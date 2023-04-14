Синицина о питании: «Нельзя себя совсем ограничивать, ни в чем, надо давать возможность немножко отдохнуть»

Фигуристка Виктория Синицина ответила на вопрос об ограничениях в еде.

«Проводим ли время вместе с Никитой ( ), помимо выхода на лед? Это мой муж, поэтому проводим, ха-ха.

Какое качество помогло стать успешной и классной парой? Думаю, в первую очередь это трудолюбие, терпение и любовь к фигурному катанию.

Можем ли побаловать себя после успешного выступления чем-то вкусным? Могу, люблю и считаю, что это правильно. Нельзя себя совсем ограничивать, ни в чем, надо давать возможность немножко отдохнуть, в том числе в питании», – сказала чемпионка мира в танцах на льду.