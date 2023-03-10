«Мы с Козловским преодолели все! И победы, которых мы достигли, держась за руки, стали для нас бесценными». Бойкова подвела итоги сезона

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова подвела итоги сезона.

Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли финал Гран-при России в Санкт-Петербурге и чемпионат России в Красноярске.

«За несколько дней, что прошло после последнего старта этого сезона – финала Гран-при России – пролетели праздники, остыли эмоции и уже даже поставилась новая программа!

Мы с Димой безумно благодарны этому году за все: за счастье, за радость, за невзгоды, за потери...

Наверное, это был один из самых насыщенных на эмоции сезонов. Он начался для нас совсем не радужно: травмы, пропуски тренировок, прокатов, соревнований, потери близких людей, потери времени и возможностей... Но мы с Димой преодолели все! И победы, которых мы достигли, держась за руки, поддерживая друг друга, стали для нас бесценными.

И все, что хочется сейчас сказать – СПАСИБО❤️ – близким, болельщикам, соперникам, друзьям, тренерам и друг другу», – написала Бойкова.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
БК никогда не были моей любимой парой, не хватало химии у них. А в этом сезоне на ЧР поняла как безмерно за них счастлива. Такие эмоциональные, дерзкие, неоднозначные до этого стали более сдержанными и мудрыми. Саша, береги Димку, он у тебя один такой, никогда не шипит, всегда поддерживает: ошибается Бойкова, а он ее в щечку целует, еще раз ошибается - обнимает. Правильно, парень знает, что необходимо даме :) Удача - барышня капризная, пожелаю успеха в следующем и последующих сезонах.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
БК в этом сезоне стали более сдержанными вне льда, а программы стали более эмоциональными, сложными, красивыми.
В итоге, у пары появилось много новых болельщиков, пришли победы над главными соперниками.
Правильной дорогой идёте, ребята)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Ребята большие молодцы! Растут в технике, работают, виден прогресс. Программы были удачные, им очень подходили. Успехов в следующем сезоне!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий