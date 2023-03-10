«Мы с Козловским преодолели все! И победы, которых мы достигли, держась за руки, стали для нас бесценными». Бойкова подвела итоги сезона

Фигуристка Александра Бойкова подвела итоги сезона.

Бойкова и выиграли финал Гран-при России в Санкт-Петербурге и чемпионат России в Красноярске.

«За несколько дней, что прошло после последнего старта этого сезона – финала Гран-при России – пролетели праздники, остыли эмоции и уже даже поставилась новая программа!

Мы с Димой безумно благодарны этому году за все: за счастье, за радость, за невзгоды, за потери...

Наверное, это был один из самых насыщенных на эмоции сезонов. Он начался для нас совсем не радужно: травмы, пропуски тренировок, прокатов, соревнований, потери близких людей, потери времени и возможностей... Но мы с Димой преодолели все! И победы, которых мы достигли, держась за руки, поддерживая друг друга, стали для нас бесценными.

И все, что хочется сейчас сказать – СПАСИБО❤️ – близким, болельщикам, соперникам, друзьям, тренерам и друг другу», – написала Бойкова.