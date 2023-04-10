«Парный номер? Я подумаю над этим». Рудковская ответила на предложение журналиста «СЭ» выступить с ним на льду

Теги Яна Рудковская Спорт-Экспресс ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская ответила на предложение журналиста «СЭ» выступить на льду с парным номером.

Ранее журналист Дмитрий Кузнецов принял участие в турнире шоу-программ. 

«Готова ли я выступить с номером в шоу? Нет, знаете, спасибо. Я и так на коньках уже тут долго стою, пожалейте. Тем более после вашего, Дмитрий, выступления на турнире шоу-программ я боюсь, что мой прокат будет меркнуть.

Парный номер с вами? Посмотрим. Я подумаю над этим предложением», — сказала Рудковская.

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16 комментариев

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Зиля Бадриева
Ответ Elenavasilevna
Многие скинутся, чтобы его расходы покрыть, особенно если хорошо уронит)))
😆😆😆
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Алексей Токарев
Ответ Elenavasilevna
А разве Кузнецов участвовал в шоу?
Он не попал в трансляцию. Но участвовал.
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Kareglazaya
Ответ Анна Беляева
Хм... я еще помню, как Яна каталась на каком-то шоу... Это было... впечатляюще.
Звезды на льду или что-то типа того) У нее уже тогда коленки не разгинались) А сейчас это вообще будет нечто в стиле трансгендера на последнем ЧЕ😂
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Elenavasilevna
А разве Кузнецов участвовал в шоу?
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Elenavasilevna
Ответ Зиля Бадриева
Если уронит, то такой счёт ему выкатят.
Многие скинутся, чтобы его расходы покрыть, особенно если хорошо уронит)))
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Вера Подгорных
Сначала контракт, потом в пару, иначе никак.
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Лилибет
Ахахахахах🤣 может Сашу заменять в Русалочке,а Дмитрий будет ее выносить)
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Lennuci
Вот и пусти козла в огород....
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Александр Шульгин
Кузнецову видно одно зарплаты у парикмахерши мало, бонусов хочет
+5
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Skyolker
О да, Яна с Кузнецовым - это будет бомба. Дуэт "Хайпожоры". ))
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Зиля Бадриева
Если уронит, то такой счёт ему выкатят.
+4
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Ирина Иванова
Фигурное катание наперегонки под "Говорят, мы бяки-буки") Это будет одновременно апперкот, аншлаг, экстаз и апофеоз.
+11
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Додик Аксель
Надо собрать всех вместе пишущих о ФК "писарчуков- экспертов" и создать с ними ледовое шоу. Надеюсь, что оно не превратится в ледовое побоище...
+4
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Маргарита В Сафронова
Если Яна подумает, то это будет очередное ЧП)
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Katerina Sunny
Кузнецов в шоу к Рудковской напрашивается? Хоть в дуэте с Яной.
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Анна Беляева
Хм... я еще помню, как Яна каталась на каком-то шоу... Это было... впечатляюще.
+9
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