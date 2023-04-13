Кацалапов о шоу в Монголии: «Знаем, что там планируется какая-то суперкрутая арена, вся сборная приглашена. Думаю, будет здорово, очень ждем»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Спорт-Экспресс Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились ожиданиями от шоу в Монголии.

Фигуристы выступят в Улан-Баторе в начале мая.

– Можете немного рассказать про шоу в Монголии? Мы знаем, что вы туда заявлены. Какие у вас ожидания?

Кацалапов: Ой, это все интригующе. Мы знаем, что там планируется какая-то суперкрутая арена, вся сборная приглашена. Честно говоря, мы знаем только, что у нас будет два дня выступлений.

По два номера катаем. Какие-то культурные походы у нас там. Мы сами очень ждем. Никто из нас в Монголии скорее всего никогда не был. Будет здорово, я думаю.

– Какие номера будете катать, уже знаете?

Кацалапов: Не знаем пока что. Возможно, один из них будет с турнира по шоу-программам, то есть хирурга будем катать. Насчет второго подумаем, может, что-то новенькое успеем поставить.

– У вас есть какие-то стереотипы о Монголии, которые вы хотите развеять?

Синицина: Мне кажется, там горы, бараны ходят, ха-ха. У меня такое впечатление.

Кацалапов: Кашемир, я знаю.

6 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Анна Лисина
Катя, ты все за свое.. Ты себя решила сравнить с профессиональными спортсменами - чемпионами? Однако..
Анна, но вы же точно так же про Трусову пишете .!Или вам можно?
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Екатерина Ивановская
Ответ Анна Лисина
Катя, ты все за свое.. Ты себя решила сравнить с профессиональными спортсменами - чемпионами? Однако..
Я тоже занималась профессиональным спортом и знаю что такое сборы, каждодневные тренировки, боль, слезы и травмы. Как раз из-за проблем со спиной и закончила заниматься волейболом :) А Никитушка прям киборг, заболевает и на следующий день исцеляется :)
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Анна Лисина
Ответ Екатерина Ивановская
У кацалапика же спинка больная. Ни на что не намекаю, но сама страдаю этим и не понимаю как с больной спиной можно козлом отплясывать. Но это другое :)
Катя, ты все за свое.. Ты себя решила сравнить с профессиональными спортсменами - чемпионами?
Однако..
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Бедоносец
Монголия это вам не европа где чемпионаты проводят в ангарах. Потомки Чингих Хана не могут так низко пасть.
+1
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Irina Kistler
https://youtube.com/watch?v=pKfPGBMtZ44&feature=share
0
-1
-1
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Екатерина Ивановская
У кацалапика же спинка больная. Ни на что не намекаю, но сама страдаю этим и не понимаю как с больной спиной можно козлом отплясывать. Но это другое :)
+2
-2
0
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