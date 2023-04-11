Козловский о шоу в Монголии: «У нас отличные ожидания. Мне и Саше Бойковой действительно интересно там побывать и посмотреть»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Козловский высказался о своем участии в шоу в Монголии.

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. 6 и 7 мая они и другие российские фигуристы выступят в Улан-Баторе.

– У нас отличные ожидания. Никогда в Монголии мы не были. Попадалось много разной информации о том, что это очень красивая страна. Мне и Саше действительно интересно там побывать и посмотреть.

– Какую программу будете катать?

– Будем определяться в ближайшее время. Хочется порадовать публику, которая будет непосредственно там, – сказал Козловский.

Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина, Галлямов и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии

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1 комментарий

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Кваксель
Ребята, если вам действительно интересно, нужно говорить: «нам интересно». А добавляя «действительно», выдаете себя
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