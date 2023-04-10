Дмитрий Алиев: «Мне импонирует, как держится Валиева. Несмотря на все, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит»

Дмитрий Алиев назвал лучших фигуристов сезона .

«Кто MVP сезона в фигурном катании? Я, ха-ха. Ладно, я так никогда не делаю, на самом деле. У меня не получится назвать одного.

Первые — – . Очень круто провели сезон, им нужно раскрыть свой потенциал в будущем. Если раскроют — это будет очень сильная пара. Им можно дать MVP только за то, что они в первом сезоне по взрослым взяли Гран-при России.

И вторая — . Мне импонирует, как она держится. Меня мотивирует, как она держит статус крутой спортсменки. Не просто там навязывает конкуренцию, а реально не сбавляет, один из лидеров. Несмотря на все то, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит», — сказал Алиев.