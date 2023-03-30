Александр Самарин: «На льду от Плющенко прет энергия такая, что иногда тебя даже к бортику прижимает. Хочется, чтобы на тебя приходили люди, как на него»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Александр Самарин ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин рассказал о совместной работе с Евгением Плющенко.

– На этих зимних сказках был, по сути, ваш первый опыт совместной работы. Какой Плющенко в рабочем процессе?

– Он с горящими глазами. Я подпитываюсь от его энергетики, потому что он горит шоу, он горит тренерской деятельностью. Были моменты, когда мы выходили на раскатку на зимних сказках, он мог подъехать и сказать: «А ты попробуй так. Может быть, тебе так будет легче». Это очень приятно!

У него огромный соревновательный опыт, он через многое прошел. Несмотря на относительно небольшое время в тренерской деятельности, у него огромный багаж знаний, которые хочется перенять.

На льду с ним кататься здорово, потому что от Плющенко прет энергия такая, что иногда тебя даже к бортику прижимает. Ловишь себя на мысли, что хочется, чтобы на тебя приходили люди потом и сейчас, как на него. Когда я заменял Евгения Викторовича, мне не хотелось, чтобы зрители подумали, что это какое-то кидалово, и ушли. Хотелось им тоже показать, что они не зря смотрят, не зря покупали билеты.

– В чем феномен Плющенко?

