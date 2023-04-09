Бойкова о номере на тему Бэтмена: «Мы его называем «летучий мышанский танец». Хотели что-то нетривиальное взять»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о номере на тему Бэтмена

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. С этим номером пара каталась на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Давайте не будем спрашивать, как прокат, потому что он совсем не зашел. Два раза на одном месте поскользнуться – это, конечно, надо постараться. Я выезжала с выброса, решила завернуть, чтобы не въехать в освещение. Слетела. И потом в конце номера Дима проходил, и я на том же месте слетела. Он прошел, а я легла отдохнуть.

Номер мы называем «летучий мышанский танец». Мы давно хотели воплотить эту идею… Хотели что-то нетривиальное взять, но при этом всем известное, веселое и образное. Чтобы точно всем было понятно. Джокера с Харли Квин очень много катали, а вот женщину-кошку с Бэтменом на моей памяти не помню.

Каждый раз на выступлении я переживаю, что костюм разойдется по швам. Но этого не происходит, слава богу! Переживаю, потому что костюм не особо тянется», – сказала Бойкова.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ N-fox
Саша очень круто выглядит в облегающем костюме. Может себе позволить)
Она во всем круто выглядит. Самая красивая фигуристка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Саша очень круто выглядит в облегающем костюме. Может себе позволить)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Только Бэтмен из Димы никакой, честно говоря.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rainy88
Лишь бы без травм. На прыжковом баттле поразили, copвиголовы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮИ
Были у Саши с Димой номера интереснее, но захотелось девочке кошку - почему бы и не попробовать ;) Три попытки сделать четверной выброс -это с ума сойти что! И третья точно была докручена!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий