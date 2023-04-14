Анастасия Мишина: «Я занимаюсь французским, мне это интересно. Возможно, когда-нибудь где-нибудь пригодится»

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих увлечениях.

«Ладно, давайте не будем о футболе, хорошо. Скажу про музыку. Жаль, что не получилось на выходных – Pharaoh, полный «Мегаспорт», у нас были шоу. Но вот уже на этих выходных он будет в «Юбилейном», куда я с большим удовольствием пойду», – сказал .

«Говорили, что я люблю кофе? Кофе – это, конечно, хорошо, но что касается увлечений – я занимаюсь французским, мне это интересно, мне это нравится. Возможно, когда-нибудь где-нибудь это пригодится.

Хорошо ли уже выучила язык? Думаю, что нет, но на разговорном уровне мне будет достаточно. Если бы журналист спросил на французском, как прокат, что бы ответила? Tres bien», – добавила .