Дмитрий Алиев: «Мне импонирует, как держится Валиева. Несмотря на все, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Спорт-Экспресс Камила Валиева Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Дмитрий Алиев назвал лучших фигуристов сезона .

«Кто MVP сезона в фигурном катании? Я, ха-ха. Ладно, я так никогда не делаю, на самом деле. У меня не получится назвать одного.

Первые — КагановскаяАнгелопол. Очень круто провели сезон, им нужно раскрыть свой потенциал в будущем. Если раскроют — это будет очень сильная пара. Им можно дать MVP только за то, что они в первом сезоне по взрослым взяли Гран-при России.

И вторая — Камила. Мне импонирует, как она держится. Меня мотивирует, как она держит статус крутой спортсменки. Не просто там навязывает конкуренцию, а реально не сбавляет, один из лидеров. Несмотря на все то, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит», — сказал Алиев.

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33 комментария

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Lilek Li
Она так страдала, так страдает и будет страдать! )
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Veronika spuria
Ответ Блинчик
Ну, так Алиев мог бы и сам съесть допинг, попасться и стойко переносить трудности, как Валя.
Диме может помочь стойко переносить трудности только любовь хорошей девушки.
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Veronika spuria
Ответ Syndycate
Ну она созналась потому что принимала, а в чем сознаваться если например не принимала? Об этом ты не подумал? Хотя кого я спрашиваю😂
Значит, пусть сознаются те, кто подсыпал, если не она сама.
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Yamaha555
Ответ Альфира Смирнова
А кто ломал? С таким мощным сверху до низу админ.ресурсом страны как-то неуместно говорить , что её НЕ сломали. Запад далеко...а Камила внутри своей страны под защитой... и вся сборная, и СМИ в один голос нахваливали и нахваливают её.
Под какой защитой, вся защита на словах только. Если Решение CAS будет не в ее пользу, то ничего не сможет сделать никакой админ ресурс.
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FanofKamilaValieva
Джентльмен Алиев , я полностью с вами согласен во всех направлениях !
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Зиля Бадриева
Ответ Альфира Смирнова
А кто ломал? С таким мощным сверху до низу админ.ресурсом страны как-то неуместно говорить , что её НЕ сломали. Запад далеко...а Камила внутри своей страны под защитой... и вся сборная, и СМИ в один голос нахваливали и нахваливают её.
В СМИ очень много хейта на Ками. На ней делают рейтинги, выставляя преступницей.
А когда это вся сборная нахваливала ее? Один Дима сказал.
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Зиля Бадриева
Ответ для блина:
Сначала надо стать лидером сборной и попасть на ОИ.
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Алексей Токарев
Ответ La primavera
Вы же в курсе, что у неё нашли запрещённый препарат?
В 5000 раз меньше 1 дозы.
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Ира Полубоярова
Ответ Альфира Смирнова
А кто ломал? С таким мощным сверху до низу админ.ресурсом страны как-то неуместно говорить , что её НЕ сломали. Запад далеко...а Камила внутри своей страны под защитой... и вся сборная, и СМИ в один голос нахваливали и нахваливают её.
Стресс, психологическое давление, чувство вины, страх, одиночество..это то, что она испытала на Олимпиаде в 15 лет, будучи одна в чужой стране без мамы. И никто из функционеров ей тогда особо не помог, даже через микст-зону не провели.

На данном этапе она уже больше года находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, что творится в душе у человека, которому грозит дисквал, аннулирование всех результатов с 25.12.2021 г, потеря титулов. Еще, скорее всего, она переживает из-за того, что целая команда может лишиться золота из-за нее. Ломают обстоятельства. Виновата она, не виновата, не знаю. Но это в любом случае тяжелое испытание, особенно для подростка. Никто не говорит, что вся страна должна ей сочувствовать. Но нельзя не понимать, что выступать при постоянном стрессе и давлении в 16 лет, это показатель сильного характера.
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Блинчик
Ну, так Алиев мог бы и сам съесть допинг, попасться и стойко переносить трудности, как Валя.
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alexander bakulin
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Mion
Ответ Зиля Бадриева
Обидно, что самого Диму никто не назвал. А ведь у него сезон был прорывом. В шаге от золотых медалей, зато какой драйв и характер наконец он показал!
Ну у Димы так-то чистых стартов не было… то КП, то ПП прорывная. А надо бы вместе)
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Владислава Крюкова
Ответ La primavera
Вы же в курсе, что у неё нашли запрещённый препарат?
А вы же в курсе, что вы знать об этом не должны были?
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Альфира Смирнова
Ответ Марьяж
Ками, да, однозначно. Не сломали.
А кто ломал?
С таким мощным сверху до низу админ.ресурсом страны как-то неуместно говорить , что её НЕ сломали.
Запад далеко...а Камила внутри своей страны под защитой... и вся сборная, и СМИ в один голос нахваливали и нахваливают её.
+9
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La primavera
Ответ Биатлонная зима
Ками жаль правда, ведь это то что с ней происходит- это 💯 процентов политика против России .
Вы же в курсе, что у неё нашли запрещённый препарат?
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Биатлонная зима
Ками жаль правда, ведь это то что с ней происходит- это 💯 процентов политика против России .
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sasha0872
согласна с мнением Димы. Я тоже выделила Камилу и КА. Очень яркие личности, фигуристы. Без них в их видах было бы скучнее)
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Syndycate
Ответ Toba Door
Шарапова честно созналась что принимала мельдоний, отбыла срок, а эта что?
Ну она созналась потому что принимала, а в чем сознаваться если например не принимала? Об этом ты не подумал? Хотя кого я спрашиваю😂
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-4
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Toba Door
Ответ Зиля Бадриева
А почему здесь Шарапову называют великой и кас не вспоминают. Да ещё кучу спортсменов. Вам мешает созданная в вашей голове установка, психолог посоветовал бы перезагрузку.
Шарапова честно созналась что принимала мельдоний, отбыла срок, а эта что?
+5
-7
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B.Jones
Ответ Verysia
Да вроде бы и партия только «за».
Zа Vaлиеву Ответите.👊
+1
-3
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Sat397
Дмитрий Алиев прав - Камила мотивирует всех кататься ещё лучше, находить мотивацию, и не бояться трудностей. Однозначно она MVP этого сезона.
+26
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Зиля Бадриева
Ответ La Gushka
Ками называть - КАС не поймёт...
А почему здесь Шарапову называют великой и кас не вспоминают. Да ещё кучу спортсменов. Вам мешает созданная в вашей голове установка, психолог посоветовал бы перезагрузку.
+5
-2
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La Gushka
Ответ Зиля Бадриева
Ками. Никто ее не назвал, а ведь девушка столько раз удивляла в течение сезона и специалистов, и зрителей.
Ками называть - КАС не поймёт...
+1
-6
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Зиля Бадриева
Ответ Оксана Карпова
Согласна с Димой. Хотя из мужчин я бы лучшем назвала именно Диму, прокат на ФГП в самое сердце.
Обидно, что самого Диму никто не назвал. А ведь у него сезон был прорывом. В шаге от золотых медалей, зато какой драйв и характер наконец он показал!
+11
-1
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Марьяж
Ками, да, однозначно. Не сломали.
+25
-6
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