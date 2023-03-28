Гуменник о судействе на турнире шоу-программ: «Систему критериев оценивания я не обнаружил, зато присутствовал эффект неожиданности»
Фигурист Петр Гуменник высказался о судействе на турнире шоу-программ.
– Недавно прошел турнир шоу-программ, где Вы принимали участие. Расскажите, почему выбрали именно «Болеро» и кому пришла идея со светящимся сердцем?
– Над музыкой мы начали думать еще в 2022 году. В какой-то момент Вероника Анатольевна [Дайнеко] сказала, что «Болеро» будет лучшим выбором. Для постановки программы мы обратились за помощью к Ксении Михеевой, хореографу не из фигурного катания, она и придумала сделать горящее сердце.
– Какие эмоции Вы испытывали до, во время и сразу после своего проката?
– До проката я предвкушал то чувство, что могу выступить без волнения и насладиться процессом, что и получилось во время. После я был удовлетворен своим представлением и с интересом смотрел другие номера.
– Вы уже стали главным математиком в фигурном катании, поэтому хочется спросить, как оцениваете систему судейства на турнире, ожидали такой результат?
– Результат был неожиданным. Какую-то систему критериев оценивания я так и не обнаружил, зато присутствовал эффект неожиданности, что добавляло интереса.
– Вы наблюдали за выступлениями других участников, кого можете выделить, чьи номера запомнились?
– Запомнилась реакция зала на выступление Алексея Ягудина, также мне очень понравились Самсон и Далила Татьяны Волосожар/Максима Транькова. Матвей Ветлугин, по моему мнению, выбрал лучший номер для шоу, он очень ярко и точно исполнил всех персонажей, особенно мне поднял настроение Sex Bomb, так что я даже пересматривал его выступление; еще у Камилы Валиевой была очень крутая хореография.
– Если в следующем году будут снова проводить такой турнир, будете участвовать?
– Обязательно, уже хочется еще раз поучаствовать в таком формате выступлений, – сказал Гуменник.
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