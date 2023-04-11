Камила Валиева: «У меня очень мало друзей. Со мной люди общаются так – поговорил, сфотографировался – все, больше человека нет»
Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о личной жизни.
– Камила, простите, но вам сейчас с вашими бесконечными тренировками времени на личную жизнь хватает?
– Вообще нет. Больше того, признаюсь вам, что у меня и друзей очень мало. Все думают, что, чем человек популярнее, тем больше у него друзей. Нет. Со мной люди общаются так – поговорил, сфотографировался – все, и больше человека нет.
Многим интересно просто постоять рядом, а вот друзей у меня только двое. Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь.
Иногда бывает, что ты приходишь после тренировки, понимаешь, что они заняты, они тоже очень востребованные люди в своей профессии, и тебе просто не с кем пройтись, погулять где-нибудь или поговорить и т.д. И этот момент немножко, конечно, пугает.
На улицах меня редко узнают, но, например, выйти вечером одна я не могу. Мне нужна компания, чтобы прогуляться вечером, – сказала Валиева.
Надеюсь, у Камилы появятся настоящие достойные друзья и сама она сумеет быть для кого-то таковой.
Ну реально, в любой теме они приползают и смрадят.
Просто баньте всех вонючих трольчих, и станете намного более популярным ресурсом. А сейчас нормальный человек чувствует тошноту, встречаясь с испражнениями этих больных существ, и здесь не задерживается.
Она жалуется что у нее нет даже просто знакомых подруг, которым можно позвонить и поболтать о чем-нибудь.
Если рядом с ней появится человек с которым ей комфортно, она с ним подружится. Дело за малым, нужно найти хобби, где тусуется молодежь, и друзья появятся! Что-то типа школы танцев, или скалолазания. 😏
Вот так постепенно и обретается смирение (жить с миром с собой и с окружающим миром) и счастье (жить здесь и сейчас).