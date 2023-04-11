Гуменник о номере под Rammstein: «Тренер очень боялась, что меня не примут в таком образе. Говорила, чтобы я парик надел и анонимно откатал»

Российский фигурист Петр Гумменик рассказал о номере под музыку Rammstein.

Ранее Гуменник выступил на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» под песню Mein Herz brennt.

– Почему такой классный эксперимент – и не на турнире по шоу-программам?

– Это довольно рискованный эксперимент. Вероника Анатольевна (Дайнеко, тренер фигуриста – Sports.ru) очень боялась, что меня не примут в таком образе. Не хотела даже, чтобы меня тут объявляли, говорила, чтобы я парик надел и анонимно откатал программу. К шоу-программам другая идея была. А после этого турнира решили еще один номер поставить, и тут я уже свое мнение высказал: хочу Rammstein.

– Вероника Анатольевна не разделяет твои музыкальные предпочтения?

– Ее почему-то смущает именно Rammstein, про группу много разных слухов ходит. Но по большей части это все неправда.

– А Тамара Николаевна Москвина как отнеслась к этому номеру?

– Она выходила иногда на лед, смотрела, что я репетирую, не была против.

– Некоторые участники тура катают как раз номера с турнира шоу-программ. Были ли мысли оставить «Болеро» с горящим сердцем?

– Были мысли. Мне сначала написали, что будет по две программы в шоу, но потом отметили, что в Москве и Питере будет по одной. Мы поставили Rammstein как вторую к «Болеро», однако потом подумали, что они сильно похожи, и поставили еще третью.

– Как и с кем ты работал над костюмом? Удобно ли в нем кататься?

– Кататься в этой жилетке не шибко удобно, тут многие стразы-шипы железные. Она довольно тяжелая, разрывается.

С костюмом очень интересная история вышла. Штаны я заказал в каком-то онлайн-магазине для неформалов. Жилеткой со мной поделился Дима Ефремов, он приходит к нам на лед тренировать и еще играет в рок-группе. Эта жилетка – из его клипа. Мы с папой приделали к ней клейкую ленту, чтобы жилетка спереди соединялась и не отлетала назад.

Тату-рукав и браслеты мы с Николаем Юрьевичем (Морошкиным) купили в рок-магазине. Футболку я заказал обычную белую, и Николай Юрьевич с тем же Димой Ефремовым порезали ее ножиком и разрисовали баллончиком с краской, – рассказал Гуменник.