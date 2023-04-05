Рудковская о Лавренчук: «Бить пятилетнего ребенка, который стоит на коньках и пытается от тебя уехать? Это что-то за гранью, что-то немыслимое»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Академия Плющенко Алексей Василевский Юлия Лавренчук Мирослава Лебедева Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась о рукоприкладстве со стороны тренера Юлии Лавренчук

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Лавренчук грубо обращается со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон. На тот момент тренер работала в академии Евгения Плющенко.

Плющенко подтвердил факт рукоприкладства со стороны Лавренчук.

«Да, все от и до было так. Тренировки в большом спорте – это всегда старая школа, пряник и кнут. Это тяжелый путь, который не покоряется лентяям, а если речь про лед, так он вообще не прощает ошибок.

Но что значит «кнут» для тренера? Это выгнать с тренировки. Это заставить бегать кросс. Это заставить отжиматься. Но поднимать руку? Бить пятилетнего ребенка, который стоит на коньках и пытается от тебя уехать? Это что-то за гранью, что-то немыслимое.

Я помню, когда мой муж поднимал камеры по просьбе родителей. Мы выгнали ее тут же, в секунду, с волчьим билетом, она вылетела на улицу, а затем и ее муж Алексей Василевский. И мы советовались с родителями, планировали привлечь опеку. Эта тренерша Лавренчук пообещала всем, что она уедет. Клялась и божилась, что никогда больше не будет заниматься тренерской деятельностью, потому что очевидно, что она ей противопоказана. Просила и плакала.

И вот проходит пять лет, и что мы видим сейчас! После того как выгнали с очередной приличной школы. И он, и она спокойненько работают с детьми. Находят новое место. Они все еще набирают группы людей, немыслимо, я не поверила своим глазам, клянусь. Мы не стали ломать ей жизнь (с согласия родителей), дали ей второй шанс. Но шансом этим она не воспользовалась. И какой бы родитель, будь он в курсе, отдал такому тренеру свою дочь? Надеюсь, эта информация дойдет до мам и пап.

Все который день обсуждают то, как в «Хрустальном» к девочке Мирославе относится ее отец и швыряет ее на пол. Это-то неприемлемо, а уж бить ребёнка на льду – вообще чудовищно. И такие темы важно поднимать, потому что спорт – это жесткий путь, но это не значит, что там должны работать такие жестокие люди», – написала Рудковская.

Сегодня стало известно об уходе Лавренчук и Василевского из «Армии фигурного катания».

