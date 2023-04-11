Лутфуллин о номере Ветлугина: «Все говорят, что он не сделал ничего нового, а просто спародировал. А вы так же смогли бы спародировать? Это колоссальная работа»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Глеб Лутфуллин считает, что номер Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ недооценили.

– Турнир по шоу-программам прошел без Вашего участия. Не обидно было?

– Конечно, обидно. Это что-то новое. Это больше как шоу-соревнование, более обширное. Взято сразу два аспекта – соревнование и шоу. Еще и с такими выдающимися спортсменами как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Великие люди были, хотелось посмотреть вживую их катание, видно было, что они тоже соревновались.

– Сам турнир смотрели?

– Я смотрел Матвея, это здорово. Я видел, как это ставилось. Это очень смешно и очень круто. Алексея Ягудина смотрел. Это фантастика, он был просто number one (номер один). И артистизм, и актерство на высшем уровне. Так отыграл, что плакать хотелось. Так преподал тройной тулуп, что как будто сделал десятерной! Заслуженное первое место.

– Насколько справедливые баллы у Матвея?

– Можно было и чуть побольше поставить. Для меня этот номер был интересный. Хоть там и все говорят, что он не сделал ничего нового, а просто спародировал. А вы так же смогли бы спародировать? Он придумал от начала до конца, как все связать. Это колоссальная работа.

– Идею Вашего номера не раскроете?

– Нет, не раскрою, ха-ха.

– Собираетесь где-то показать номер?

– Возможно, – сказал фигурист.

Ветлугин о своем номере: «Читал, что я не создал ничего своего, не привнес никакой хореографии. Но пародия – непростой жанр, в нем безумно легко проколоться»

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

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9 комментариев

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Ostinato
Кто все? Общая масса наоборот считает, что номер классный
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nina1212
все в восторге были! Жаль Ветлугина не зовут в шоу. Но наверно уж в шоу Мишина он покажет этот номер еще раз
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Евгения Гринева
А что там гениального было в пародии? Хорошо, молодец, не растерялся во время заминки, жаль не показал кантилевер с растегиванием. Но номер переоценен кмк, основной эффект там от самих костюмов
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Альфира Смирнова
Я бы так тоже смогла))))
Ну , а если серьезно, то на 5млн.руб. не тянет номер:
-- не показаны олимпийские каскады Алины
- не показаны 3А и кантилевер Лизы
-не показаны прыжки Ягудина (только дорожка)
- Плющенко как-то выглядел неубедительно

PS. кроме того, цветы надо было подарить Алине и Лизе тоже, а не только Тарасовой...а то возникло и осталось чувство неловкости за Ветлугина.
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Е...С
Матвей был лучшим на том шоу. С нетерпением жду его новые программы в следующем сезоне.
+9
-3
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Додик Аксель
Как раз писали и говорили немногие, а абсолютное большинство были в восторге от номера Матвея. И недоумевали по поводу низких оценок от жюри.
+14
-2
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Anita Levchenko
Это очень сложно сделать так, как Матвей сделал, чтобы пластика, мимика была похожа. Я такой номер как-то давно предлагала сделать одному своему приятелю - с теми же, кстати, персонажами - Ягудиным, Плющенко и ещё парой звёзд мужской одиночки тех лет, без девочек🙂, ему очень понравилась идея, но он решил, что такой номер на должном уровне не вывезет, не поверил в себя🙃😅
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galik55
Спасибо, Глеб. Матвей просто зажег, завел зал, это было свежо и креативно. Да, и в номере присутствовало фигурное катание(прыжки) и юмор.Глебу удачи.
+19
-1
+18
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Elena Polkina
Ну чего преувеличивать то? Все говорят.. Да никто так не писал, не говорил. Может и были, но это единицы из тысяч.
+5
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