Гуменник о показательном номере под Rammstein: «Мне нравится группа. Но я бы не стал кататься под нецензурные песни»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал о показательном номере под Rammstein

Гуменник выступил с этим номером на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Вопрос был не о выборе группы, а о выборе песни. Долго выбирали, я предложил «Mein Herz Brennt». Когда-то давно я заслушал ее. Решили костюм «Болеро» поменять, включили музыку и осознали, что это именно она.

Во-первых, это яркая песня, музыкальная, с хорошим вокалом, мелодией и сюжетом. Очень глубокий сюжет! Я уже знал, о чем песня. Ну, и Rammstein мне нравится. Но я бы не стал кататься под нецензурные песни. Есть там такие.

Я не разбираюсь, нужно ли кому-то переводить средства за использование музыки, поэтому никому не отчислял. Ни Эндрю Ллойд Уэбберу, ни кому-либо другому, под чью музыку катал»

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15 комментариев

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ЮИ
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Сегодня иду на шоу Этери в СПб. Петр - один из тех, кого очень хочу увидеть на льду. Посмотрим…как оно там будет под Рамштайн)) Жаль, что Андрея Мозалева в СПб нет. Брала билеты не в последнюю очередь ради этих двух парней - Андрея и Петра))
Вам понравится! Из наших ещё Женя был очень хорош! Он из тех, кто вживую смотрится гораздо круче, чем по ТВ.
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Milorada K
Ответ Светлана Менова
По MTV точно показывали цензурный.
А, возможно. Я просто больше по нецензурному оригиналу)
+1
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N-fox
В этом номере Петр выглядит и катает эпично. И, что приятно, всегда производит впечатление человека думающего.
+6
0
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Светлана Романова
Что под Рамштайн,что под Колыбельную,всегда заснуть хочется,до чего же медленно катит.Далеко не Киган Мессинг,а вроде намного моложе.
+1
-6
-5
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Лучшее_враг_хорошего
Сегодня иду на шоу Этери в СПб.
Петр - один из тех, кого очень хочу увидеть на льду. Посмотрим…как оно там будет под Рамштайн))
Жаль, что Андрея Мозалева в СПб нет. Брала билеты не в последнюю очередь ради этих двух парней - Андрея и Петра))
+9
0
+9
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kovfun-barrios
Я не разбираюсь, нужно ли кому-то переводить средства за использование музыки, поэтому никому не отчислял.
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А мог бы поднапрячь мозг и разобраться хотя бы через знакомых юристов (подстраховаться на всякий случай), но видимо это не для великих программистов))

Ну а если не хочет кататься под нецензурные песни, пусть катается под Киркорова, Баскова, Укупника, Леонтьева. Как раз его уровень.
+2
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AreYou
Понравился номер. За Раммштайн и Майн Херц Бреннт отдельное спасибо.
+9
0
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несахар
Ответ justbored
Домохозяйки не оценят, да, что-нибудь вроде Dicke Titten.
или pussy
+1
-1
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justbored
Домохозяйки не оценят, да, что-нибудь вроде Dicke Titten.
+1
-5
-4
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Светлана Менова
Ответ Milorada K
А что, у этого хита есть цензурный вариант?
По MTV точно показывали цензурный.
+2
0
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ЮИ
Если мы сейчас узнаем, что Петр знает и немецкий тоже - это уже контрольный выстрел (шутка). А Траньков читает комментарии: вчера удачно пошутил про "сына маминой подруги" :)
+6
-1
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Milorada K
Ответ Светлана Менова
Да ладно, вон Варакин даже на соревнованиях катался под нецензурный вариант хита Radiohead. 😂
А что, у этого хита есть цензурный вариант?
0
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Екатерина Ивановская
Настолько они с Женечкой Семененко приятные, глаз радуется
+9
-3
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Александр Скворцов
Молодец Петр! Он самый лучший интеллектуал среди фигуристов и конечно самый лучший фигурист среди интеллектуалов!
+8
-1
+7
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Светлана Менова
Да ладно, вон Варакин даже на соревнованиях катался под нецензурный вариант хита Radiohead. 😂
+5
-1
+4
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