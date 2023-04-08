Камила Валиева: «Уровень соревнований в России не упал, мы до сих пор чувствуем конкуренцию, и это самое главное»
Фигуристка Камила Валиева высоко оценила конкуренцию на соревнованиях в России.
Сейчас Валиева выступает в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
– Что такое шоу Тутберидзе?
– Это праздник, самый настоящий праздник, где мы со спокойной душой катаем свои программы для зрителей.
– Это работа или развлечение?
– Все вместе. Ты получаешь удовольствие, работая при этом, и делишься им со всеми. Совместный номер предложили Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна (Тутберидзе). Можно ли теперь переходить в синхронное катание? Нет, ха-ха.
– Как выбираются номера для шоу?
– У меня спрашивают, что я хочу катать, вот эти четыре шоу катаю короткую, в следующие шоу уже другое что-то.
– Как Дальний Восток?
– Шикарно. Во Владивостоке мы успели погулять, а в Хабаровске был плотный график, мастер-классы. Но я очень рада, что мы впервые туда прилетели, я бы так никогда туда не долетела. Такая красота!
– Тяжело ли тренировать детей на мастер-классе?
– Нет, не так тяжело. Мне ближе со старшенькими, но от маленьких идей такая приятная энергия, поэтому тоже очень интересно работать.
– Главное событие сезона?
– Продолжение проведения хороших соревнований в России. Не упал уровень, мы до сих пор чувствуем конкуренцию, и это самое главное.
– Кого бы назвала MVP сезона в фигурном катании?
– На каждом соревновании были совершено разные ребята. На чемпионате России среди мальчиков, например… Пете Гуменнику, который очень хорошо откатал, считаю, что им надо два золота дать – два чемпиона России (Гуменник уступил Евгению Семененко, несмотря на одинаковые баллы по сумме программ – Sports.ru).
А так на каждом соревновании отдельных людей надо выделять, которые очень хорошо откатали и показали свой максимум, – сказала Валиева.
Загитова, Валиева и Щербакова выступили с совместным номером на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
победа в прыжковом чр (ранее, преимущество "молодняка"), 2 вторых места (хотя всем спецам понятно, что победители не катают, как Юдзуру Ханю, чтобы такие компы получать)... остальные и не близко по результатам...
кто-кто... кто больше всех "заработал" и вышел лидером, по итогу сезона?... кто "вытягивал" все турниры своей медийностью?... тот и MVP😔