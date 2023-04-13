Семененко о показательном номере Phantom: «Чтобы в считанные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек. Если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Семененко Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал о своем показательном номере под песню WayV – Phantom.

– От куклы из номера «Фантом» отказались из-за трудностей с перевоплощением в темноте. Можешь рассказать, как оно происходило в тот единственный раз в Москве на турнире по шоу-программам? Судя по фотографиям, тебе в том числе помогали мама и Марк Кондратюк?

– Чтобы в считанные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек, да ещё чтобы все были обучены, как закрепить быстро и правильно. Действия каждого важны, если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер.

Тренировали много раз на льду и вне его. А участвовали мама, Марк, Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина и Александр Озеров – врач сборной.

Была мысль повторить программу в первоначальном виде на шоу в Санкт-Петербурге и Москве, но отказались – сложно. Я предложил участие Соне Акатьевой и Аделии Петросян.

Алексей Николаевич и Этери Георгиевна поддержали идею, и, кажется, получилось хорошо. С участием девочек программа заиграла по-новому, они большие молодцы – за такое короткое время выучили непростую хореографию и сделали все на ура, – сказал Семененко.

Евгений Семененко представил номер с куклой на турнире шоу-программ. Видео

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3 комментария

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Ягун Ягунини
Соне и Аделии, судя по всему, тоже понравился абсолютной новый для них номер. Аделия сказала, что это очень хороший опыт.
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ЮИ
Классный был сюрприз на первом шоу! Мне повезло ))
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Mira Val
Правильно, с Соней и Аделей лучше)
+6
0
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