– Я думаю, в работе и в цели. На тот момент, когда он был в спорте, у него были цели. Он шел и добивался их. Да, где-то оступался, но продолжал идти и по итогу пришел туда, куда хотел. Сейчас у него другие цели, и он постепенно к ним идет. Он знает, чего хочет, в этом его главный козырь, – сказал Самарин.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Утренняя Аврора
Муру бы куда-нибудь утащить от него ,Чтоб меньше гордился.
он всё равно будет гордиться, а если она бОльших успехов добьётся, то хвастаться начнёт.. у него Трусова год пробыла, с квадами к нему пришла, а он заявил - У МЕНЯ Трусова все квады прыгала.. так что, пусть все его у него и остаются.. лишь бы не воровал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ Утренняя Аврора
А Самарин у нас что эталон современного катания? Вечные косяки на соревнованиях. Про шоу я не хочу говорить.
Самарин - это эталон ФК 🙄😂😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ Елена Силкина
Саша, ты тоже большой молодец, видела тебя на шоу ,когда заменял Плющенко, очень мощно катался под Рахманинова, впечатлил.
Удивили)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Муру бы куда-нибудь утащить от него ,Чтоб меньше гордился.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Ответ N-fox
Когда он стоит у бортика, с жвачкой, глядя на выступления свлих спортсменов, энергия от него прет, но не то чтобы добрая...
Да, весь в Луи Витон, со жвачкой во рту, пальцами маячит судьям я король, а вы никто и звать вас никак. Это выдающийся тренер.?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Он действительно на льду шикарен. И до сих пор такой. Даже на недавнем видео с репетиции к шоу можно пересматривать не раз, весь растворяется в музыке. Что бы там не пытались набросить всякие бегающие здесь ботоперсонажи .
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EuhenioV
Ответ Irina037
Меня просили ребенка полгода поводить в его академию.Я не знаю,как он все успевал,свою группу видел,каждого из нашей,даже кто у бортика балуется.В перерыве выбегал на улицу и следил за теми,кто на самокатах мотается ,ещё и в футбол играл с детьми
Сказочница👎
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Когда он стоит у бортика, с жвачкой, глядя на выступления свлих спортсменов, энергия от него прет, но не то чтобы добрая...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Плющенко действительно гениальный спортсмен. С его заслугами и опытом он мог бы стать великим тренером: ему есть, чем поделиться с учениками. Но он зачем-то полез во все эти скандалы, склоки, пиар и в итоге погряз в них. А жаль.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Ответ Утренняя Аврора
Не думала, что Самарин такой подлиза. И кто, интересно, сейчас прется на Плющенко.? Люди, далекие от фигурного катания.
Очень даже много кто. Это только фаны хрусталя в своём мирке замкнуты.
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Princess23
Да были люди в наше время (с)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina037
Ответ Екатерина Ивановская
Всегда писала, что Плющенко - офигенный фигурист. От него идет такая энергия, что лед плавится🔥 Чтобы понять насколько он нереальный, не нужно разбираться в фигурном катании, достаточно посмотреть широко раскрытыми глазами. Не говорю про человеческие качества, но как спортсмен он бесподобен🤩
Меня просили ребенка полгода поводить в его академию.Я не знаю,как он все успевал,свою группу видел,каждого из нашей,даже кто у бортика балуется.В перерыве выбегал на улицу и следил за теми,кто на самокатах мотается ,ещё и в футбол играл с детьми
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Gemma157
евгений викторович настоящий фронтмен мужского фигурного катания. он собирает стадионы и люди становятся счастливыми посмотрев его катание ☝
Стадионы собирает Юдзуру.
А Плющ собирает господачки.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Плющ горит тренерской деятельностью? Хороший анекдот.
Он горит стяжательством и самопиаром.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
евгений викторович настоящий фронтмен мужского фигурного катания. он собирает стадионы и люди становятся счастливыми посмотрев его катание ☝
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EuhenioV
Ответ ретроградный меркурий
Ну, это да, не поспоришь. Как бы я ни относился к Плющенко-тренеру, он выдающийся спортсмен и всегда выкладывался на льду на все 100. И на льду он кайфует и ловит драйв, это видно.
Вы молодец,в последнее время взгляды свои пересмотрели и стали относиться к людЯм "помягше,а на вопросы смотреть ширше"😄
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EuhenioV
А когда Женина энергетика подкреплена финансовыми вливаниями от супруги,столь необычный коктейль заставляет голову Самарина отключиться и по любому поводу петь осанну.🗣️
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Силкина
Саша, ты тоже большой молодец, видела тебя на шоу ,когда заменял Плющенко, очень мощно катался под Рахманинова, впечатлил.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Ответ Екатерина Ивановская
Всегда писала, что Плющенко - офигенный фигурист. От него идет такая энергия, что лед плавится🔥 Чтобы понять насколько он нереальный, не нужно разбираться в фигурном катании, достаточно посмотреть широко раскрытыми глазами. Не говорю про человеческие качества, но как спортсмен он бесподобен🤩
От него идёт такая энергия, что лед плавится.... Это буря в стакане воды.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garovatat
#### стоит, глаза горят, ##### говорят! 😁
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гороховик
Ответ Утренняя Аврора
У нас есть супер тренеры, Чайковская, Тарасова, Тамара Николаевна, Мишин, Этери и далее по списку. Я не думаю, что он повторит их путь. Слишком любит себя . Сутками на льду, это не про него.
Чайковская, Тарасова, Москвина и Мишин вечны? Уберем их, и у вас остаются Эмери и "далее по списку". Не густо...
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
А Самарин у нас что эталон современного катания? Вечные косяки на соревнованиях. Про шоу я не хочу говорить.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
Ответ Е...С
Плющенко - супер фигурист и, надеюсь, станет супер тренером.
за счет других тренеров может быть. Сейчас у него также, тренируют одни, а он только лицом светит в кике
Сам выкладываться, продумывать тактику, терпеливо ждать результата он не может, и нервы шалят. Посвятил бы себя полностью шоу, там он на своем месте
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Утренняя Аврора
Не думала, что Самарин такой подлиза. И кто, интересно, сейчас прется на Плющенко.? Люди, далекие от фигурного катания.
А он и не растерял ничего, что умел. И поверьте, выглядит на льду гораздо лучше Самарина :)
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Всегда писала, что Плющенко - офигенный фигурист. От него идет такая энергия, что лед плавится🔥 Чтобы понять насколько он нереальный, не нужно разбираться в фигурном катании, достаточно посмотреть широко раскрытыми глазами. Не говорю про человеческие качества, но как спортсмен он бесподобен🤩
+11
-12
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий