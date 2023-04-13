Софья Акатьева: «Никогда не была в Монголии. Будет интересно выступить, увидеть, какая там ледовая арена»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Аделия Петросян ледовые шоу Фигурное катание

Софья Акатьева и Аделия Петросян заявили, что им будет интересно выступить в шоу в Монголии.

Российские фигуристы в начале мая выступят в Улан-Баторе.

«Мне давно сказали, что буду участвовать. Я рада, это будет что-то новое для меня», – сказала Петросян.

«Никогда не была в Монголии. Будет интересно выступить, увидеть, какая там ледовая арена. Никогда так далеко от дома не была», – отметила Акатьева

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5 комментариев

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Sat397
Ответ pit4er
Я тоже ни разу не бывал в Монголии до этого сентября, точнее до мобилизации
Вам повезло. Оставайтесь там, пока все не закончится.
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Валерий Петров
Ответ Iuasamotu
Кроме ледового катка ничем не интересуется. Типичный представитель хрустального мышления
Можно подумать нехрустальные сильно интересуются Монголией, ну например Синицина
- Мне кажется, там горы, бараны ходят
Кацалапов - Кашемир, я знаю
+1
0
+1
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Iuasamotu
Кроме ледового катка ничем не интересуется. Типичный представитель хрустального мышления
+1
-5
-4
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pit4er
Я тоже ни разу не бывал в Монголии до этого сентября, точнее до мобилизации
+4
-2
+2
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ДИАНА
Хорошая девочка и прекрасная фигуристка👍👍👍
+2
-2
0
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