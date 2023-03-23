Алексей Ягудин: «Ветлугин был очень дерзким и профессиональным. Он сделал именно шоу-программу – импровизация, креатив»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин сборная России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Матвей Ветлугин Ледниковый период Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал, чьи номера на турнире шоу-программ ему понравились.

– Кто вам понравился на этом турнире кроме себя?

– А я себе сам не нравлюсь, всегда кажется, что можно было по-другому сделать.

– Вы себя в тройку не поставили бы?

– Я себя не могу оценивать и в тройки ставить. Я же не смотрел все номера. Что мне понравилось? Очень дерзким и профессиональным был Ветлугин. Он сделал именно шоу-программу, что было заложено в сути турнира – импровизация, креатив.

Очень понравились Туктамышева, Коляда. Многих я и не видел. Без ума от номера Тани [Тотьмяниной] и Максима [Маринина] – в их номере я увидел стать, прям жирно, профессионально, красочно, очень тонко! Я все-таки вижу разницу между теми, кто выступает на опыте в «Ледниковом периоде» и другими.

– Я от многих слышал – судейство необъяснимое. Ветлугин 21-й, а многие номера, которые как раз можно было на «Ледниковом» откатать, – в тройке или рядом с ней.

– А «Ледниковый период» и есть креатив, театр на льду. То же самое пытались сделать и здесь. Но, конечно, когда ты в начале, то сложнее, выгоднее выступать ближе к завершению.

У нас есть в фигурном катании люди, которые пеняют на судейство. Так и тут – одни говорят, как Ветлугин мог проиграть, другие – как Ягудин мог выиграть. Меня учили – если ты проиграл, не в судьях дело, ищи проблемы в себе. Что касается Матвея – с опытом все придет. Мне понравился его номер, и спасибо ему за него.

Вновь повторюсь, не видел практически никого, я старался абстрагироваться и готовился к своему номеру, – сказал олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Olga.t
Ответ oleg
Отдай свои призовые Ветлугину, или отправь их на Донбасс нашим воюющем ребятам. За тебя в том числе воюющих, напуганный патриот.
Вы сегодня написали уже три комментария о "напуганном патриоте", призовых и прочее.
Вас так сильно бомбит от Ягудина, вы с ним лично знакомы?
Может лучше " ну его, в игнор"?
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Kareglazaya
Ветлуги был дерзким и профессиональным, но выиграю всё равно я, потому что я дружу с Цискаридзе 😂
+4
-1
+3
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milan_lia
Ответ oleg
Отдай свои призовые Ветлугину, или отправь их на Донбасс нашим воюющем ребятам. За тебя в том числе воюющих, напуганный патриот.
а вы уже перечисли или вы воюете, подскажите, пожалуйста?
+1
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galik55
Старая песня о главным: я, меня, я
+5
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oleg
Отдай свои призовые Ветлугину, или отправь их на Донбасс нашим воюющем ребятам. За тебя в том числе воюющих, напуганный патриот.
+3
-6
-3
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