Синицина о питании: «Нельзя себя совсем ограничивать, ни в чем, надо давать возможность немножко отдохнуть»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Питание Фигурное катание

Фигуристка Виктория Синицина ответила на вопрос об ограничениях в еде.

«Проводим ли время вместе с Никитой (Кацалаповым), помимо выхода на лед? Это мой муж, поэтому проводим, ха-ха.

Какое качество помогло стать успешной и классной парой? Думаю, в первую очередь это трудолюбие, терпение и любовь к фигурному катанию.

Можем ли побаловать себя после успешного выступления чем-то вкусным? Могу, люблю и считаю, что это правильно. Нельзя себя совсем ограничивать, ни в чем, надо давать возможность немножко отдохнуть, в том числе в питании», – сказала чемпионка мира в танцах на льду.

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4 комментария

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Валерий Петров
Ответ scorp19
Почему в фигурке такие служебные романы считаются нормой ? Неужели нельзя сделать регламент что никаких мужей и жён, любовников и любовниц и тому подобное на соревнованиях. Развели чёрт пойми что в спорте, дом2 какой то, построй свою любовь на катке.
Вполне обычное дело, давно кстати поощряемое тренерами, традиция такая )) ну если конечно не считать Пападакисов
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+3
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scorp19
Почему в фигурке такие служебные романы считаются нормой ? Неужели нельзя сделать регламент что никаких мужей и жён, любовников и любовниц и тому подобное на соревнованиях. Развели чёрт пойми что в спорте, дом2 какой то, построй свою любовь на катке.
+2
-6
-4
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Mion
Есть подозрение, когда Вика говорит «иногда побаловать себя» - это раз в 1-3 месяца)) а так хочется каждый день 😅
+5
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Маргарита В Сафронова
Вика красавица с идеальной фигурой. К еӗ советам стоит прислушиваться.
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