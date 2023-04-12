Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»

Теги Татьяна Навка сборная России травмы танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Этери Тутберидзе Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Жулин не уверен, что фигуристы Синицина и Кацалапов вернутся в большой спорт.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы мира 2021 года в танцах на льду. В прошлом сезоне они не выступали на соревнованиях.

– Какие планы у Синициной и Кацалапова на следующий сезон?

– Я не знаю. У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт. Пока это под вопросом.

Сейчас они работают у Этери Георгиевны (Тутберидзе) в шоу, прекрасно отработали в шоу у Навки. Сейчас они зарабатывают деньги.

– Как считаете, им стоит вернуться в большой спорт?

– Это вопрос только к ним, вопрос их желания. Если захотят, я, естественно, всегда приму их, – сказал тренер дуэта Александр Жулин.

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14 комментариев

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comewhatmay
Ответ Евгений Румкин
Вика и Никита всем всё доказали! Очень хотелось бы возвращения, но как Вика и Никита решат так и будет! Здоровье самое главное!
ОЧ в танцах на льду не стали же.
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comewhatmay
Ответ Lana74
Давно уже понятно, что они закончили. Один Жулин туман напускает
Почему один Жулин? Сами СК тоже что-то говорили про пропуск только первой половины этого сезона. Хотя понятно уже, что соревнований больше не будет.
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scorp19
Да зачем он нужен этот спорт если можно зарабатывать намного больше в мусорных шоу и ничем особо не рискуя
+2
-2
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Евгений Румкин
Вика и Никита всем всё доказали! Очень хотелось бы возвращения, но как Вика и Никита решат так и будет! Здоровье самое главное!
+2
-4
-2
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tanya_1111
Да понятно уже всё, удачи ребятам в их новых начинаниях.
+2
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Алексей Токарев
Да наф они нужны, у нас покемоны есть.
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Katerina Sunny
Ответ Pentrak
Он и в этом году с шоу снимался из-за проблемами со спиной, хотя нагрузки в спорте и палатках несравнимы. Есть у него проблемы, но может, если бы были международные старты, он опять пошёл бы на укол, а сейчас и смысла нет. Но Жулин смешной тоже-Кацы давно из пула тестирования вышли добровольно, ну какой спорт им сейчас?
Жулин уже раз ляпнул, что они закончили, Кацалапов опровергать побежал. Так что, даже если Жулин и знает правду, уже не скажет.
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+3
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Princess23
ну плясать по 2-3 шоу в день у Навки в чесе Никите ничего не мешает, а так.... спина Кацалапова гарантий не дает
+12
-2
+10
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Lana74
Давно уже понятно, что они закончили. Один Жулин туман напускает
+8
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Elenavasilevna
Да, большой спорт - это не про здоровье. И не важно у кого тренировались, убивались о квады в юном возрасте, или нет. В любом случае, титулы есть, рано , или поздно всё равно приходится задуматься о дальнейшей карьере, вне спорта.
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Pentrak
Ответ Katerina Sunny
Да всё уже понятно, зачем постоянно про спину говорить? Тем более появилось недоверие, что постоянно списывают всё на спину после снятия с ЧР после РТ.
Он и в этом году с шоу снимался из-за проблемами со спиной, хотя нагрузки в спорте и палатках несравнимы. Есть у него проблемы, но может, если бы были международные старты, он опять пошёл бы на укол, а сейчас и смысла нет. Но Жулин смешной тоже-Кацы давно из пула тестирования вышли добровольно, ну какой спорт им сейчас?
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Екатерина Ивановская
Единственное, с чем у Никитушки проблемы, так это с головой. Словивший звезду, оборзевший и охамевший тип, который привык всю жизнь выезжать за чужой счет.
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Oleandra
Пусть у Этери Георгиевны и остаются)
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Katerina Sunny
Да всё уже понятно, зачем постоянно про спину говорить?
Тем более появилось недоверие, что постоянно списывают всё на спину после снятия с ЧР после РТ.
+4
-4
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