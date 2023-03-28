Гуменник о судействе на турнире шоу-программ: «Систему критериев оценивания я не обнаружил, зато присутствовал эффект неожиданности»

Фигурист Петр Гуменник высказался о судействе на турнире шоу-программ.

– Недавно прошел турнир шоу-программ, где Вы принимали участие. Расскажите, почему выбрали именно «Болеро» и кому пришла идея со светящимся сердцем?

– Над музыкой мы начали думать еще в 2022 году. В какой-то момент Вероника Анатольевна [Дайнеко] сказала, что «Болеро» будет лучшим выбором. Для постановки программы мы обратились за помощью к Ксении Михеевой, хореографу не из фигурного катания, она и придумала сделать горящее сердце.

– Какие эмоции Вы испытывали до, во время и сразу после своего проката?

– До проката я предвкушал то чувство, что могу выступить без волнения и насладиться процессом, что и получилось во время. После я был удовлетворен своим представлением и с интересом смотрел другие номера.

– Вы уже стали главным математиком в фигурном катании, поэтому хочется спросить, как оцениваете систему судейства на турнире, ожидали такой результат?

– Результат был неожиданным. Какую-то систему критериев оценивания я так и не обнаружил, зато присутствовал эффект неожиданности, что добавляло интереса.

– Вы наблюдали за выступлениями других участников, кого можете выделить, чьи номера запомнились?

– Запомнилась реакция зала на выступление , также мне очень понравились Самсон и Далила Татьяны Волосожар/ . , по моему мнению, выбрал лучший номер для шоу, он очень ярко и точно исполнил всех персонажей, особенно мне поднял настроение Sex Bomb, так что я даже пересматривал его выступление; еще у была очень крутая хореография.

– Если в следующем году будут снова проводить такой турнир, будете участвовать?

– Обязательно, уже хочется еще раз поучаствовать в таком формате выступлений, – сказал Гуменник.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?