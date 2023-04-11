Камила Валиева: «У меня очень мало друзей. Со мной люди общаются так – поговорил, сфотографировался – все, больше человека нет»

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о личной жизни.

– , простите, но вам сейчас с вашими бесконечными тренировками времени на личную жизнь хватает?

– Вообще нет. Больше того, признаюсь вам, что у меня и друзей очень мало. Все думают, что, чем человек популярнее, тем больше у него друзей. Нет. Со мной люди общаются так – поговорил, сфотографировался – все, и больше человека нет.

Многим интересно просто постоять рядом, а вот друзей у меня только двое. Это Ева , с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь.

Иногда бывает, что ты приходишь после тренировки, понимаешь, что они заняты, они тоже очень востребованные люди в своей профессии, и тебе просто не с кем пройтись, погулять где-нибудь или поговорить и т.д. И этот момент немножко, конечно, пугает.

На улицах меня редко узнают, но, например, выйти вечером одна я не могу. Мне нужна компания, чтобы прогуляться вечером, – сказала Валиева.