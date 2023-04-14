Галлямов о ситуации с Костомаровым: «Надеюсь, какие-то новости из этого – все-таки фейк. Молимся, чтобы с ним все было хорошо»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о ситуации с Романом Костомаровым.

: Мы следим за новостями, верим, что все будет хорошо. Периодически в шоке с Настей находимся, когда видим новости, порой даже и не верится, что это все может происходить. Надеюсь, какие-то новости из этого – все-таки фейк, конечно, молимся, чтобы с ним все было хорошо.

: Сможет ли он вернуться на лед? Мы не можем знать, потому что, как и все, мы видим только новости, которые публикуют в интернете.

Галлямов: Мы не знаем точную информацию, и предполагать что-то на основе неточных данных...

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!