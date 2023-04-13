Софья Акатьева: «Никогда не была в Монголии. Будет интересно выступить, увидеть, какая там ледовая арена»

Софья Акатьева и Аделия Петросян заявили, что им будет интересно выступить в шоу в Монголии.

Российские фигуристы в начале мая выступят в Улан-Баторе.

«Мне давно сказали, что буду участвовать. Я рада, это будет что-то новое для меня», – сказала .

«Никогда не была в Монголии. Будет интересно выступить, увидеть, какая там ледовая арена. Никогда так далеко от дома не была», – отметила .