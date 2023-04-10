Елизавета Нугуманова: «Яна Рудковская – замечательный человек. «Ангелы Плющенко» – офигенская школа, надеюсь, она будет только процветать»

Елизавета Нугуманова назвала продюсера Яну Рудковскую замечательным человеком

Фигуристка высказалась об участии в ледовом шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны».

«Яна Александровна – замечательный человек. Если бы не она, всего бы этого не было. Все очень продумано, лучшая организация из всех шоу, на которых я была.

Я думаю, все со мной согласятся. Рада находиться здесь с вами. В этом году я первый раз посетила академию «Ангелы Плющенко», и это офигенская школа.

Я была под большим впечатлением, когда увидела ее в первый раз, надеюсь, она будет только процветать и станет еще больше, чем сейчас», – сказала .