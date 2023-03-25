Жулин о поражении Малинина с 8 квадами: «Мы же помним Трусову на Олимпиаде. Все‑таки нужно не просто бегать между элементами»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Жулин сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Нэтан Чен Александра Трусова Илья Малинин Фигурное катание

Александр Жулин рассказал, чего не хватило Илье Малинину для победы на чемпионате мира.

Американский фигурист завоевал в Сайтаме бронзу. Он сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной, включая аксель в 4,5 оборота.

– Одних четверных для победы Малинину пока не хватает?

– Мы же помним Сашу Трусову на Олимпиаде. Вот вам и ответ. Все‑таки нужно не просто бегать между элементами, но и владеть своим телом.

Но это все досягаемо. Когда‑то я Нэтана Чена считал абсолютно деревянным в начале карьеры. Он просто делал прыжки и размахивал руками. Потом за два сезона превратился в просто божественного фигуриста. Вот и все. Главное – работать, – сказал заслуженный тренер России.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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26 комментариев

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As per
Забавно, что отличные катальщики СК в ОИ сезон уступали соперникам постановками. АВ ничего не хочет сказать, почему так случилось, и что за странная беготня была у ребят в финале ПП?
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tim55555
Нейтан превосходный прыгун, он много работал и повышал уровень стабильности. Стабильные квады, взрывная дорожка и дело в шляпе. Кататься как Ханю, Ча или Патрик Чан он никогда не смог бы, да и ему этого и не нужно было. Каждому своё.
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AllaS
Нэйтан катал на разрыв аорты .
На ЧМ 19 , после выступления Юдзуру Ханю уже казалось лучше невозможно, но вышел Нейтан и сделал лучше лучшего.
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Зиля Бадриева
Для Арутюняна все это было неожиданностью, а ведь тертый калач. Илья уж не так безнадёжен, просто ещё не завоевал лояльность судей. Шома признался, что тоже не совсем был доволен прокатом. Думаю, из за большого количества квадов программа потерялась. Все таки не дотягивает до уровня Ханю и Чена, у которых все было сбалансировано. У девушек пожалуй без потерь только Камила показывала настоящее компонентное катание с 4 ультраси.
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Ayla
у Чена в 17-18 лет были Немезида и Корсар, одни из лучших программ по хорео, сравнил тоже)
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Triabc
Ответ vylysypydystychky
Малинин будет делать по 5-6 квадов и дальше, не меньше. Просто ему постепенно будут улучшать вторую оценку и наращивать её также в протоколах. Так было с Ченом. Так же, думаю, они и с Малининым будут делать. В спорте кто не рискует, тот выходит на старт сразу в ущербной позиции.
Скажите это Брауну😁
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vylysypydystychky
Ответ Toplady
У Ильи тот же тренер, что и у Чена, так что всё исправят, Илья уже понял что риск не всегда оправдан
Малинин будет делать по 5-6 квадов и дальше, не меньше. Просто ему постепенно будут улучшать вторую оценку и наращивать её также в протоколах. Так было с Ченом. Так же, думаю, они и с Малининым будут делать. В спорте кто не рискует, тот выходит на старт сразу в ущербной позиции.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ tanya_1111
Что же вы всё Трусову то помните, вспомните уже других ярких личностей с прошедших ОИ.
Речь о погоне Ильи за количеством квадов во что бы то ни стало. Аналогия напрашивается сама собой.
Другие яркие личности с прошедших ОИ сбалансированно подошли к своим прокатам. Если бы речь шла про грамотную стратегию и баланс, непременно вспомнили бы их, а не Трусову.
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vylysypydystychky
Уно тоже "бегает" между элементами и по 7 квадов на 2 программы делает. Но этот бег - кого надо бег. А у Жулина, похоже, Трусова новая любимая фигуристка, наравне с Загитовой. И вообще надоела эта клюква про беганье, вот допустим подробный разбор мифа про беганье от прыжка к прыжку https://www.youtube.com/watch?v=t3T6wNTYBJg . Но Жулин такими мелочами не заморачивается, главное что-нибудь сказать.
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Додик Аксель
У Ильи как и у тренерского штаба есть понимание, что насыщением программы большим количеством прыжков ультра-си, даёт преимущество в технической оценке, но сама программа теряет в зрелищности и презентации. Найдут баланс между сложными прыжками и другими элементами, в которых надо прибавлять Илье. Удачи !
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lepestok
Ответ Зямлянин
