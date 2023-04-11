Камила Валиева: «У меня очень мало друзей. Со мной люди общаются так – поговорил, сфотографировался – все, больше человека нет»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Ева Уварова Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о личной жизни.

Камила, простите, но вам сейчас с вашими бесконечными тренировками времени на личную жизнь хватает?

– Вообще нет. Больше того, признаюсь вам, что у меня и друзей очень мало. Все думают, что, чем человек популярнее, тем больше у него друзей. Нет. Со мной люди общаются так – поговорил, сфотографировался – все, и больше человека нет.

Многим интересно просто постоять рядом, а вот друзей у меня только двое. Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь.

Иногда бывает, что ты приходишь после тренировки, понимаешь, что они заняты, они тоже очень востребованные люди в своей профессии, и тебе просто не с кем пройтись, погулять где-нибудь или поговорить и т.д. И этот момент немножко, конечно, пугает.

На улицах меня редко узнают, но, например, выйти вечером одна я не могу. Мне нужна компания, чтобы прогуляться вечером, – сказала Валиева.

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41 комментарий

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Зоя Кудряшова
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
или фигурного катания)))
Катания на городском катке. В спорте конкуренты.
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Зоя Кудряшова
Ответ varick
Спортсру, когда вы уже вычиститесь от мразотных хейтерш Медведевой? Ну реально, в любой теме они приползают и смрадят. Просто баньте всех вонючих трольчих, и станете намного более популярным ресурсом. А сейчас нормальный человек чувствует тошноту, встречаясь с испражнениями этих больных существ, и здесь не задерживается.
Ну вас -то точно надо банить.
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Зоя Кудряшова
Зато за тебя чиновники. Еще недавго ты говорила, что твои друзья известные люди.
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Зиля Бадриева
Камила повзрослела. К понятию дружба теперь относится с особой требовательностью.
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шампион
Жуткое одиночество в этих словах. Обычно в таком возрасте друзья легко заводятся. Дальше сложнее.
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Александр Шульгин
Ответ EuhenioV
За слова ответите🤘
За какие то что она допингистка так это факт, то что дружить никто не хочет так это тоже факт она же сама сказала
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Зямлянин
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Друзей всегда что-то связывает, в первую очередь интересы и уровень развития. Дружить нужно уметь, это тоже работа. Дружбу важно поддерживать, регулярно общаться, вкладывать в это свое время и силы. В детстве кажется что вот сели рядом за партой и уже подружки. И что-то друг другу должны. Но у занятых людей дружба это как работа, она должна быть запланирована как и все остальное, встречи с друзьями должны быть в календаре, какие-то дела вместе.
Согласна на 💯. Но это понимаешь, становясь старше, не в 16 лет. Да и отношение к дружбе с годами меняется.
Надеюсь, у Камилы появятся настоящие достойные друзья и сама она сумеет быть для кого-то таковой.
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EuhenioV
Ответ Syndycate
Правильно, хороших и близких друзей мало. Да и друзья, которые рядом только когда у тебя всё хорошо, в музей таких друзей)
Вот как с вами не согласиться?👍+
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N-fox
Ответ varick
А вы ходите гулять и разговариваете только с "настоящими, близкими" друзьями? Она жалуется что у нее нет даже просто знакомых подруг, которым можно позвонить и поболтать о чем-нибудь.
Известным и таким занятым людям, как Камила с этим сложнее.
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EuhenioV
Ответ Александр Шульгин
Правильно кто же с допингисткой дружить захочет.
За слова ответите🤘
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varick
Спортсру, когда вы уже вычиститесь от мразотных хейтерш Медведевой?
Ну реально, в любой теме они приползают и смрадят.
Просто баньте всех вонючих трольчих, и станете намного более популярным ресурсом. А сейчас нормальный человек чувствует тошноту, встречаясь с испражнениями этих больных существ, и здесь не задерживается.
