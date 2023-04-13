Кацалапов о шоу в Монголии: «Знаем, что там планируется какая-то суперкрутая арена, вся сборная приглашена. Думаю, будет здорово, очень ждем»

Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились ожиданиями от шоу в Монголии.

Фигуристы выступят в Улан-Баторе в начале мая.

– Можете немного рассказать про шоу в Монголии? Мы знаем, что вы туда заявлены. Какие у вас ожидания?

Кацалапов: Ой, это все интригующе. Мы знаем, что там планируется какая-то суперкрутая арена, вся сборная приглашена. Честно говоря, мы знаем только, что у нас будет два дня выступлений.

По два номера катаем. Какие-то культурные походы у нас там. Мы сами очень ждем. Никто из нас в Монголии скорее всего никогда не был. Будет здорово, я думаю.

– Какие номера будете катать, уже знаете?

Кацалапов: Не знаем пока что. Возможно, один из них будет с турнира по шоу-программам, то есть хирурга будем катать. Насчет второго подумаем, может, что-то новенькое успеем поставить.

– У вас есть какие-то стереотипы о Монголии, которые вы хотите развеять?

: Мне кажется, там горы, бараны ходят, ха-ха. У меня такое впечатление.

: Кашемир, я знаю.