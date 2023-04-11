Гуменник о номере под Rammstein: «Тренер очень боялась, что меня не примут в таком образе. Говорила, чтобы я парик надел и анонимно откатал»

Теги Тамара Москвина Николай Морошкин Петр Гуменник музыка Вероника Дайнеко ледовые шоу Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гумменик рассказал о номере под музыку Rammstein.

Ранее Гуменник выступил на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» под песню Mein Herz brennt.

– Почему такой классный эксперимент – и не на турнире по шоу-программам?

– Это довольно рискованный эксперимент. Вероника Анатольевна (Дайнеко, тренер фигуриста – Sports.ru) очень боялась, что меня не примут в таком образе. Не хотела даже, чтобы меня тут объявляли, говорила, чтобы я парик надел и анонимно откатал программу. К шоу-программам другая идея была. А после этого турнира решили еще один номер поставить, и тут я уже свое мнение высказал: хочу Rammstein.

– Вероника Анатольевна не разделяет твои музыкальные предпочтения?

– Ее почему-то смущает именно Rammstein, про группу много разных слухов ходит. Но по большей части это все неправда.

– А Тамара Николаевна Москвина как отнеслась к этому номеру?

– Она выходила иногда на лед, смотрела, что я репетирую, не была против.

– Некоторые участники тура катают как раз номера с турнира шоу-программ. Были ли мысли оставить «Болеро» с горящим сердцем?

– Были мысли. Мне сначала написали, что будет по две программы в шоу, но потом отметили, что в Москве и Питере будет по одной. Мы поставили Rammstein как вторую к «Болеро», однако потом подумали, что они сильно похожи, и поставили еще третью.

– Как и с кем ты работал над костюмом? Удобно ли в нем кататься?

– Кататься в этой жилетке не шибко удобно, тут многие стразы-шипы железные. Она довольно тяжелая, разрывается.

С костюмом очень интересная история вышла. Штаны я заказал в каком-то онлайн-магазине для неформалов. Жилеткой со мной поделился Дима Ефремов, он приходит к нам на лед тренировать и еще играет в рок-группе. Эта жилетка – из его клипа. Мы с папой приделали к ней клейкую ленту, чтобы жилетка спереди соединялась и не отлетала назад.

Тату-рукав и браслеты мы с Николаем Юрьевичем (Морошкиным) купили в рок-магазине. Футболку я заказал обычную белую, и Николай Юрьевич с тем же Димой Ефремовым порезали ее ножиком и разрисовали баллончиком с краской, – рассказал Гуменник.

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16 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Пӗтр невероятно хорош в этом сезоне. На ЧР я болела за него и очень рада, что он сумел взять золото ФГПР. С Днём рождения! Новых титулов!
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alexander bakulin
гогиевна тоже боялась, что загитову засмеют. попросила надеть парик. но загитовский колхоз ни с чем не спутаешь. зрители загитову опознали
+2
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+2
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galik55
Петя, с днем рождения, новых побед, интересных постановок, номер зашел
+3
0
+3
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Karina kolesnikova
В соцсетях выбор Болеро критиковали намного больше, чем Раммштайн, если уж обращать на это внимание :)
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AreYou
А мне понравилось. Люблю эту песню. Приятно удивилась, когда услышала. И грим классный. И вообще Петр мне нравится. Самый симпатичный из наших одиночников.
+7
0
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Mion
Отличный номер! Вот что-то такое надо в сезон - чтобы ярко и в хорошем смысле экстравагантно.

а тренеру меньше бояться) если Мишин не боится ставить к-поп, то уж Раммштайн точно можно)
+9
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kate_ko
Ответ kate_ko
ну наконец-то кто-то из ФК-деятелей взял легендарных немцев для программы! пусть хоть и показательной. браво, смелый Пётр!
присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям Петру (говорят, нас читают))) желаю прекрасного творческого года жизни, новых прорывов и побед! желаю музык новых самых! и конечно же здоровья)
+4
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+4
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Додик Аксель
Присоединяюсь к поздравлениям ! Петю с Днём рождения ! Здоровья, удачи и успеха ! Нравится, что он фигурист думающий, экспериментирующий, музыкальный и артистичный. Молодец !
+7
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+7
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Manukello
Лучше б Дайнеко стремалась когда его в голубую блузку с рюшами одевала весь сезон, а тут чо. Рок. Нормально всё.
+7
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+5
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Оз
Отличный номер у Пети! Очень рада, что он поставил программу под свою любимую группу! У Пети замечательный музыкальный вкус: поддерживаю его выбор!
+8
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Светлана Менова
Кстати, сегодня у Пети день рождения.

Пётр, с днем рождения тебя! Воплощения всех самых смелых желаний!
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-1
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Kareglazaya
Классный номер получился!
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Mira Val
Петра с днем рождения! Здоровья, удачи и смелых экспериментов!💥
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Наталья Грабовская
"Mein Herz brennt" - горящее сердце так или иначе осталось....🔥
+10
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Katerina Sunny
Молодец Пётр, что не боится экспериментировать. Когда, если не в шоу?
+11
0
+11
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kate_ko
ну наконец-то кто-то из ФК-деятелей взял легендарных немцев для программы! пусть хоть и показательной. браво, смелый Пётр!
+23
-1
+22
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