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55 комментариев

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наталья Головченко
Ответ Jessi
Ну какая конкуренция? Вы думаете люди соревнования не смотрели ?? Ни разу Рубцова или Зинина в этом сезоне не обошли АП
Зинина стала намного лучше, чем была в АП!!!
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N-fox
От семейства Рудковских просто исходит свет добра и благочестия.
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Леди Брэкнелл
Ответ Евгения Гринева
То, что Зинина по сравнению с прошлым сезоном набрала неплохую форму, и, возможно, кто-то навострил лыжи из ап к Василевскому, другой причины поднимать эту тему именно сейчас не вижу. Если бы ему было это так важно, и он реально переживал за детишек, то сразу бы по горячим следам обнародовал
Вы меня конечно простите, но соревнования здесь смотрит большинство))) Что за ерунду вы пишете? Думаю, что после случившегося с Настей у всех на глазах и с Любой дважды за несколько месяцев, к ним долго никто не захочет переходить.
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Pema
Ответ Большое Путешествие Рузика
Нет, до этого молчала, зная, что Лавренчук продолжает тренером работает, а сейчас вдруг высказаться решилась. И естественно, надо ещё и Хрустальный упомянуть.... А тогда у вас, в Ангелах Плющенко, жена главного тренера ребёнка малолетнего в темном шкафу запирала и ремешком лупила, как и её саму в дестве.
Ну,так это другое (ремешок,темный чулан). Это мудрые методы воспитания по-рудковски)))
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Евгения Гринева
Ответ Леди Брэкнелл
Шта?)))))))))
То, что Зинина по сравнению с прошлым сезоном набрала неплохую форму, и, возможно, кто-то навострил лыжи из ап к Василевскому, другой причины поднимать эту тему именно сейчас не вижу. Если бы ему было это так важно, и он реально переживал за детишек, то сразу бы по горячим следам обнародовал
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Леди Брэкнелл
Ответ nina1212
Рубцова, которая была в ТШТ раньше. Она теперь у Василевского. Но раз началась травля тренера и изгнание из АФК, то может и топовых фигуристов придется отдать
То есть они невинно пострадавшие тренеры?
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nina1212
Ответ Charliz
Что за Люба?
Рубцова, которая была в ТШТ раньше. Она теперь у Василевского. Но раз началась травля тренера и изгнание из АФК, то может и топовых фигуристов придется отдать
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Большое Путешествие Рузика
Нет, до этого молчала, зная, что Лавренчук продолжает тренером работает, а сейчас вдруг высказаться решилась.
И естественно, надо ещё и Хрустальный упомянуть.... А тогда у вас, в Ангелах Плющенко, жена главного тренера ребёнка малолетнего в темном шкафу запирала и ремешком лупила, как и её саму в дестве.
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Леди Брэкнелл
Ответ nina1212
у них такие же переломанные все) Одной больше, одной меньше Ну и если после перелома тут же вышла на лед, значит не так все страшно было
поэтому её сняли с пр, когда она уже приехала на соревнования? И кто там переломанный у них, вы это талдычите постоянно, но на вопросы не отвечаете?
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Беглый*
Ответ nina1212
не удивлюсь, если Люба окажется у Плющенко Хорошая девочка, уже всему обученная, семья Рудковских таких любит
Может ТШТ заберёт?
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Леди Брэкнелл
Я не могу кстати оправдать то, что Яна и ЕП решили скрыть это и сразу не обнародовали. Не надо было никого жалеть, такие люди неисправимы. Теперь мяч на стороне Василевских, если они не будут защищать себя в суде, значит косвенно признают свою вину. Не надо было скрывать ничего.
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nina1212
Ответ Леди Брэкнелл
Ещё одна с методичкой. Зачем им переломаная спортсменка?
у них такие же переломанные все) Одной больше, одной меньше Ну и если после перелома тут же вышла на лед, значит не так все страшно было
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Charliz
Ответ nina1212
не удивлюсь, если Люба окажется у Плющенко Хорошая девочка, уже всему обученная, семья Рудковских таких любит
Что за Люба?
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Anna Stefan
Чета Паниковских прозрела спустя пять лет. И аккурат после набросов Губановой и раздутого скандала с папой Лебедевым. Совпадение?🤔
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Charliz
Ответ Agura
Вроде бы Рудковские грозились годовым мораторием на общение со СМИ?
Ну, когда это было?))) с тех пор уже пара недель прошла )))
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Леди Брэкнелл
Ответ nina1212
не удивлюсь, если Люба окажется у Плющенко Хорошая девочка, уже всему обученная, семья Рудковских таких любит
Ещё одна с методичкой. Зачем им переломаная спортсменка?
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Мурка Мурлыковна
Менталитет и интеллект колхозно-мещанские , но всё с претензией на элиту , когда уже эту панну прикроют.
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Леди Брэкнелл
Ответ Мурка Мурлыковна
До чего глупая женщина, никак не дойдет, что за убогий пиар , попытки подгадить ЭГ во время шоу бумеранг прилетит. Нечестные методы дают временный эффект. Надеюсь увидеть, как разваливается по кирпичику гномье царство.
То есть это не отец Миры, а Яна подгадила Хрустальному? Браво! Кстати, при чем тут ЭГ вообще?
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nina1212
не удивлюсь, если Люба окажется у Плющенко
Хорошая девочка, уже всему обученная, семья Рудковских таких любит
+6
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Lennuci
А таскать своего ребенка по психиатрам, доказывая на всю страну какому-то таблоиду свою "правду" ради денег, это нормально, теть ян?
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Додик Аксель
Два сапога пара, что Рудковские, что Василевский с Лавренчук. Первые вдогонку камни бросают, вторые пока отмалчиваются. Ждём от них откровений в адрес работодателей. Не может фигурное катание у нас без скандалов, интриг и хейта.
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Мурка Мурлыковна
До чего глупая женщина, никак не дойдет, что за убогий пиар , попытки подгадить ЭГ во время шоу бумеранг прилетит. Нечестные методы дают временный эффект. Надеюсь увидеть, как разваливается по кирпичику гномье царство.
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Ёжик_в_тумане
Ответ flyhigh
Яна, почему, зная обо всем этом, молчали столько времени, видя и зная, что они тренируют????
Потому что они ушли под крыло бывшего партнёра Рудковского. Интересно теперь сами ушли или их попросили? 🤔 Если ушли сами то очень интересная колобарация вырисовывается, бывшие партнёры никогда не бывают бывшими.
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Леди Брэкнелл
Ответ Евгения Гринева
Интересно, что подняли эту тему спустя 5 лет, когда Василевский стал составлять реальную конкуренцию ап)
Шта?)))))))))
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
А вариант, что Федерация прекрасно знала и была в курсе Вы не рассматриваете ?? Почему с Плющенко спрос?
Естественно знала. Как и о многом другом знает.
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