Медведева об MVP сезона: «Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!»

Фигуристка Евгения Медведева назвала Елизавету Туктамышеву MVP прошедшего сезона

Сама Туктамышева выбрала .

«Ледовый Оскар», MVP (самый ценный игрок – Sports.ru) сезона? Даже не знаю. «Оскар» – больше киношная история.

А выбрать MVP – действительно интересно! Это человек, который ворвался и классно выступал. Не знаю, у меня в голове MVP – это лучший игрок или тот, кто результаты показал крутые…

Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это очень удачный сезон, он лучший среди мужчин в нашей стране. Поэтому я бы выделила Женю Семененко», – сказала Туктамышева.

«Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!» – отметила Медведева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней