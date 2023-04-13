Софья Акатьева: «Никогда не была в Монголии. Будет интересно выступить, увидеть, какая там ледовая арена»
Софья Акатьева и Аделия Петросян заявили, что им будет интересно выступить в шоу в Монголии.
Российские фигуристы в начале мая выступят в Улан-Баторе.
«Мне давно сказали, что буду участвовать. Я рада, это будет что-то новое для меня», – сказала Петросян.
«Никогда не была в Монголии. Будет интересно выступить, увидеть, какая там ледовая арена. Никогда так далеко от дома не была», – отметила Акатьева.
- Мне кажется, там горы, бараны ходят
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