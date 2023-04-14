Ефимова о распаде пары с Бломмартом: «Партнер перестал получать радость от тренировок и не знал, хочет ли продолжать. Тренеры привлекли психолога, но он не помог»

Фигуристка Алиса Ефимова рассказала, почему распалась ее пара с Рубеном Бломмартом.

Ефимова и Бломмарт выступали в паре за Германию в сезоне-2022/23. Они стали десятыми на чемпионате мира и четвертыми на чемпионате Европы.

– Почему после успешного для пары дебютного сезона ваш партнер в итоге решил уйти из спорта?

– Настрой долго витал в воздухе. Главный аргумент, как выразился Рубен: «мне fun (удовольствие) важнее результата». То есть он перестал получать радость от тренировок и поэтому не знал, хочет ли продолжать.

А у меня, в свою очередь, было много вопросов, так как от дальнейших планов зависела моя жизнь в Оберстдорфе. Ведь если наша пара прекращает существование, то как планировать новый сезон? Продлевать ли контракт на аренду жилья?

Все-таки я в Германии иностранка, и мне намного сложнее в бытовом плане. Жизнь идет, важно понимание. В какой-то момент я попросила уже четкое решение, но Рубен ответил, что еще думает...

– Чего Рубену не хватило для радости от занятий фигурным катанием и ваших достижений на турнирах?

– Это лучше спросить у него, я сама не могу ответить. Он вообще расписал много факторов, которые повлияли на кардинальное решение.

– Еще Рубен озвучил проблему отсутствия финансовой поддержки со стороны немецкой федерации, которая была в минувшем сезоне. То есть вам надо было самим вложить много денег в новую хореографию, поездки на сборы и соревнования. Разве спортсменов не поощряют за успехи в сезоне?

– Нам действительно выделили меньше финансирования на следующий сезон, поездки на «Челленджеры» и этапы Гран-при пришлось бы оплачивать самим. В январе пришло письмо от федерации, где она обозначила, сколько денег выделяет. Да, наверное, должны были поощрить. Уж не знаю причину сокращения суммы.

В любом случае выход есть всегда, было бы желание! Плюс Рубен как немецкий спортсмен служит в армии и получает зарплату. Он военнослужащий Бундесвера и живет у себя дома. Ему в плане денег априори легче, чем мне.

– Как и когда Рубен объявил вам свое решение?

– Сразу после турнира в Японии он мне твердо сказал, что заканчивает со спортом.

– Пытались ли вы с тренерами отговорить его?

– Мы все были заинтересованы в том, чтобы выступать в паре до Олимпиады 2026 года. Еще при знакомстве это обсудили, согласовали и настроились, выстроили план работы. Когда у Рубена начались метания, тренеры привлекли психолога и надеялись, что он поможет. Но, увы!

Обидно, что (тренер) Флориан Юст пытался найти компромисс, чтобы всем членам команды было комфортно на тренировках, чтобы мы с Рубеном – каждый! – могли реализовать свой потенциал.

Знаете, я считаю важным принятие условий всеми членами команды, именно общее желание. Все начинается с самого человека, настроенного на результат. Я ведь тоже пошла на многие жертвы, старалась выстроить работу в новой для себя атмосфере.

Я изначально из другой культуры, долго тренировалась в России. Мне многое было непривычно в Оберстдорфе, но я это приняла и в то же время пыталась проявить свои лучшие качества в новых условиях. Это было трудно, но это тоже работа над собой и моя зона ответственности.

Я хотела продолжать кататься, и раз такой шанс представился под флагом Германии, то я и делала все возможное, чтобы стать достойным представителем сборной этой страны. Но в коллективной работе мало односторонних усилий, – сказала Ефимова.

Немецкий фигурист Рубен Бломмарт объявил о завершении карьеры. Он выступал в паре с Алисой Ефимовой