Медведева об MVP сезона: «Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Евгения Медведева Евгений Семененко Чемпионат.com Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева назвала Елизавету Туктамышеву MVP прошедшего сезона

Сама Туктамышева выбрала Евгения Семененко.

«Ледовый Оскар», MVP (самый ценный игрок – Sports.ru) сезона? Даже не знаю. «Оскар» – больше киношная история.

А выбрать MVP – действительно интересно! Это человек, который ворвался и классно выступал. Не знаю, у меня в голове MVP – это лучший игрок или тот, кто результаты показал крутые…

Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это очень удачный сезон, он лучший среди мужчин в нашей стране. Поэтому я бы выделила Женю Семененко», – сказала Туктамышева.

«Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!» – отметила Медведева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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16 комментариев

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Виталий Клепцов
Самая секси!
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Ира15577
Женя, к сожалениб, просто очень глупая девушка!!! Жаль, что ей не подскажут, что нужно думать, а потом говорить. Хотя уважаю ее как фигуристку!!! И Лизу очень уважаю, но она не машина!!! Машины столькр не ошибаются!! А лучшая, конечно, Камила! Камила, это просто чудо!!! Так выросла, поправилась, но постепенно все возвращает, что лелала ранее!!!! Камила-это фантастика!! Такой фигуристки не было и вряд ли будет в ближайшее время!! И это признают ВСЕ специалисты фигурного катания!!!
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Гуго Капет
Туктамышева - мое восхищение! Иные уже закончили карьеру, начав при ней же, а Лиза не только до сих пор катается, но и MVP сезона. Удивительная спортсменка. Мне она Костнер напоминает, такой же ветеран фигурного катания.
Вот такое фигурное катание я люблю. Все-таки 15-летние спортсменки, катающиеся пару сезонов, размывают впечатление от этого вида спорта в последние годы.
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Sgi
Ответ Маргарита Михайловна
Бабасян всегда фальшивая и лживая.
Это вы про себя ? Спасибо , что рассказали , верить вам не будем
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Sgi
Ответ Бедоносец
АЗ себя бы назвала тут к гадалке не ходи.
Сейчас тебя уничтожат
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N-fox
Самым ценным игроком сезона я бы назвала ТШТ. Это флагманский корабль, который дает направлкние и вдохновляет и дает мотивацию для быстрого развития многим другим. Елизавете я бы дала почетного Оскара. За долголеттие в спорте и самобытность.
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Вера Подгорных
Должок за Сайтаму - 2019 :))))
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Бедоносец
АЗ себя бы назвала тут к гадалке не ходи.
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Алеся Ткаченко
Почему бы и нет.Женя Семененко в этом сезоне очень хорошо выступал гораздо лучше чем ч прошлом сезоне,у него очень оригинальная ПП,он подтянул презентацию и хорео.И это если вспомнить как сильно он травмировался на шоу и на ОП.
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Маргарита Михайловна
Бабасян всегда фальшивая и лживая.
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Hivaga22
Женя, конечно, лукавить не будет)
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Yall
Гранта или уже Москвич?
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Paulinochka
Это уже третий спортсмен, который называет Лизу MVP этого сезона. И она действительно заслуживает это звание, вдохновляя многих спортсменов и даже нас, обычных любителей фигурки😌
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justbored
Ответ Toba Door
Поэтому я через кабинет министра спорта вместо неё на ЧМ поехала, потому что очень её уважаю, а Семененко лучший потому что он был в команде камилы и зовут Женя, на самом деле в России нет ярко выраженного первого номера, мы видели как он плох был на кпк, в фкр, так что Пётр был сильнее, а то что на чр оценки были равными это судьи виноваты
Ну только Семененко назвала Туктамышева.
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Toba Door
Поэтому я через кабинет министра спорта вместо неё на ЧМ поехала, потому что очень её уважаю, а Семененко лучший потому что он был в команде камилы и зовут Женя, на самом деле в России нет ярко выраженного первого номера, мы видели как он плох был на кпк, в фкр, так что Пётр был сильнее, а то что на чр оценки были равными это судьи виноваты
+12
-16
-4
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Антон Bratishchev
Туктик лучшая
+25
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