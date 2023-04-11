Камила Валиева: «Негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, анонимно пытаются высказать мнение. Но в лицо они тебе никогда такого не скажут»

Теги сборная России женское катание соцсети Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, как реагирует на негативные комментарии в свой адрес.

– Камила, болельщики фигурного катания в соцсетях – это страшные люди. Порой такое пишут, что жутко становится. Как вы на такие комментаторов реагируете?

– Чаще всего негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, то есть человек анонимно пытается высказать свое мнение. Но в лицо он тебе никогда такого не скажет. «Меня никто не узнает, поэтому я сейчас такое напишу»...

Поэтому реагировать на такие комментарии нет ровным счетом никакого смысла. Самое главное, что зрителям нравится то, что я делаю. Это же видно, – сказала фигуристка.

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18 комментариев

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Toba Door
Эта девица вины за собой не чувствует, вокруг все виноваты только не она, когда она извинится перед мг с К и Марком, или перед туктамышевой, которая из-за неё пропустила третью олимпиаду
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Хорошее Настроение
Ответ Sat397
Да, в основном хейтерством занимаются бабуськи, из зависти, что думают что Камила утерла нос их любимкам, в плане мастерства. Но об этом бабуськи даже сами себе бояться признаться. Я считаю что эти завистливые люди, только принижают тех фигуристок, за которых они болеют, ведь не так уж плохи их любимки, как они сами думают)). Рад что Камила все это понимает.
смотря что считать хейтом. Одно дело обсуждать внешность и т.п. А другое назвать допингистку допингисткой. Просо озвучивание фактов. Но Ками явно именно на второе жалуется.
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Люба Люба
Ответ Lilek Li
Ну, со своих акков тоже пишут... правду о том, что ты приняла допинг и подставила всю нашу команду. Не обязательно аноним ) Не всем ты нравишься, детка)
Так Камила вам и сказала, что не цветочек , чтобы всем нравиться, и правильно сделала! Уж точно обойдется Ками без вашей любви, её есть кому любить и поддерживать, и иаких людей гораздо больше, чем дешевеньаих хей теришек, и она это прекрасно знает!!
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Люблю Женьку
Ответ N-fox
Людей, которые желают другим хорошего несравнимо больше, чем хейтеров. Просто последние очень хотят выделиться и успеть написать свою маленькую пакость в первых рядах. Все будет хорошо.
Интересно, когда наступит ваше хорошо для спортсменов командных выступлений в Пекине?
И наступит ли оно для Марка, МиГов и Кацев вообще?
А для Валиевой да, всё хорошо и прекрасно: орден, квартира, плюшки, десять лямов за сезон.
Хотя, как спортсменка с открытым допинговым делом, должна отстраняться от всех соревнований.
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sasha0872
откуда столько ненависти? она ничего такого не сказала, всегда о хейтерах говорит одно и тоже
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Хорошее Настроение
Эх.. Ками. Инвалидам никто в лицо не говорит что они инвалиды. Но факт есть факт. И даже если в лицо тебе никто не говорит что ты допингистка и все подвила ты должна понимать что это так
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sprmn
Честно говоря в комментариях под фигурным катанием и близко много негативных комментариев не заметил. Скорее сильный переизбыток обратного
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Sat397
Да, в основном хейтерством занимаются бабуськи, из зависти, что думают что Камила утерла нос их любимкам, в плане мастерства. Но об этом бабуськи даже сами себе бояться признаться. Я считаю что эти завистливые люди, только принижают тех фигуристок, за которых они болеют, ведь не так уж плохи их любимки, как они сами думают)). Рад что Камила все это понимает.
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sprmn
Ответ Олег Иванов
Допингистка
https://www.youtube.com/watch?v=fA8YwFczDsI
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Титюля
Годности пишут нехорошие люди с фейковых акаунтов. Да я за дедушкой допила - это правда. Ну и что, что лекарство в пластиковой капсуле, дедушка капсулу разгрызал и в стакан высыпал, отстаивал.
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Lilek Li
Ну, со своих акков тоже пишут... правду о том, что ты приняла допинг и подставила всю нашу команду. Не обязательно аноним ) Не всем ты нравишься, детка)
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N-fox
Людей, которые желают другим хорошего несравнимо больше, чем хейтеров. Просто последние очень хотят выделиться и успеть написать свою маленькую пакость в первых рядах. Все будет хорошо.
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Manowar66
Ответ Олег Иванов
Допингистка
это факт, нейтральный
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Блинчик
Да, полтора сектора в восторге.
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private dancer
Распростанённое клише. Но неверное.
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steelhard
На спортсе таких легион
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Олег Иванов
Допингистка
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alexpashc1982@gmail.com
почему с чужих? многие и со своих аккаунтов пишут. только принять это сложно
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