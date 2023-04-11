Елизавета Туктамышева: «Не люблю людей, которые надевают на себя корону, особенно если ничего не достигли. Никогда не хотела становиться такой»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к людям «с короной на голове».

– Был ли у тебя момент, когда ты была не названной императрицей, а чувствовала себя? Корона появлялась у тебя когда-нибудь?

– Да я и сейчас себя не чувствую. Нет, такого момента не было. Я не люблю таких людей, которые надевают на себя корону, особенно если они ничего не достигли.

У меня были на глазах такие примеры, и я не хотела никогда становиться такой. Тем более у меня рядом была компания, которая бы мне подзатыльник сразу дала, если бы у меня что-то такое проскользнуло. И мне это нравится, что меня так держали нормально.

– Но тебя в Санкт-Петербурге на улицах точно узнают.

– Да, но я поэтому и езжу только на своей машине, и чаще всего только на каток и домой, чтобы не находиться в многолюдных местах.

– А если ты в Москве? В Москве же тоже точно узнают, а своей машины нет.

– Поэтому я только в отеле или в «Мегаспорте», ха-ха. Я к этому отношусь хорошо, спокойно.

Единственное, если я чем-то занимаюсь или кушаю в ресторане, веду активный диалог – не очень люблю, если перебивают и настойчиво просят сфотографироваться. А если вежливо подходят, когда я ничем не занята, – ради бога.

– Когда-нибудь отказывала болельщикам в фото или автографе?

– Не припомню ситуации, но не буду врать, что всегда всем даю автографы.

Да, я тоже человек, бывают разные моменты: ты уставший, только что в 6 утра прилетел с соревнований… Вот сейчас вспомнила: один раз в аэропорту отказала. Прилетела в Питер без макияжа, как чучело, спать хочу, устала. И ко мне подходят: Лиза... Я говорю: извините, я вообще не в состоянии сейчас, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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17 комментариев

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Алеся Ткаченко
Нет у Лизы никакой звездности.Честно рассказывает о своих плюсах и минусах,королеву и правильную девочку из себя не корчит.
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Darya-yeNoor
А с чего бы ей от титула отнекиваться. Императрицей её прозвали болельщики, точнее Капитан со спортса, петербуржец, он первый назвал её Императрица Елизавета. Главное, что титул прижился среди фк фантусовки. Кому к другому бы не прижился. А Лизу любят, в первую очередь за то, что не грибная. Все медали свои и куча недаденных (грибным ушли), но завоёванных на льду.
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Алеся Ткаченко
Ответ Oleandra
Тем не менее от "титула" "императрица" не отнекивается и благосклонно улыбается.
На этот вопрос Лиза тоже в интервью отвечала.Этот титул не она себе придумала.И не она себя им называет.
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Самасебезвезда
"Я не люблю таких людей, которые надевают на себя корону" 🤣🤣 Но императрицей себя величаю. Она реально считает, что в Москве ей бы проходу не давали? Выйди на улицу, Лиза, удивишься, что до тебя нет ни кому дела. Смешная девица
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rainy88
Ответ Лека-Лека
Как интересно Вы искажаете действительность? Этери приглашает других спортсменов до кучи к своим, и потому, что ее об этом просят их тренеры и федра. Кто бы пошел на шоу Этери, если бы там не было хрусталят? Да никто. Что-то я ничего не слышала о шоу Мишина. У него просто никого нет.
У Мишина будет шоу в июне. Лиза, Миша, Женя, Матвей, Глеб - это никого нет?
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Oleandra
Тем не менее от "титула" "императрица" не отнекивается и благосклонно улыбается.
+13
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Jessi
Ответ Лека-Лека
Как интересно Вы искажаете действительность? Этери приглашает других спортсменов до кучи к своим, и потому, что ее об этом просят их тренеры и федра. Кто бы пошел на шоу Этери, если бы там не было хрусталят? Да никто. Что-то я ничего не слышала о шоу Мишина. У него просто никого нет.
Да, конечно, Мишин в ногах у Тутберидзе валяется с Дайнеко , чтобы взяла Лизу и Петю)
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Маргарита В Сафронова
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Valery24
Сегодня у Пети Гуменника День рождения. Может спортс хоть сделает отдельную ветку?
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Ну Тутберидзе ее приглашает везде , потому что на Лизу идут . И уже на хвост Лизы сажает своих юниорок
Как интересно Вы искажаете действительность?
Этери приглашает других спортсменов до кучи к своим, и потому, что ее об этом просят их тренеры и федра.

Кто бы пошел на шоу Этери, если бы там не было хрусталят? Да никто.
Что-то я ничего не слышала о шоу Мишина. У него просто никого нет.
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Jessi
Ответ Viktoria dek
Аххааах, смешно на счёт хвоста)
Тутберидзе прекрасно умеет считать деньги и не звала бы Лизу , если бы она не делала ей кассу . Мало кто хочет любоваться Петросян , а на Загитову, Валиеву и Туктамышеву идут
+3
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Sat397
Я думаю Лизу не так чтобы все прямо узнают. Ведь она в жизни скорее всего кажется на много меньше и худее, чем то что мы привыкли видеть на экранах. Она совсем кроха по росту.
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Olga.t
По-моему, корону в Кике надевала только Лиза))
В прямом смысле.
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Viktoria dek
Ответ Jessi
Ну Тутберидзе ее приглашает везде , потому что на Лизу идут . И уже на хвост Лизы сажает своих юниорок
Аххааах, смешно на счёт хвоста)
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Jessi
Ответ Лека-Лека
У Лизы такая корона самомнения и самолюбования, что дальше некуда. Скромнее надо быть. Такое от ее слов впечатление, что она шагу ступить не может. Сказки, сказки..... Мечты, мечты...... Есть множество спортсменов и спортсменок гораздо популярнее и титулованнее, но никто такого не говорит и не пишет.
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-17
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Лека-Лека
У Лизы такая корона самомнения и самолюбования, что дальше некуда.
Скромнее надо быть. Такое от ее слов впечатление, что она шагу ступить не может.
Сказки, сказки..... Мечты, мечты......

Есть множество спортсменов и спортсменок гораздо популярнее и титулованнее, но никто такого не говорит и не пишет.
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Jessi
Интересно , кого Лиза имеет в виду ? Одногруппников ? Коллег ?
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