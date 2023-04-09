Бойкова о номере на тему Бэтмена: «Мы его называем «летучий мышанский танец». Хотели что-то нетривиальное взять»

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о номере на тему Бэтмена

выступает в паре с Дмитрием Козловским. С этим номером пара каталась на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Давайте не будем спрашивать, как прокат, потому что он совсем не зашел. Два раза на одном месте поскользнуться – это, конечно, надо постараться. Я выезжала с выброса, решила завернуть, чтобы не въехать в освещение. Слетела. И потом в конце номера Дима проходил, и я на том же месте слетела. Он прошел, а я легла отдохнуть.

Номер мы называем «летучий мышанский танец». Мы давно хотели воплотить эту идею… Хотели что-то нетривиальное взять, но при этом всем известное, веселое и образное. Чтобы точно всем было понятно. Джокера с Харли Квин очень много катали, а вот женщину-кошку с Бэтменом на моей памяти не помню.

Каждый раз на выступлении я переживаю, что костюм разойдется по швам. Но этого не происходит, слава богу! Переживаю, потому что костюм не особо тянется», – сказала Бойкова.