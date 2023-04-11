Елизавета Туктамышева: «Не люблю людей, которые надевают на себя корону, особенно если ничего не достигли. Никогда не хотела становиться такой»

Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к людям «с короной на голове».

– Был ли у тебя момент, когда ты была не названной императрицей, а чувствовала себя? Корона появлялась у тебя когда-нибудь?

– Да я и сейчас себя не чувствую. Нет, такого момента не было. Я не люблю таких людей, которые надевают на себя корону, особенно если они ничего не достигли.

У меня были на глазах такие примеры, и я не хотела никогда становиться такой. Тем более у меня рядом была компания, которая бы мне подзатыльник сразу дала, если бы у меня что-то такое проскользнуло. И мне это нравится, что меня так держали нормально.

– Но тебя в Санкт-Петербурге на улицах точно узнают.

– Да, но я поэтому и езжу только на своей машине, и чаще всего только на каток и домой, чтобы не находиться в многолюдных местах.

– А если ты в Москве? В Москве же тоже точно узнают, а своей машины нет.

– Поэтому я только в отеле или в «Мегаспорте», ха-ха. Я к этому отношусь хорошо, спокойно.

Единственное, если я чем-то занимаюсь или кушаю в ресторане, веду активный диалог – не очень люблю, если перебивают и настойчиво просят сфотографироваться. А если вежливо подходят, когда я ничем не занята, – ради бога.

– Когда-нибудь отказывала болельщикам в фото или автографе?

– Не припомню ситуации, но не буду врать, что всегда всем даю автографы.

Да, я тоже человек, бывают разные моменты: ты уставший, только что в 6 утра прилетел с соревнований… Вот сейчас вспомнила: один раз в аэропорту отказала. Прилетела в Питер без макияжа, как чучело, спать хочу, устала. И ко мне подходят: Лиза... Я говорю: извините, я вообще не в состоянии сейчас, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.