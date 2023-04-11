Галлямов о шоу в Монголии: «Надеемся удивить зрителей, чтобы постараться сблизиться с их культурой»
Фигурист Александр Галлямов заявил, что хочет удивить зрителей на шоу в Монголии.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. 6 и 7 мая они и другие российские фигуристы выступят в Улан-Баторе.
– В Монголии еще ни разу не был. С Настей (Мишиной) уже ждем, когда можно будет съездить, познакомиться с монгольской публикой и культурой. Нам это действительно интересно.
– С программами уже определились?
– Музыка уже почти есть. Есть несколько вариантов музыки, которую мы собираемся представить на шоу. Мы надеемся удивить зрителей, чтобы постараться сблизиться с их культурой.
– То есть будет что‑то новое?
– Да, для нас это однозначно будет что‑то новое. Это точно не те номера, которые мы уже катали, – сказал чемпион мира в парном катании.
Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина, Галлямов и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии
https://youtu.be/1UxboFIrhPA
(извините за тавтологию)...)