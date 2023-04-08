Камила Валиева: «Уровень соревнований в России не упал, мы до сих пор чувствуем конкуренцию, и это самое главное»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе синхронное катание Петр Гуменник Даниил Глейхенгауз Евгений Семененко Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева высоко оценила конкуренцию на соревнованиях в России.

Сейчас Валиева выступает в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

– Что такое шоу Тутберидзе?

– Это праздник, самый настоящий праздник, где мы со спокойной душой катаем свои программы для зрителей.

– Это работа или развлечение?

– Все вместе. Ты получаешь удовольствие, работая при этом, и делишься им со всеми. Совместный номер предложили Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна (Тутберидзе). Можно ли теперь переходить в синхронное катание? Нет, ха-ха.

– Как выбираются номера для шоу?

– У меня спрашивают, что я хочу катать, вот эти четыре шоу катаю короткую, в следующие шоу уже другое что-то.

– Как Дальний Восток?

– Шикарно. Во Владивостоке мы успели погулять, а в Хабаровске был плотный график, мастер-классы. Но я очень рада, что мы впервые туда прилетели, я бы так никогда туда не долетела. Такая красота!

– Тяжело ли тренировать детей на мастер-классе?

– Нет, не так тяжело. Мне ближе со старшенькими, но от маленьких идей такая приятная энергия, поэтому тоже очень интересно работать.

– Главное событие сезона?

– Продолжение проведения хороших соревнований в России. Не упал уровень, мы до сих пор чувствуем конкуренцию, и это самое главное.

– Кого бы назвала MVP сезона в фигурном катании?

– На каждом соревновании были совершено разные ребята. На чемпионате России среди мальчиков, например… Пете Гуменнику, который очень хорошо откатал, считаю, что им надо два золота дать – два чемпиона России (Гуменник уступил Евгению Семененко, несмотря на одинаковые баллы по сумме программ – Sports.ru).

А так на каждом соревновании отдельных людей надо выделять, которые очень хорошо откатали и показали свой максимум, – сказала Валиева.

Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

9 комментариев

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Вероника Миронова
Ответ Alexander X
только в ваших снах... "счёт на табло"... победа в прыжковом чр (ранее, преимущество "молодняка"), 2 вторых места (хотя всем спецам понятно, что победители не катают, как Юдзуру Ханю, чтобы такие компы получать)... остальные и не близко по результатам...
Сегодня в интервью Лиза и Аня выделили Соню и многие другие тоже.
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N-fox
Ками сегодея в короткой прыгнула триксель всем еа радость. И спасибо за показ короткой из олимпийского зезона. До мурашек.
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Sat397
Камила такая позитивная, такой можно быть, когда тебе на самом деле нравится твоя работа. Видно что она получает удовольствие от фигурного катания, поэтому и зрители Камилу любят, из-за её гармоничности.
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Tan Tan
Ответ sasha0872
люблю Камилу. Очень жду ее в следующем сезоне. Ответы хорошие, в шоу было два 4Т, 3А и попытка 4S. Она молодец
Ками восстанавливает кондиции💪 У неё ещё много побед впереди
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Alexander X
Ответ Вероника Миронова
Ками умная и понимает, что это был не её сезон. Все коллеги почти единогласно, считают лучше Актика.
только в ваших снах... "счёт на табло"...
победа в прыжковом чр (ранее, преимущество "молодняка"), 2 вторых места (хотя всем спецам понятно, что победители не катают, как Юдзуру Ханю, чтобы такие компы получать)... остальные и не близко по результатам...
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Вероника Миронова
Ответ Alexander X
а Ками, как всегда, скромничает😔 кто-кто... кто больше всех "заработал" и вышел лидером, по итогу сезона?... кто "вытягивал" все турниры своей медийностью?... тот и MVP😔
Ками умная и понимает, что это был не её сезон. Все коллеги почти единогласно, считают лучше Актика.
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sasha0872
люблю Камилу. Очень жду ее в следующем сезоне. Ответы хорошие, в шоу было два 4Т, 3А и попытка 4S. Она молодец
+11
-1
+10
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Алексей Токарев
Прекрасная и позитивная девочка.
+11
-2
+9
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Alexander X
а Ками, как всегда, скромничает😔
кто-кто... кто больше всех "заработал" и вышел лидером, по итогу сезона?... кто "вытягивал" все турниры своей медийностью?... тот и MVP😔
+6
-4
+2
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