Камила Валиева: «Точно буду получать специальность тренера. Потом, когда мне будет лет 20, надеюсь, что хоть чуть-чуть пойму, чем еще хочу заниматься»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, чем хотела бы заниматься после спортивной карьеры.

– Спортсмены-одиночники, наверное, неплохо разбираются в психологии. У вас нет планов стать психологом?

– Да, хотела бы поучиться на психолога, но потом поняла, что для меня это будет сложно. Я очень проникаюсь, очень переживаю все вместе с этим человеком. И надолго меня в такой профессии не хватит. Так что больше склоняюсь к тому, что изучать психологию нужно, чтобы лучше разбираться в людях.

На соревнованиях я очень часто завидовала танцорам и парникам, потому что у них есть второй человек рядом, который всегда с тобой, он тоже за тебя, потому что вы вместе катаетесь, и так спокойнее. А когда ты один, ты сам все переживаешь. Я все привыкла делать сама.

– Но вы уже думали, чем хотите заняться после завершения карьеры?

– Мне 17 лет и это не тот возраст, когда все уже обязательно нужно придумать и решить. Точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера и потом уже, когда мне будет лет 20, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть пойму, чем я еще хочу заниматься и, возможно, буду получать второе образование.

Мне, например, нравится сниматься в клипах, мне интересна актерская деятельность. Я принимала участие в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. Очень хотелось бы попробовать себя и в этом направлении, – сказала фигуристка.

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3 комментария

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Сергей Орлов
лет 20 тебе будет послезавтра, поверь.
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На Пекин
Уже 17, как летит время.
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Francesc Fàbregas
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