Мишина и Галлямов о том, почему не выступили с футбольным шоу-номером: «Хотим показать больше фигурных элементов. И тащить реквизит действительно тяжело»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили, почему не выступают с номером про футбол.
Чемпионы мира в парном катании участвуют в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Мишина: Мы решили, что на этом шоу хотим показать больше именно фигурных элементов, в футбольном номере у нас как таковых нет, только одна поддержка из-за того, что невозможно соединять элементы и работу с реквизитом.
Галлямов: Тащить реквизит в следующие разы действительно тяжело. В прошлый раз, когда мы выступали в «Мегаспорте», это была такая головная боль везти это.
Благо мы тогда справились, но как в следующий раз – пока сложно сказать. Время покажет. Может, где-то еще пригодится этот номер.
Мишина: В любом случае мы слушаем, что хотят увидеть сами организаторы шоу, подстраиваемся. Готовы показать в принципе любой номер.
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