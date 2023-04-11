Камила Валиева: «Наверное, это правильно, что подняли возраст. Все же хотят женского катания, с настоящими эмоциями, а в 15 лет это тяжело сделать»

Камила Валиева высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

– Как вы относитесь к введению в фигурном катании возрастного ценза?

– Мне скоро исполнится 17 лет, и это тот возраст, с которого уже скоро будут допускать до взрослых соревнований. И как человек, который выступал с 15 лет, могу сказать, что и этом юном возрасте есть очень тяжелые моменты.

Не нужно обесценивать труд подростка. Да, ему чуть легче, чем, например, мне сейчас в 17. Но там другие трудности. Из-за того, что ты еще не совсем окрепший, еще совсем юный, тебе сложнее, например, передать взрослые эмоции на льду. Все же хотят женского катания, с настоящими эмоциями. А в 15 лет это тяжело сделать без какого-либо опыта проживания эмоций.

А в 17 лет ты уже что-то пережил и, наверное, да, это правильно, что подняли возраст. Наверное, с тем контекстом, чтобы продлить карьеру фигуристок, чтобы они в 17 лет не заканчивали, а только начинали и дальше и дольше радовали зрителей и судей, себя и тренеров, – сказала .