«Парный номер? Я подумаю над этим». Рудковская ответила на предложение журналиста «СЭ» выступить с ним на льду
Яна Рудковская ответила на предложение журналиста «СЭ» выступить на льду с парным номером.
Ранее журналист Дмитрий Кузнецов принял участие в турнире шоу-программ.
«Готова ли я выступить с номером в шоу? Нет, знаете, спасибо. Я и так на коньках уже тут долго стою, пожалейте. Тем более после вашего, Дмитрий, выступления на турнире шоу-программ я боюсь, что мой прокат будет меркнуть.
Парный номер с вами? Посмотрим. Я подумаю над этим предложением», — сказала Рудковская.
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