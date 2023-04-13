Семененко о показательном номере Phantom: «Чтобы в считанные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек. Если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер»

Евгений Семененко рассказал о своем показательном номере под песню WayV – Phantom.

– От куклы из номера «Фантом» отказались из-за трудностей с перевоплощением в темноте. Можешь рассказать, как оно происходило в тот единственный раз в Москве на турнире по шоу-программам? Судя по фотографиям, тебе в том числе помогали мама и ?

– Чтобы в считанные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек, да ещё чтобы все были обучены, как закрепить быстро и правильно. Действия каждого важны, если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер.

Тренировали много раз на льду и вне его. А участвовали мама, Марк, Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина и Александр Озеров – врач сборной.

Была мысль повторить программу в первоначальном виде на шоу в Санкт-Петербурге и Москве, но отказались – сложно. Я предложил участие Соне Акатьевой и .

Алексей Николаевич и Этери Георгиевна поддержали идею, и, кажется, получилось хорошо. С участием девочек программа заиграла по-новому, они большие молодцы – за такое короткое время выучили непростую хореографию и сделали все на ура, – сказал Семененко.

Евгений Семененко представил номер с куклой на турнире шоу-программ. Видео