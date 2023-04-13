Кацалапов о проблемах со спиной: «У меня они всегда, не пускаем это на самотек. Сейчас все отлично – катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Спорт-Экспресс Фигурное катание

Фигурист Никита Кацалапов рассказал о состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Кацалапов испытывает серьезные проблемы со спиной.

«У меня они в принципе всегда. Сейчас все отлично: катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде. В этом году даже в шоу один раз снимались.

Не переставая ей занимаюсь. Она иногда своей жизнью у меня живет. Но стараемся это все предсказывать.

Никогда не пускаем это на самотек, потому что действительно больно, когда начинает болеть. Сейчас все замечательно», – сказал фигурист.

Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»

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2 комментария

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Gast
Ответ Екатерина Ивановская
Этот человек умеет говорить правду? Помню как его спину прихватило перед ПП на ЧР, а на следующий день он был абсолютно здоров :)
Кто только ни говорил про проблемы со спиной, ногой, рукой, а потом выходил и был "абсолютно здоров". Вам не надоело пинать только Кацалапова? Да, он стал чемпионом Европы и мира и вице-чемпионом Олимпийских игр не с той партнёршей, с какой тут многие хотели. Просто смиритесь с этим. Он это сделал-таки!
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Екатерина Ивановская
Этот человек умеет говорить правду? Помню как его спину прихватило перед ПП на ЧР, а на следующий день он был абсолютно здоров :)
+2
-1
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