Валиева о питании: «После Олимпиады я себе очень много всего позволила, потому что мне было немного нелегко. Ела все, что хотела»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Питание Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала, позволяет ли себе вредную пищу.

– Камила, а в вашей жизни есть место чему-то вкусному? Порой же достаточно подумать о пирожных, и уже плюс три килограмма!

– Ну нет, на самом деле, после Олимпиады я себе очень много всего позволила, потому что как-то мне было... немного нелегко. Поэтому я чуть-чуть, не очень долго, но ела все – вот все, что хотела.

– Это называется «заедать»?

– Ну, наверное, да. Но сейчас как-то взрослею, видимо, понимаю, что тело у нас одно и за ним нужно ухаживать уже смолоду, поэтому стараюсь сейчас чуть меньше есть все это вкусное, но вредное, – сказала Валиева.

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17 комментариев

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Syndycate
Что за десант ПЧшек на ветке😂 И у всех очень "смешные" шутки, про стакан и дедушку😂
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Сергей Орлов
Ответ Lilek Li
А по ней не видно, что лопает все что неправильно лежит? Успела даже, стакан дедушки вылизывать, перед ОИ)
))
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Сергей Орлов
Допинг заедала. Бывает.
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На Пекин
Чем раньше начать разумно относиться к питанию, тем лучше, а потом это входит в привычку. Так что все правильно.
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Lilek Li
А по ней не видно, что лопает все что неправильно лежит? Успела даже, стакан дедушки вылизывать, перед ОИ)
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Титюля
Ответ Elena Savanuk
Камила находится в очень неплохой спортивной форме для конца сезона ! Так держать !
Какого-такого сезона? Мировой соревновательный сезон и Валиева, два друг от друга независящих мероприятия.
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Naneva
Ответ Олег Иванов
Надеюсь, не из тарелки деда ела
Неа, после олимпиады уже из своей
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HoratioH
Камил, тут целая госкомпания была по твоей поддержке. И хотя медалей все лишились из-за тебя, ни Кондратюка ни Мигов и близко так не поддерживали! Молчала бы уж!
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Титюля
Разнесло девушку за последний год не на шутку.
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avcgloronalduMU
дед такой дед
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Ира Полубоярова
Такое интересное интервью, а выдрали кусок про питание))
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Tresk2
Алинку еле лёд держит.
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Олег Иванов
Надеюсь, не из тарелки деда ела
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N-fox
Несмотря на это 4Т и 3А в порядке. Главное, чтобы была мотивация, характер у Камилы есть, как мы видим. Только вперед!
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mtoo
Кто безгрешен в этом? )) Всё наладится!
+2
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Elena Polkina
Думаю, "немного нелегко" - это ооооочень мягко сказано.
+24
-4
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Elena Savanuk
Камила находится в очень неплохой спортивной форме для конца сезона ! Так держать !
+25
-5
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