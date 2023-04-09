Гуменник о показательном номере под Rammstein: «Мне нравится группа. Но я бы не стал кататься под нецензурные песни»
Фигурист Петр Гуменник рассказал о показательном номере под Rammstein
Гуменник выступил с этим номером на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Вопрос был не о выборе группы, а о выборе песни. Долго выбирали, я предложил «Mein Herz Brennt». Когда-то давно я заслушал ее. Решили костюм «Болеро» поменять, включили музыку и осознали, что это именно она.
Во-первых, это яркая песня, музыкальная, с хорошим вокалом, мелодией и сюжетом. Очень глубокий сюжет! Я уже знал, о чем песня. Ну, и Rammstein мне нравится. Но я бы не стал кататься под нецензурные песни. Есть там такие.
Я не разбираюсь, нужно ли кому-то переводить средства за использование музыки, поэтому никому не отчислял. Ни Эндрю Ллойд Уэбберу, ни кому-либо другому, под чью музыку катал»
Петр - один из тех, кого очень хочу увидеть на льду. Посмотрим…как оно там будет под Рамштайн))
Жаль, что Андрея Мозалева в СПб нет. Брала билеты не в последнюю очередь ради этих двух парней - Андрея и Петра))
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А мог бы поднапрячь мозг и разобраться хотя бы через знакомых юристов (подстраховаться на всякий случай), но видимо это не для великих программистов))
Ну а если не хочет кататься под нецензурные песни, пусть катается под Киркорова, Баскова, Укупника, Леонтьева. Как раз его уровень.