Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»

Жулин не уверен, что фигуристы Синицина и Кацалапов вернутся в большой спорт.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы мира 2021 года в танцах на льду. В прошлом сезоне они не выступали на соревнованиях.

– Какие планы у Синициной и Кацалапова на следующий сезон?

– Я не знаю. У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт. Пока это под вопросом.

Сейчас они работают у Этери Георгиевны (Тутберидзе) в шоу, прекрасно отработали в шоу у Навки. Сейчас они зарабатывают деньги.

– Как считаете, им стоит вернуться в большой спорт?

– Это вопрос только к ним, вопрос их желания. Если захотят, я, естественно, всегда приму их, – сказал тренер дуэта Александр Жулин.