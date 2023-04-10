Яна Рудковская: «Прекрасное шоу у Авербуха, у Тутберидзе. Но мы захотели отличаться, чтобы зрители увидели что-то новое»
Продюсер Яна Рудковская сравнила шоу Плющенко «Союз чемпионов» с другими ледовыми шоу
«Мы хотели отличаться. У нас сейчас есть очень много прекрасных шоу, у наших конкурентов.
Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться.
Наши ребята катали не свои программы, которые могли бы увидеть зрители на соревнованиях, по телевизору. Мы хотели сделать так, чтобы они увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду», – сказала Рудковская.
9 комментариев