Лутфуллин о номере Ветлугина: «Все говорят, что он не сделал ничего нового, а просто спародировал. А вы так же смогли бы спародировать? Это колоссальная работа»
Глеб Лутфуллин считает, что номер Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ недооценили.
– Турнир по шоу-программам прошел без Вашего участия. Не обидно было?
– Конечно, обидно. Это что-то новое. Это больше как шоу-соревнование, более обширное. Взято сразу два аспекта – соревнование и шоу. Еще и с такими выдающимися спортсменами как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Великие люди были, хотелось посмотреть вживую их катание, видно было, что они тоже соревновались.
– Сам турнир смотрели?
– Я смотрел Матвея, это здорово. Я видел, как это ставилось. Это очень смешно и очень круто. Алексея Ягудина смотрел. Это фантастика, он был просто number one (номер один). И артистизм, и актерство на высшем уровне. Так отыграл, что плакать хотелось. Так преподал тройной тулуп, что как будто сделал десятерной! Заслуженное первое место.
– Насколько справедливые баллы у Матвея?
– Можно было и чуть побольше поставить. Для меня этот номер был интересный. Хоть там и все говорят, что он не сделал ничего нового, а просто спародировал. А вы так же смогли бы спародировать? Он придумал от начала до конца, как все связать. Это колоссальная работа.
– Идею Вашего номера не раскроете?
– Нет, не раскрою, ха-ха.
– Собираетесь где-то показать номер?
– Возможно, – сказал фигурист.
Ветлугин о своем номере: «Читал, что я не создал ничего своего, не привнес никакой хореографии. Но пародия – непростой жанр, в нем безумно легко проколоться»
Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика
Ну , а если серьезно, то на 5млн.руб. не тянет номер:
-- не показаны олимпийские каскады Алины
- не показаны 3А и кантилевер Лизы
-не показаны прыжки Ягудина (только дорожка)
- Плющенко как-то выглядел неубедительно
PS. кроме того, цветы надо было подарить Алине и Лизе тоже, а не только Тарасовой...а то возникло и осталось чувство неловкости за Ветлугина.