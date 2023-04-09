Яна Рудковская: «Очень рада, что Тарасова сейчас симпатизирует нашей академии»

Яна Рудковская высказалась о том, что Татьяна Тарасова посетила шоу Евгения Плющенко

«Для этого она и сказала, чтобы я приняла какие-то моменты к сведению. Ей очень понравились многие номера, очень понравились фигуристы, она дала напутствия. Ей очень понравилась, кстати, в образе ведьмочки, и она сказала, что ей этот образ очень идет. Понравилось многое, мы многое обсуждали.

Я думаю, что Татьяна Анатольевна к нам приедет и скажет свой вердикт. Я очень рада, что она приехала, и я очень рада, что она сейчас симпатизирует нашей академии», – сказала .