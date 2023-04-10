Дмитрий Алиев: «Мне импонирует, как держится Валиева. Несмотря на все, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит»
Дмитрий Алиев назвал лучших фигуристов сезона .
«Кто MVP сезона в фигурном катании? Я, ха-ха. Ладно, я так никогда не делаю, на самом деле. У меня не получится назвать одного.
Первые — Кагановская – Ангелопол. Очень круто провели сезон, им нужно раскрыть свой потенциал в будущем. Если раскроют — это будет очень сильная пара. Им можно дать MVP только за то, что они в первом сезоне по взрослым взяли Гран-при России.
И вторая — Камила. Мне импонирует, как она держится. Меня мотивирует, как она держит статус крутой спортсменки. Не просто там навязывает конкуренцию, а реально не сбавляет, один из лидеров. Несмотря на все то, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит», — сказал Алиев.
А когда это вся сборная нахваливала ее? Один Дима сказал.
Сначала надо стать лидером сборной и попасть на ОИ.
На данном этапе она уже больше года находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, что творится в душе у человека, которому грозит дисквал, аннулирование всех результатов с 25.12.2021 г, потеря титулов. Еще, скорее всего, она переживает из-за того, что целая команда может лишиться золота из-за нее. Ломают обстоятельства. Виновата она, не виновата, не знаю. Но это в любом случае тяжелое испытание, особенно для подростка. Никто не говорит, что вся страна должна ей сочувствовать. Но нельзя не понимать, что выступать при постоянном стрессе и давлении в 16 лет, это показатель сильного характера.
С таким мощным сверху до низу админ.ресурсом страны как-то неуместно говорить , что её НЕ сломали.
Запад далеко...а Камила внутри своей страны под защитой... и вся сборная, и СМИ в один голос нахваливали и нахваливают её.