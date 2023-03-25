Жулин о поражении Малинина с 8 квадами: «Мы же помним Трусову на Олимпиаде. Все‑таки нужно не просто бегать между элементами»
Александр Жулин рассказал, чего не хватило Илье Малинину для победы на чемпионате мира.
Американский фигурист завоевал в Сайтаме бронзу. Он сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной, включая аксель в 4,5 оборота.
– Одних четверных для победы Малинину пока не хватает?
– Мы же помним Сашу Трусову на Олимпиаде. Вот вам и ответ. Все‑таки нужно не просто бегать между элементами, но и владеть своим телом.
Но это все досягаемо. Когда‑то я Нэтана Чена считал абсолютно деревянным в начале карьеры. Он просто делал прыжки и размахивал руками. Потом за два сезона превратился в просто божественного фигуриста. Вот и все. Главное – работать, – сказал заслуженный тренер России.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
На ЧМ 19 , после выступления Юдзуру Ханю уже казалось лучше невозможно, но вышел Нейтан и сделал лучше лучшего.
Другие яркие личности с прошедших ОИ сбалансированно подошли к своим прокатам. Если бы речь шла про грамотную стратегию и баланс, непременно вспомнили бы их, а не Трусову.
В статье упоминается Саша в отрыве от ее комментирования, но в контексте ее достижений на Олимпиаде.
Жулику самому от себя не противно.
«Схожесть с балетом есть, безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами. С моей точки зрения, Трусова — это мисс виртуозность», — цитирует Цвирко «Газета.Ru».