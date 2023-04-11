Камила Валиева: «Наверное, это правильно, что подняли возраст. Все же хотят женского катания, с настоящими эмоциями, а в 15 лет это тяжело сделать»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева возрастной ценз Фигурное катание

Камила Валиева высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

– Как вы относитесь к введению в фигурном катании возрастного ценза?

– Мне скоро исполнится 17 лет, и это тот возраст, с которого уже скоро будут допускать до взрослых соревнований. И как человек, который выступал с 15 лет, могу сказать, что и этом юном возрасте есть очень тяжелые моменты.

Не нужно обесценивать труд подростка. Да, ему чуть легче, чем, например, мне сейчас в 17. Но там другие трудности. Из-за того, что ты еще не совсем окрепший, еще совсем юный, тебе сложнее, например, передать взрослые эмоции на льду. Все же хотят женского катания, с настоящими эмоциями. А в 15 лет это тяжело сделать без какого-либо опыта проживания эмоций.

А в 17 лет ты уже что-то пережил и, наверное, да, это правильно, что подняли возраст. Наверное, с тем контекстом, чтобы продлить карьеру фигуристок, чтобы они в 17 лет не заканчивали, а только начинали и дальше и дольше радовали зрителей и судей, себя и тренеров, – сказала Валиева.

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8 комментариев

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Активист
Опять эта завистливая Николь Шотт! Ой, не та ветка...
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Sat397
Очень здраво рассуждает Камила. Я тоже за повышение возраста, давно об этом пишу, полностью согласен с Камилой.
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Мурманчанин37
"И ты, Брут..." (с)
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Евгения Гринева
Если честно, не понимаю, как повышение возраста поможет не заканчивать в 17. Они что кататься не будут, травмы получать не будут до этого возраста? Сейчас в 10-11 лет уже у-си прыгают
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Карен
Ответ Woootz
Обнулилась.
это что значит?
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Woootz
Обнулилась.
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Карен
Умничка
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Нурсултан Хамзаев
ну легко так говорить когда тебе уже не 15))
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