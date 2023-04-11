Камила Валиева: «Негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, анонимно пытаются высказать мнение. Но в лицо они тебе никогда такого не скажут»

Камила Валиева рассказала, как реагирует на негативные комментарии в свой адрес.

– Камила, болельщики фигурного катания в соцсетях – это страшные люди. Порой такое пишут, что жутко становится. Как вы на такие комментаторов реагируете?

– Чаще всего негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, то есть человек анонимно пытается высказать свое мнение. Но в лицо он тебе никогда такого не скажет. «Меня никто не узнает, поэтому я сейчас такое напишу»...

Поэтому реагировать на такие комментарии нет ровным счетом никакого смысла. Самое главное, что зрителям нравится то, что я делаю. Это же видно, – сказала фигуристка.