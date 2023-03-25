Жулин о поражении Малинина с 8 квадами: «Мы же помним Трусову на Олимпиаде. Все‑таки нужно не просто бегать между элементами»

рассказал, чего не хватило для победы на чемпионате мира.

Американский фигурист завоевал в Сайтаме бронзу. Он сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной, включая аксель в 4,5 оборота.

– Одних четверных для победы Малинину пока не хватает?

– Мы же помним Сашу Трусову на . Вот вам и ответ. Все‑таки нужно не просто бегать между элементами, но и владеть своим телом.

Но это все досягаемо. Когда‑то я считал абсолютно деревянным в начале карьеры. Он просто делал прыжки и размахивал руками. Потом за два сезона превратился в просто божественного фигуриста. Вот и все. Главное – работать, – сказал заслуженный тренер России.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?