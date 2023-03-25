Ветлугин о своем номере: «Читал, что я не создал ничего своего, не привнес никакой хореографии. Но пародия – непростой жанр, в нем безумно легко проколоться»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Матвей Ветлугин высказался о судействе на турнире шоу-программ, где он занял 21-е место.

«Еще никогда в таком единении мне всем залом не хлопали. Я каждую секунду наслаждался. Я пытался ее продлить. Не хотел, чтобы этот номер заканчивался.

Говорили не только о мимике и пластике, еще мы работали над настроением. Я должен был ощущать себя в каждой программе не так, что я делаю эту программу, пытаюсь ее скопировать или спародировать, а так, что я сам катаю ее.

То есть я – это Алина на Олимпиаде-2018, я – это Леша на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002. И вот в этой последней дорожке мне была задана установка, что я иду к этому олимпийскому золоту. Я шел и понимал: я иду к 20 баллам (на шоу-турнире).

Спасибо всем, кто отметил постановку. Это (оценки) было мимолетное огорчение.

Когда мы ехали на этот турнир, мне тренеры говорили, чтобы я не зарекался на попадание в тройку. Чтобы сильно не расстраивался после объявления результатов. До последнего я еще надеялся на специальный приз, чтобы хоть кто-то понял задумку.

Не могу сказать за судей. Основная версия, что они не поняли, кто был моим прообразом в программах.

Думаю, это такие знаковые программы в мире фигурного катания, что даже люди, которые не совсем близки к нашему виду спорта, помнят и Лешу, и Женю, и Лизу, и Алину в этих номерах. Возможно, они не помнят, что конкретно эти движения были.

Работа над этими четырьмя образами отличалась. Алину я пытался скопировать абсолютно – первый отрывочек и добавить финальную позу, чтобы был акцент в конце. И Лешина дорожка должна была быть абсолютно идентичной. В показательных Плющенко и Туктамышевой была именно выжимка главных движений.

Возможно, судьи не поняли, что были скопированы целые отрывки. Может, они думали, что я просто под их музыку катаюсь и меняю костюмы один за другим. И пытаюсь примерить на себя эти программы, но не в абсолютно каждом движении выражая их. Не знаю. Это единственное объяснение, которое у меня есть.

Я читал о том, что я не создал ничего своего, что не привнес никакой хореографии. И про сам жанр пародии кто-то может сказать, что это уровень школьного КВНа или выступления юмориста в зале, но не для льда.

Хотя это такой жанр – даже в том, что я воплотил на льду – в котором безумно легко проколоться. Ты работаешь над всеми движениями досконально, над каждой программой, но если ты не прорабатываешь все, это будет провал.

Не поймут, скажут, что не похоже, и оригинал обидится, и болельщики будут испытывать неловкие чувства. Поэтому жанр непростой, – сказал Ветлугин.

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?

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13 комментариев

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Sportsfan
Это говорят дураки. Не надо их слушать. Номер был прекрасно поставлен, отыгран с первой до последней секунды. И все аплодисменты были заслужены.
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Додик Аксель
Матвей, ты ориентируйся на тех кто понимает и разбирается не только в фигурном катании. Ты был очень убедителен и артистичен в своей программе. Сумел всё передать и показать, что вы задумали с постановщиками. В своей хореографии, пластике, мимике не сомневайся. Продолжай работать и радовать любителей фигурного катания своими прокатами. Удачи !
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Елена Силкина
это шоу не "Один в один", наверное, это и к оценкам и месту Ветлугину относится.
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Тайга86
Боже мой...уже неделя как всё закончилось, по сто раз все обсудили. Все довольные продолжают радоваться. Все раздосадованные - бухтеть..Все побывавшие на этом празднике, оставаться в отличном настроении и ждать следующих встреч. Ну молодец Матвей, заморочился, наверное много репетировал, хотел удивить...Но в итоге удивился сам. И что? Жизнь продолжается, пусть лучше повезет в более серьезных турнирах, чем вожделенная оценка парня в красной пачке...
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viewer.
Вот Ветлугин так хорошо смотрится на льду.Такой компонентный, и предпосылки для настоящего артистизма в программах были.Будь он известным фигуристом,очень понравился бы зрителям.Здесь даже больше сожалеть можно,что за счет неудачных прыжков, все это так и остается недооцененным.А место на телешоу не так уж важно,хоть,может, и обидно.
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Петербурженка
Зря Матвей так переживает. Его номер шедевр, а хороших пародистов от Бога очень мало. Прекрасный выбор фигуристов и их программ, как соревновательных, так и показательных номеров. Самое главное, что номер легкий, смешной, без пошлости и перегибов, ни для кого не обидный, а скорее даже и польстил. И букет для Татьяны Анатольевны - визитная карточка петербургского спортсмена.
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Александр Шульгин
Товарищ звезду словил похоже
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Оле-Лукойе
Очень непростой, и обидно, что судьи не оценили. Причем и приз зрительских симпатий из-за кое-кого не получил, а ведь если бы не накрутка и не голосования перед соревнованиями, он точно был бы его.
Сам формат соревнования неплох, но работать над правилами необходимо, иначе будут вот такие разочарования.
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D-r. Peter
Ответ Анастасия Внукова
Матвей читает что попало. Лучше б на спортс зашел. Кто в теме - у того номер Матвея вызвал восторг.
Читать ему нужно книг побольше.
"Безумно легко... "))
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garovatat
Матвей, не переживай, зритель понял и оценил! В отличии от культурного жюри)) номер-шутка отличный получился, очень артичтично и точно спародировал, без перегибов, переходищих в кривляние! Молодец и еще раз браво! Пересматриваю)) может только концовка чуть скомкана, наверное надо было немного от себя в завершении добавить, свой финальчик обыграть) но это нюанс
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Анастасия Внукова
Матвей читает что попало. Лучше б на спортс зашел. Кто в теме - у того номер Матвея вызвал восторг.
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Бу!
Хороший номер! И зрелищный, и веселый. Кто-то вышел, нудли свои дежурные откатал и с призами ушел. "привнесли свое"
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Natalia Solomakha
Отличный номер был, и разочарование Матвея, которое считывается, понятно. Что касается "не внес ничего своего и оригинального", то судьям надо же как-то свою продажность "оправдать".
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