Алена Леонова: «Малинин – это просто человек-машина, который раздвигает границы возможного. Но ему нужно уделять больше внимания второй оценке»
Алена Леонова заявила, что американский фигурист Илья Малинин раздвигает границы возможного.
Ранее Малинин занял третье место на чемпионате мира в Сайтаме. В произвольной программе он исполнил шесть четверных прыжков, включая аксель.
– Что касается Ильи Малинина – это просто человек-машина, который раздвигает границы возможного и каждый раз выдает что-то особенное. Он большой молодец, а дальше, скорее всего, будет еще лучше. Видно по нему, что он не останавливается на достигнутом, а пробует что-то новое, и это очень круто. Низкий ему поклон за все его старания.
– Илья Малинин исполнил шесть квадов в произвольной программе. Татьяна Тарасова сказала, что он показал тот уровень, который будут показывать через десятилетия. Как вы считаете, действительно ли он опередил свое время?
– Безусловно. Я даже не могу сказать, когда мы сможем к этому приблизиться – это пока что недосягаемый для мужского одиночного катания набор.
– При этом Илья стал лишь третьим. Это справедливо?
– Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке.
Плюс ко всему он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но, думаю, в следующем сезоне его и судьи будут рассматривать по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а, наоборот, стоит за него порадоваться.
– Как вы считаете, стоит ли ему продолжать гнуть линию с множеством квадов или лучше сосредоточиться на компонентах и уменьшить сложность?
– Нет, я считаю, что мужчина должен много прыгать. Это очень зрелищно, это очень круто, и если ты делаешь это, то не нужно отказываться от этого даже в пользу второй оценки, потому что на этих прыжках реально можно заработать очень много баллов, тем более если их делать чисто, без каких-либо погрешностей, – заявила Леонова, серебряный призер ЧМ-2012.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
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