Яна Рудковская: «Прекрасное шоу у Авербуха, у Тутберидзе. Но мы захотели отличаться, чтобы зрители увидели что-то новое»

Продюсер Яна Рудковская сравнила шоу Плющенко «Союз чемпионов» с другими ледовыми шоу

«Мы хотели отличаться. У нас сейчас есть очень много прекрасных шоу, у наших конкурентов.

Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, они отличные. Прекрасное шоу у , прекрасное шоу у . Но мы захотели отличаться.

Наши ребята катали не свои программы, которые могли бы увидеть зрители на соревнованиях, по телевизору. Мы хотели сделать так, чтобы они увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду», – сказала .