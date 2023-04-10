Яна Рудковская: «Прекрасное шоу у Авербуха, у Тутберидзе. Но мы захотели отличаться, чтобы зрители увидели что-то новое»

Теги Евгений Плющенко Илья Авербух сборная России Яна Рудковская Этери Тутберидзе ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская сравнила шоу Плющенко «Союз чемпионов» с другими ледовыми шоу

«Мы хотели отличаться. У нас сейчас есть очень много прекрасных шоу, у наших конкурентов.

Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться.

Наши ребята катали не свои программы, которые могли бы увидеть зрители на соревнованиях, по телевизору. Мы хотели сделать так, чтобы они увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду», – сказала Рудковская.

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9 комментариев

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sabina_katarina
Ответ Loliloo
Можно по-разному относиться у Яне, но шоу крутое. Русская музыка, красивые костюмы, декорации впечатляют-один водопад и воздушные гимнасты чего стоят, синхронистки и девушка на высоких коньках это открытие для многих. Очень нравятся Муравьева, Алиев, Самарин, Вероника. Интересные парники и что интересно, их прекрасно встречают и репостят их выступления (вот и ответ, почему не пригласили известных парников) Саша похожа на рок звезду, вокруг нее такая истерия, дети ее очень любят и в восторге от анонса новогоднего шоу
Можно ссыль на круть эту? Глянула пару эпизодов на ютубе, всё, что увидела - пафосное нечто без логики и смысла. Народу на лёд нагнали, а хореографии ноль. Четверо парней не в состоянии более-менее синхронно через центр катка проехать.
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tanya_1111
Всё таки может адекватные ответы давать, вот всегда бы так. А шоу у них и правда хорошее.
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Loliloo
Можно по-разному относиться у Яне, но шоу крутое. Русская музыка, красивые костюмы, декорации впечатляют-один водопад и воздушные гимнасты чего стоят, синхронистки и девушка на высоких коньках это открытие для многих. Очень нравятся Муравьева, Алиев, Самарин, Вероника. Интересные парники и что интересно, их прекрасно встречают и репостят их выступления (вот и ответ, почему не пригласили известных парников) Саша похожа на рок звезду, вокруг нее такая истерия, дети ее очень любят и в восторге от анонса новогоднего шоу
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Бедоносец
Авербух давно не торт, шоу ЭТ вообще обнять и плакать, одна Академия всегда в тренде собирает аншлаги.👌👍 Ещё Навка худо-бедно с Ками держится на уровне.
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Додик Аксель
Уж что-что, а отличаться вам не привыкать. Отличные вы наши...
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Ягун Ягунини
Ответ Tania09**
А где фраза "впервые в мире, впервые во вселенной"?
Так не впервые, у Навки в шоу такие же сказки на льду. Но да, Яна тут явно поскромничала по поводу собственной исключительности.
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Loliloo
Яна имеет смелость хвалить шоу Тутберидзе, пока та некрасиво набрасывает на других - при этом непонятно, на кого, то ли на Авера, то ли на Плющенко
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Toba Door
Очень сказочно когда пять шесть фигуристов таскают зеленое бревно, поочередно отдыхая
+6
-3
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Tania09**
А где фраза "впервые в мире, впервые во вселенной"?
+9
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