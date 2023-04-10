Елизавета Нугуманова: «Яна Рудковская – замечательный человек. «Ангелы Плющенко» – офигенская школа, надеюсь, она будет только процветать»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Елизавета Нугуманова ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Нугуманова назвала продюсера Яну Рудковскую замечательным человеком

Фигуристка высказалась об участии в ледовом шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны».

«Яна Александровна – замечательный человек. Если бы не она, всего бы этого не было. Все очень продумано, лучшая организация из всех шоу, на которых я была.

Я думаю, все со мной согласятся. Рада находиться здесь с вами. В этом году я первый раз посетила академию «Ангелы Плющенко», и это офигенская школа.

Я была под большим впечатлением, когда увидела ее в первый раз, надеюсь, она будет только процветать и станет еще больше, чем сейчас», – сказала Нугуманова

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17 комментариев

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ИннаВБ
Спортс ошибочку делаете, не перекормите дифирамбами, я понимаю аванс надо отрабатывать, но наступает обратный эффект, а ботов Рудковской не хватит, да и слабенькие они, видно платят мало
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Ирина Иванова
Жаль, что в рекламе запрещено использовать синонимы 18+ к слову «офигенный» )
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Mixalblch
Ей бы спичрайтера найти. И просто "светить" лицом. Комментарии - это не её
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Vendetta4111323
Не зря Мишин эту деву выгнал, однако
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Владимир Хабаров
Яна Рудковская ( зарегистрированный товарный знак 529642 ) и её сын Гном Гномыч
( зарегистрированные товарные знаки 849113, 884263, 884256) - офигенские товарные знаки!
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Elenavasilevna
Ответ Ang Feo
Это еще что за "подлизон"? 😅
Надо же как то на жизнь зарабатывать, особо никто из-за неё в драку не кидается, к тому же после её откровений мало кто захочет с ней связываться))
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Ирина Иванова
Трава зелёная, небо голубое, солнце жёлтое, снег белый, квадрат чёрный, клоун смешной, олигарх богатый, а работодатель - самый замечательный человек.
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Мария Курникова
Умничка, Лизанька! Уже многие отмечают, какой прекрасный человечек наша Яначка!❤️ В отличие от тутберихи, которая втыкает нож в спину лучших своих спортсменов...
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Светлана Романова
Офигенская школа это конечно супер комплимент!Очень захотелось посмотреть на школу после такой рекламы.
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Маргарита В Сафронова
Да, по части шоу обе хороши)
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Лучшее_враг_хорошего
О! Эти «замечательные» люди Лиза и Яна нашли друг друга. Рыбак рыбака..что называется))
Обвинения без доказательств, набросы, скандалы ради скандалов, гламурчик в инсте - просто сестры по духу.
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Whiskey cat
И ей чемодан занесли?
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elenaa
Ответ Ang Feo
Это еще что за "подлизон"? 😅
видимо ей очень хочеться в шоу, а никто не зовет
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Ang Feo
Это еще что за "подлизон"? 😅
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elenaa
да уж....Нуга о Плюще...вернее о Рудковском.....они нашли друг друга
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Artemon1302
Зачем это здесь🤦‍♀️
+6
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Назар Игорь
Замечательный человек - не профессия.
+9
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