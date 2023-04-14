Анастасия Мишина: «Я занимаюсь французским, мне это интересно. Возможно, когда-нибудь где-нибудь пригодится»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих увлечениях.

«Ладно, давайте не будем о футболе, хорошо. Скажу про музыку. Жаль, что не получилось на выходных – Pharaoh, полный «Мегаспорт», у нас были шоу. Но вот уже на этих выходных он будет в «Юбилейном», куда я с большим удовольствием пойду», – сказал Галлямов.

«Говорили, что я люблю кофе? Кофе – это, конечно, хорошо, но что касается увлечений – я занимаюсь французским, мне это интересно, мне это нравится. Возможно, когда-нибудь где-нибудь это пригодится.

Хорошо ли уже выучила язык? Думаю, что нет, но на разговорном уровне мне будет достаточно. Если бы журналист спросил на французском, как прокат, что бы ответила? Tres bien», – добавила Мишина.

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7 комментариев

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Olga.t
Ответ Валерий Петров
Да и кстати, зачем ей английский в интервью российскому журналисту
а вы не помните её ответ журналисту, задавшеиу вопрос на английском языке?
"Ни х е р а не поняла", сказала Настя.
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Валерий Петров
Ответ Lana74
Английский лучше выучи, чтобы ерунду во время интервью не нести.
Да и кстати, зачем ей английский в интервью российскому журналисту
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Валерий Петров
Ответ Lana74
Английский лучше выучи, чтобы ерунду во время интервью не нести.
Для того чтобы не нести ерунду, надо чтобы журналисты задавали адекватные вопросы, а не про спрашивали например одиночников 100500 раз про пятерные прыжки
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Lana74
Английский лучше выучи, чтобы ерунду во время интервью не нести.
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На Пекин
Ответ Невеста Чена
Пригодится может при вопросе журналиста как прокат на Олимпийских играх?) Настя умница 🤍
Жизнь учит выходить из непонятных ситуаций)
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Anatiana
Из всех увлечений в заголовок был вынесен иностранный язык. ) Журналисты знают, куда кольнуть. "Я нихера не поняла" (с)
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Невеста Чена
Пригодится может при вопросе журналиста как прокат на Олимпийских играх?)

Настя умница 🤍
+2
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