«Парный номер? Я подумаю над этим». Рудковская ответила на предложение журналиста «СЭ» выступить с ним на льду

Яна Рудковская ответила на предложение журналиста «СЭ» выступить на льду с парным номером.

Ранее журналист Дмитрий Кузнецов принял участие в турнире шоу-программ.

«Готова ли я выступить с номером в шоу? Нет, знаете, спасибо. Я и так на коньках уже тут долго стою, пожалейте. Тем более после вашего, Дмитрий, выступления на турнире шоу-программ я боюсь, что мой прокат будет меркнуть.

Парный номер с вами? Посмотрим. Я подумаю над этим предложением», — сказала .