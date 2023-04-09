Яна Рудковская: «Очень рада, что Тарасова сейчас симпатизирует нашей академии»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Академия Плющенко Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась о том, что Татьяна Тарасова посетила шоу Евгения Плющенко

«Для этого она и сказала, чтобы я приняла какие-то моменты к сведению. Ей очень понравились многие номера, очень понравились фигуристы, она дала напутствия. Ей очень понравилась, кстати, Софья Муравьева в образе ведьмочки, и она сказала, что ей этот образ очень идет. Понравилось многое, мы многое обсуждали.

Я думаю, что Татьяна Анатольевна к нам приедет и скажет свой вердикт. Я очень рада, что она приехала, и я очень рада, что она сейчас симпатизирует нашей академии», – сказала Рудковская.

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15 комментариев

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EuhenioV
Ответ Tatiana Makarova
Ключевое слово "сейчас", ТАТ за секунду переобувается, в этом деле она мастер.
Видимо не в этом случае,потому как проявившаяся у ТАТ "стабильность" по этой теме,явно намекает на участие Яниных юристов при оформлении договорённостей,со всеми вытекающими.
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Jessi
Тарасова не в первый раз хвалит Муравьеву, она действительно чудо.
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Sat397
Что там, у ТАТ с памятью что-то стало? Сегодня одним симпатизирует, на завтра все забывает и ей начинают импонировать другие люди и штабы))
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Додик Аксель
У ТАТы одна любовь, а симпатия не постоянна, её надо регулярно подпитывать...
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Kareglazaya
«Очень рада, что Тарасова сейчас симпатизирует нашей академии» - ключевое слово здесь "сейчас". Потому сейчас симпатизирует, а завтра скажет, что Ягудин лучше Плющенко, и дружбе конец)))
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diversant
Завтра ТАТ позвонят журналисты и спросят кому она симпатизирует и Рудковской может не оказаться в этом списке
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garovatat
Самая цитирумая, только не обольщайся)) ТАТ как тот пацан - слово дал и обратно забрал)) Сегодня симпатия, завтра антипатия)) ЕвГения она уже изволила назвать нелицеприятно не так давно, и еще назовет. Сынок Леша ей полюбому дороже))
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*** Monik ***
А когда перестанет симпатизировать, тогда будешь не очень рада 😂
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EuhenioV
Когда материальные ресурсы вброшены не в пустую и человек честно отрабатывает,несмотря на возраст,как это может не радовать?🙈
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Rush
Ответ Лилибет
Мне кажется или лучше бы Евгений Викторович как главный тренер академии высказывался по этому поводу?)
А команда была? То то.
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Лилибет
Мне кажется или лучше бы Евгений Викторович как главный тренер академии высказывался по этому поводу?)
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Александр Шульгин
Ну видно поработали что бы она "сейчас" начала симпатизировать
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Tatiana Makarova
Ключевое слово "сейчас", ТАТ за секунду переобувается, в этом деле она мастер.
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Ирина Иванова
Пока ТАТ готовит вердикт, напомню классический рецепт/совет: "Съешь лимон и радость пройдёт" )
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Al561
Хоть кто-то симпатизирует))
Бескорыстно ли?))
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