sunny
Алиса планировала доехать до ОИ 26. Где теперь партнера найдёт?
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Алисе удачного выбора партнёра. Молодец, что продолжит соревноваться.
Рубену уже за тридцать, а Алисе еще не исполнилось 24 года. Она находится в неплохой физической форме, в прошедшем сезоне , выступая на Германию, показывала довольно приличные результаты. Пусть у нее и дальше продолжится карьера с новым партнером !
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Додик Аксель
Алисе удачного выбора партнёра. Молодец, что продолжит соревноваться.
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