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Luisa Vi
Ответ mtoo
Одиночество - беда современности
Да ладно, это же классно
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varick
Ответ N-fox
Настоящих, близких друзей и не бывает много. Так что все в порядке.
А вы ходите гулять и разговариваете только с "настоящими, близкими" друзьями?
Она жалуется что у нее нет даже просто знакомых подруг, которым можно позвонить и поболтать о чем-нибудь.
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ varick
Камила выглядит вполне социально адаптированной девушкой, она с удовольствием общается, и люди ее не бесят настолько что она готова их оттолкнуть (как это делает одна известная обладательница выдуманного шлема). Если рядом с ней появится человек с которым ей комфортно, она с ним подружится. Дело за малым, нужно найти хобби, где тусуется молодежь, и друзья появятся! Что-то типа школы танцев, или скалолазания. 😏
или фигурного катания)))
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varick
Камила выглядит вполне социально адаптированной девушкой, она с удовольствием общается, и люди ее не бесят настолько что она готова их оттолкнуть (как это делает одна известная обладательница выдуманного шлема).
Если рядом с ней появится человек с которым ей комфортно, она с ним подружится. Дело за малым, нужно найти хобби, где тусуется молодежь, и друзья появятся! Что-то типа школы танцев, или скалолазания. 😏
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N-fox
Настоящих, близких друзей и не бывает много. Так что все в порядке.
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Lilek Li
Ответ Toba Door
А как же Женя, в последнее время она трется вокруг Камилы, говорит что они подруги, это Дружба началась вовремя допинговой истории, когда на этом жеке можно было наварится, наверное Матуа предложио
Ничего. Скоро, Женечка переключится на Акатьеву или Петросян. Хвостов ещё куча))
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Lilek Li
У тебя есть Женечка Медведева)
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Toba Door
А как же Женя, в последнее время она трется вокруг Камилы, говорит что они подруги, это Дружба началась вовремя допинговой истории, когда на этом жеке можно было наварится, наверное Матуа предложио
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Додик Аксель
Друзей много не бывает, а тем более настоящих, проверенных. Пусть такие и будут в жизни Камилы.
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Александр Шульгин
Да и Камила эти двое тебе тоже не друзья они тобой пользуются для своей раскрутке и это однозначно.
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76yjgh98tr675dyt45
Друзей всегда что-то связывает, в первую очередь интересы и уровень развития. Дружить нужно уметь, это тоже работа. Дружбу важно поддерживать, регулярно общаться, вкладывать в это свое время и силы. В детстве кажется что вот сели рядом за партой и уже подружки. И что-то друг другу должны. Но у занятых людей дружба это как работа, она должна быть запланирована как и все остальное, встречи с друзьями должны быть в календаре, какие-то дела вместе.
+5
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Аквамарин
Друзья обычно появляются в школе, универе, на работе. А если всё онлайн, да постоянно на катке, откуда им взяться.
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Александр Шульгин
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Леонид Надбитов
Камила, в этой жизни надо верить только себе. Друзья, родные, коллеги - это всего лишь временные попутчики. Как тебе убрать олимпийский синдром? Во-первых надо выговорится до дна, до слёз, до соплей. Можно сделать это наедине с Богом, у психоаналитика. И даже в откровенном интервью на телевидении. Во-вторых, надо полюбить себя, а не желать любви от других. В-третьих, понять, простить и полюбить родителей. В особенности отца, т.к. это корни на которых держится твоя жизнь. И запомни, всё "плохое" (враги, проблемы, болезни) - это всего лишь отражение твоих детских психологических ран. Эти душевные раны человек получает от родителей с момента зачатия и до 5 лет, согласно своей кармы. Со временем олимпийская трагедия превратится для тебя в хороший урок или чудесным образом разрешится в твою пользу.
Вот так постепенно и обретается смирение (жить с миром с собой и с окружающим миром) и счастье (жить здесь и сейчас).
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