РУСАДА в марте проверило на допинг Дэвис и Смолкина и еще 12 фигуристов
РУСАДА в марте проверило фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина на допинг.
Последний раз агентство тестировало танцевальный дуэт в июле 2022 года.
Дэвис и Смолкин тренируются в США и не приезжали в Россию на соревнования в этом сезоне.
Кроме Дэвис и Смолкина, в марте РУСАДА проверило Артура Даниеляна, Викторию Федянину, Марию Гоголеву, Марка Кондратюка, Владимира Ощепкова, Аделию Петросян, Ивана Попова, Александра Самарина, Евгения Семененко, Таисию Щербинину, Дарью Усачеву и Веронику Яметову.
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