Мишина и Галлямов о том, почему не выступили с футбольным шоу-номером: «Хотим показать больше фигурных элементов. И тащить реквизит действительно тяжело»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили, почему не выступают с номером про футбол.

Чемпионы мира в парном катании участвуют в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Мишина: Мы решили, что на этом шоу хотим показать больше именно фигурных элементов, в футбольном номере у нас как таковых нет, только одна поддержка из-за того, что невозможно соединять элементы и работу с реквизитом.

Галлямов: Тащить реквизит в следующие разы действительно тяжело. В прошлый раз, когда мы выступали в «Мегаспорте», это была такая головная боль везти это.

Благо мы тогда справились, но как в следующий раз – пока сложно сказать. Время покажет. Может, где-то еще пригодится этот номер.

Мишина: В любом случае мы слушаем, что хотят увидеть сами организаторы шоу, подстраиваемся. Готовы показать в принципе любой номер.

Мишина и Галлямов представили шоу-номер на футбольную тематику в форме «Зенита». Галлямов показал празднование Роналду

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1 комментарий

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Дарья Куликова
Все мы помним разочарование на Сашином лице после ТШП, так что думаю, они его ещё долго не захотят катать снова
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