Галлямов о шоу в Монголии: «Надеемся удивить зрителей, чтобы постараться сблизиться с их культурой»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов заявил, что хочет удивить зрителей на шоу в Монголии.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. 6 и 7 мая они и другие российские фигуристы выступят в Улан-Баторе.

– В Монголии еще ни разу не был. С Настей (Мишиной) уже ждем, когда можно будет съездить, познакомиться с монгольской публикой и культурой. Нам это действительно интересно.

– С программами уже определились?

– Музыка уже почти есть. Есть несколько вариантов музыки, которую мы собираемся представить на шоу. Мы надеемся удивить зрителей, чтобы постараться сблизиться с их культурой.

– То есть будет что‑то новое?

– Да, для нас это однозначно будет что‑то новое. Это точно не те номера, которые мы уже катали, – сказал чемпион мира в парном катании.

Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина, Галлямов и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии

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11 комментариев

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private dancer
Ответ Наталья Грабовская
Ещё можно попробовать коня на коньки поставить (извините за тавтологию)...)
Что-то вспомнилось )) Правда там не совсем про Монголию )
https://youtu.be/1UxboFIrhPA
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ivera
Танец "Черный вороной" бы, думаю кто нибудь откатает это👍
0
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Tatiana Ts
Ответ Назар Игорь
Чтобы сблизиться с их культурой надо научиться ездить верхом без седла, стрелять из лука и вëдрами пить кумыс.
не только.
0
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Tatiana Ts
У них получится что-нибудь стремительное - напор и полет за стрелой. Успехов!
+2
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+2
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Александр Шульгин
Степь с Мае красивая, погуляют
+4
0
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Kareglazaya
Наверное, придумали номер в национальных костюмах либо под национальную музыку. Интересно будет посмотреть.
+4
0
+4
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B.Jones
Ответ Е...С
Думаю, что-то монгольское хотят поставить.
У них уже есть время вперёд
+2
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Наталья Грабовская
Ответ Назар Игорь
Чтобы сблизиться с их культурой надо научиться ездить верхом без седла, стрелять из лука и вëдрами пить кумыс.
Ещё можно попробовать коня на коньки поставить
(извините за тавтологию)...)
0
0
0
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Назар Игорь
Чтобы сблизиться с их культурой надо научиться ездить верхом без седла, стрелять из лука и вëдрами пить кумыс.
+3
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+2
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Е...С
Думаю, что-то монгольское хотят поставить.
+3
-1
+2
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Наталья Грабовская
Думаю, удивить как раз будет несложно... Не могу вспомнить монгольских фигуристов на международных стартах - самя ядрёная экзотика это Турция, Австралия и китайцы-танцоры...
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