Ветлугин о своем номере: «Читал, что я не создал ничего своего, не привнес никакой хореографии. Но пародия – непростой жанр, в нем безумно легко проколоться»

высказался о судействе на турнире шоу-программ, где он занял 21-е место.

«Еще никогда в таком единении мне всем залом не хлопали. Я каждую секунду наслаждался. Я пытался ее продлить. Не хотел, чтобы этот номер заканчивался.

Говорили не только о мимике и пластике, еще мы работали над настроением. Я должен был ощущать себя в каждой программе не так, что я делаю эту программу, пытаюсь ее скопировать или спародировать, а так, что я сам катаю ее.

То есть я – это Алина на Олимпиаде-2018, я – это Леша на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002. И вот в этой последней дорожке мне была задана установка, что я иду к этому олимпийскому золоту. Я шел и понимал: я иду к 20 баллам (на шоу-турнире).

Спасибо всем, кто отметил постановку. Это (оценки) было мимолетное огорчение.

Когда мы ехали на этот турнир, мне тренеры говорили, чтобы я не зарекался на попадание в тройку. Чтобы сильно не расстраивался после объявления результатов. До последнего я еще надеялся на специальный приз, чтобы хоть кто-то понял задумку.

Не могу сказать за судей. Основная версия, что они не поняли, кто был моим прообразом в программах.

Думаю, это такие знаковые программы в мире фигурного катания, что даже люди, которые не совсем близки к нашему виду спорта, помнят и Лешу, и Женю, и Лизу, и Алину в этих номерах. Возможно, они не помнят, что конкретно эти движения были.

Работа над этими четырьмя образами отличалась. Алину я пытался скопировать абсолютно – первый отрывочек и добавить финальную позу, чтобы был акцент в конце. И Лешина дорожка должна была быть абсолютно идентичной. В показательных Плющенко и Туктамышевой была именно выжимка главных движений.

Возможно, судьи не поняли, что были скопированы целые отрывки. Может, они думали, что я просто под их музыку катаюсь и меняю костюмы один за другим. И пытаюсь примерить на себя эти программы, но не в абсолютно каждом движении выражая их. Не знаю. Это единственное объяснение, которое у меня есть.

Я читал о том, что я не создал ничего своего, что не привнес никакой хореографии. И про сам жанр пародии кто-то может сказать, что это уровень школьного КВНа или выступления юмориста в зале, но не для льда.

Хотя это такой жанр – даже в том, что я воплотил на льду – в котором безумно легко проколоться. Ты работаешь над всеми движениями досконально, над каждой программой, но если ты не прорабатываешь все, это будет провал.

Не поймут, скажут, что не похоже, и оригинал обидится, и болельщики будут испытывать неловкие чувства. Поэтому жанр непростой, – сказал Ветлугин.

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Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?