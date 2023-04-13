РУСАДА в марте проверило на допинг Дэвис и Смолкина и еще 12 фигуристов

РУСАДА в марте проверило фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина на допинг.

Последний раз агентство тестировало танцевальный дуэт в июле 2022 года.

Дэвис и Смолкин тренируются в США и не приезжали в Россию на соревнования в этом сезоне.

Кроме Дэвис и , в марте проверило , Викторию Федянину, Марию Гоголеву, , Владимира Ощепкова, Аделию Петросян, Ивана Попова, Александра Самарина, , Таисию Щербинину, Дарью Усачеву и Веронику Яметову.

Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину