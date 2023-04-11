Лутфуллин о номере Ветлугина: «Все говорят, что он не сделал ничего нового, а просто спародировал. А вы так же смогли бы спародировать? Это колоссальная работа»

Глеб Лутфуллин считает, что номер Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ недооценили.

– Турнир по шоу-программам прошел без Вашего участия. Не обидно было?

– Конечно, обидно. Это что-то новое. Это больше как шоу-соревнование, более обширное. Взято сразу два аспекта – соревнование и шоу. Еще и с такими выдающимися спортсменами как , и . Великие люди были, хотелось посмотреть вживую их катание, видно было, что они тоже соревновались.

– Сам турнир смотрели?

– Я смотрел , это здорово. Я видел, как это ставилось. Это очень смешно и очень круто. Алексея Ягудина смотрел. Это фантастика, он был просто number one (номер один). И артистизм, и актерство на высшем уровне. Так отыграл, что плакать хотелось. Так преподал тройной тулуп, что как будто сделал десятерной! Заслуженное первое место.

– Насколько справедливые баллы у Матвея?

– Можно было и чуть побольше поставить. Для меня этот номер был интересный. Хоть там и все говорят, что он не сделал ничего нового, а просто спародировал. А вы так же смогли бы спародировать? Он придумал от начала до конца, как все связать. Это колоссальная работа.

– Идею Вашего номера не раскроете?

– Нет, не раскрою, ха-ха.

– Собираетесь где-то показать номер?

– Возможно, – сказал фигурист.

Ветлугин о своем номере: «Читал, что я не создал ничего своего, не привнес никакой хореографии. Но пародия – непростой жанр, в нем безумно легко проколоться»

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