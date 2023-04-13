Кацалапов о проблемах со спиной: «У меня они всегда, не пускаем это на самотек. Сейчас все отлично – катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде»

Фигурист Никита Кацалапов рассказал о состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Кацалапов испытывает серьезные проблемы со спиной.

«У меня они в принципе всегда. Сейчас все отлично: катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде. В этом году даже в шоу один раз снимались.

Не переставая ей занимаюсь. Она иногда своей жизнью у меня живет. Но стараемся это все предсказывать.

Никогда не пускаем это на самотек, потому что действительно больно, когда начинает болеть. Сейчас все замечательно», – сказал фигурист.

Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»