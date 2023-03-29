Немецкий фигурист Рубен Бломмарт объявил о завершении карьеры. Он выступал в паре с Алисой Ефимовой

Немецкий фигурист Рубен Бломмарт объявил о завершении спортивной карьеры.

В сезоне-2022/23 Бломмарт выступал в паре с , которая перешла в Германию из сборной России.

На чемпионате мира-2023 в Сайтаме Ефимова и Бломмарт заняли 10-е место.

«После выступления на этом потрясающем чемпионате мира я решил завершить карьеру фигуриста.

Это нелегкое решение, потому что мне так понравилось выступать на прошлой неделе в Японии! Я хочу поблагодарить Алису за то, что она сделала возможным наше попадание на ЧМ, потому что сезон был совсем непростым. У нас было много взлетов и падений, и, на мой взгляд, падений больше, чем взлетов.

В фигурном катании я всегда ценил удовольствие выше, чем результаты. Мне нужно получать радость от того, что я делаю, чтобы добиться успеха.

У нас разный подход к тому, как мы хотим заниматься спортом, и это нормально, но все же это не очень помогает нам в повседневной жизни.

Мы не так много говорим о психическом здоровье спортсменов, но я определенно не чувствовал себя счастливым в последние недели/месяцы. Я знаю, кто я и каким я хочу быть. И я больше не узнавал себя на льду, поэтому решился на перемены.

Еще одна большая проблема на следующий сезон – отсутствие такой поддержки со стороны федерации, какая была в прошлые годы.

Мне пришлось бы вложить много денег в новую хореографию, провести сборы и оплатить все расходы на соревнования. Открыть краудфандинг, чтобы профинансировать следующий сезон – это не то, что нужно делать на данном этапе моей карьеры.

Я очень горжусь тем, что я участник Олимпийских игр, призер Гран-при, был 4-м на чемпионате Европы и входил в топ-10 на чемпионате мира. Однако я не думаю, что люди поймут, почему мы должны просить деньги на этом уровне.

Звучит довольно резко, но такова реальность, и именно поэтому я принимаю решение», – написал Бломмарт.