Спортс почему-то не выкладывает комментарии Настоящих артистов об артистизме Трусовой. Но пытается формировать мнение о ее якобы неартистизме комментариями представителей прогнившей Системы, пытающихся манипулировать оценками и баллами для продвижения своих блатных назначенцев, убивая при этом ФК.
Саша прекрасно раскрылась в программах Биг Спендер, Пятый элемент, Игра престолов, про Фриду молчу. Каждая программа соответствовала ее возрасту и темпераменту. Нет смысла ей ставить лирику, да, она ее может прокатать, но в сравнении с другими проиграет в зрелищности. У нее есть свой стиль, зачем ее искусственно в лирику запихивать?)
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Зямлянин
Ответ Оле-Лукойе
Говорят вообще-то про Малинина, Саша тут только за счет своих комментариев о том же Малинине упоминается, а не за счёт мифического наследия.
При чем здесь комментирование ?! Вы способны извлекать смысл из прочитанного ?
В статье упоминается Саша в отрыве от ее комментирования, но в контексте ее достижений на Олимпиаде.
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tanya_1111
Что же вы всё Трусову то помните, вспомните уже других ярких личностей с прошедших ОИ.
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Зямлянин
Ответ Delirium
Потому что Саша, к сожалению, стала анти примером, того, как делать не надо, если хочешь побед.
Саша не победила совсем по другим причинам. И мы все прекрасно знаем по каким. Хоть кто-то и делает вид, что это не так.
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Toplady
У Ильи тот же тренер, что и у Чена, так что всё исправят, Илья уже понял что риск не всегда оправдан
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Katerina Sunny
А когда Чен выигрывал ПП на первых ОИ, он уже был божественным или просто делал прыжки и размахивал руками?
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Зямлянин
Ответ Зямлянин
Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко поделился мнением о российских фигуристках, выступавших на Олимпиаде в Пекине. «Схожесть с балетом есть, безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами. С моей точки зрения, Трусова — это мисс виртуозность», — цитирует Цвирко «Газета.Ru».
Спортс почему-то не выкладывает комментарии Настоящих артистов об артистизме Трусовой. Но пытается формировать мнение о ее якобы неартистизме комментариями представителей прогнившей Системы, пытающихся манипулировать оценками и баллами для продвижения своих блатных назначенцев, убивая при этом ФК.
+8
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Delirium
Ответ Gilonjon862
Прошёл ЧМ в котором Саша не участвовала, а все вокруг всё-равно говорят только о Трусовой... Это говорит о том какое наследие она оставила после себя если за сравнительно небольшую карьеру так отложилась на подкорке мозга у всего фигурнокатательного сообщества
Потому что Саша, к сожалению, стала анти примером, того, как делать не надо, если хочешь побед.
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Оле-Лукойе
Ответ Gilonjon862
Прошёл ЧМ в котором Саша не участвовала, а все вокруг всё-равно говорят только о Трусовой... Это говорит о том какое наследие она оставила после себя если за сравнительно небольшую карьеру так отложилась на подкорке мозга у всего фигурнокатательного сообщества
Говорят вообще-то про Малинина, Саша тут только за счет своих комментариев о том же Малинине упоминается, а не за счёт мифического наследия.
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Tata777
Ответ Gilonjon862
Прошёл ЧМ в котором Саша не участвовала, а все вокруг всё-равно говорят только о Трусовой... Это говорит о том какое наследие она оставила после себя если за сравнительно небольшую карьеру так отложилась на подкорке мозга у всего фигурнокатательного сообщества
так статьи и вопросы подготовлены с отсылкой на трусову...оставила , молодец..ей от этого лучше? это как про ракету...впервые в истории и прочее...у проф спортсменов это так не работает...если ты гений, то у тебя много золота , как у Большунова...остальное всё бла бла бла
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Alexxa
Вот тут Жулин прав. Нейтан улучшился сильно. Его дорожки это просто ах... Не квпдами едиными
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Gilonjon862
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Toba Door
Надо поменять систему начисления гое или повысить стоимость квадов, а то выходят с одним квадом и в призах, а те у кого гое большие, у тех компоненты в космос улетают
+10
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Зямлянин
* Главное работать - писать заказные статейки про Трусову 😉
Жулику самому от себя не противно.
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Зямлянин
Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко поделился мнением о российских фигуристках, выступавших на Олимпиаде в Пекине.

«Схожесть с балетом есть, безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами. С моей точки зрения, Трусова — это мисс виртуозность», — цитирует Цвирко «Газета.Ru».
+9
-16
-7
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