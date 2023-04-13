РУСАДА в марте проверило на допинг Дэвис и Смолкина и еще 12 фигуристов

Теги сборная России допинг танцы на льду РУСАДА мужское катание женское катание Александр Самарин Евгений Семененко Артур Даниелян Диана Дэвис Глеб Смолкин Дарья Усачева Аделия Петросян Марк Кондратюк Иван Попов Вероника Яметова Таисия Щербинина Виктория Федянина Владимир Ощепков Фигурное катание

РУСАДА в марте проверило фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина на допинг.

Последний раз агентство тестировало танцевальный дуэт в июле 2022 года.

Дэвис и Смолкин тренируются в США и не приезжали в Россию на соревнования в этом сезоне.

Кроме Дэвис и Смолкина, в марте РУСАДА проверило Артура Даниеляна, Викторию Федянину, Марию Гоголеву, Марка Кондратюка, Владимира Ощепкова, Аделию Петросян, Ивана Попова, Александра Самарина, Евгения Семененко, Таисию Щербинину, Дарью Усачеву и Веронику Яметову.

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16 комментариев

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Лакс
Ответ Irina037
А можно подробнее,как Дэвис и Смолкина проверяли?
так же как РУСАДА сейчас берет пробы для международных федераций и отправляет куда скажут они
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expertmer2020
Это подтверждает нашу теорию, что МФ и ВАДА не берут внесоревновательные пробы у наших спортсменов, которые находятся в России.

Оказалось ещё интереснее.
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expertmer2020
Думаю, лучше было заплатить ЮСАДА и они взяли бы пробы.
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expertmer2020
Удивительное сообщение.
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tim55555
В ТШТ не Усачёву нужно проверять
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barbarian1991
Ответ Irina037
А можно подробнее,как Дэвис и Смолкина проверяли?
Примерно так же, как остальные "учатся" в уеиверситетах
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Михаил Михайлов
Ответ Lotte Fischbach
Вот именно. Ждём новость что их из сборной исключили. Или эти 2вое блатных собрались и дальше за российский счёт заокеаном прохлаждатся?
Ну сейчас то их в сборную явно не включат.
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Зоя Кудряшова
Ответ Irina037
А можно подробнее,как Дэвис и Смолкина проверяли?
Мама привезла свою
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Lotte Fischbach
Ответ Василий Батарейкин
И?
Вот именно. Ждём новость что их из сборной исключили. Или эти 2вое блатных собрались и дальше за российский счёт заокеаном прохлаждатся?
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B.Jones
Ответ Irina037
А можно подробнее,как Дэвис и Смолкина проверяли?
У русада руки длинные.😎
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Василий Батарейкин
И?
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Мари Хуан
Ответ Irina037
А можно подробнее,как Дэвис и Смолкина проверяли?
По зуму
+6
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Ольга Калугина
Ответ tim55555
Вылетали в США на отбор?
По-моему прекрасная возможность прокатиться ща океан у проверяющих.
+10
-1
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Irina037
А можно подробнее,как Дэвис и Смолкина проверяли?
+9
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tim55555
Вылетали в США на отбор?
+9
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22somebody22
Их допинг это мамины грибы.
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