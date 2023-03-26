Грассль о тренировках в России: «На них как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня»

Теги сборная России сборная Италии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Даниэль Грассль Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Арсений Федотов Ника Эгадзе Фигурное катание

Фигурист Даниэль Грассль рассказал, чем отличаются тренировки в России и Италии.

С начала 2023 года итальянец тренируется в группе Этери Тутберидзе.

– Тренировки в Москве сильно отличаются от того, что было у тебя раньше?

– Конечно, это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе. На тренировках как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня.

На турнирах я слишком нервничаю, делаю ошибки, которые не допускаю на тренировках. Часто мы разминаемся шесть минут, а потом показываем наши программы по одному, как будто это симуляция реальных соревнований. Мы много катаемся куски программ или постановки целиком, чтобы повысить выносливость.

– В Италии и США было по-другому?

– Я катал свои программы на тренировках, но не так много раз. В Италии тренировка длилась 40-50 минут, а в России – 1 час 30 минут. Было немного трудно привыкнуть, но все в порядке, уже лучше.

– С кем ты катаешься на тренировках в одной группе?

– С Никой Эгадзе, Морисом Квителашвили, Аделией Петросян, Камилой Валиевой и Софьей Акатьевой. И с Арсением Федотовым.

– Они мотивируют тебя, бросают вызов в некоторой степени?

– Конечно. Они прыгают много четверных, очень настойчивые и упорные. Мотивирует, когда мы катаем наши программы целиком, – сказал Грассль.

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21 комментарий

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Delirium
Ответ Morveena Bum
заржаветь там не успевают, ломаются раньше.
Морису 28 намедни стукнуло.
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N-fox
Прекрасная компания на льду! А друзей найдет, все впереди!
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Кошка Матраскина
Тренировка 40-50 минут- что это за тренировка? Даже маленьким этого мало!
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22somebody22
С Камилой опасно делить лёд...Смотри не перепутай бутылочку с водой...
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22somebody22
Ответ Светлана Менова
Морис, социализируй там Даниэля, ты же весёлый парень!
У Мориса депрессия,ему самому помощь нужна.
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Светлана Менова
Морис, социализируй там Даниэля, ты же весёлый парень!
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ nina1212
Хочется чтобы Грассль нашел друзей в России и жизнь была бы веселее. Он в каждом интервью это говорит, что ему одиноко вне катка. Вот бы кто то организовал ему культурную программу в Москве. Морис, Аня, Алина, возьмите Даника в свою компашку!
Может Данику стоит вспомнить о целях своей жизни в Москве и перестать ныть? Глядишь и нервяк пройдёт.
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76yjgh98tr675dyt45
Мне кажется его выгонят скоро. Такой одуванчик. Ты работать приехал или ныть? Ну что за детский сад. Друзья, дом, еда, погода. Такое ощущение что не мужчина разговаривает а подросток.
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ВИван
Грассль начинает меня раздражать, слишком много его тут и вообще своими рассуждениями, ранее больше нравился.
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Julnita
Даник не забудь поблагодарить Тутзе за пиар - столько интервью уже пораздавал 🤣 Теперь пиар-агент ТШТ Шашина тебе еще горячую какую-нить фотосессию организует 😏
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Pennywise
Ответ Татьяна Семёновна
В самом хорошем смысле: Риту Базылюк удалось хоть раз перепрыгать?
Базылюк уже не одна такая. Арина Калугина на турнире две недели назад прыгала три квада в ПП. С одного упала, два приземлила. Упаденный тоже хороший был, просто ось немного потеряла, а так бы выехала.
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Katerina Sunny
Ответ nina1212
Хочется чтобы Грассль нашел друзей в России и жизнь была бы веселее. Он в каждом интервью это говорит, что ему одиноко вне катка. Вот бы кто то организовал ему культурную программу в Москве. Морис, Аня, Алина, возьмите Даника в свою компашку!
У Тутберидзе шоу начинается. Наверняка, у Дани будет отдых после ЧМ.
+6
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Призрачный триксель
Удачи Даниэлю,пусть у него всё получится 👏
+6
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nina1212
Хочется чтобы Грассль нашел друзей в России и жизнь была бы веселее. Он в каждом интервью это говорит, что ему одиноко вне катка. Вот бы кто то организовал ему культурную программу в Москве. Морис, Аня, Алина, возьмите Даника в свою компашку!
+28
-3
+25
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olvl
Терпение и труд всегда дают результаты. А к новой обстановке и другим тренировкам при желании Даниэль привыкнет. Удачи.
+7
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Morveena Bum
Ответ REA-13
В такой-то группе Даниэль точно не заржавеет :) Как и в принципе в ТШТ
заржаветь там не успевают, ломаются раньше.
+7
-14
-7
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Татьяна Семёновна
В самом хорошем смысле: Риту Базылюк удалось хоть раз перепрыгать?
+6
-2
+4
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Misson
Терпение и труд всё перетрут. Особенно под всевидящим оком ЭТ.
+11
-4
+7
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Wintersun
Если не сломается от натиска хейта и трудных тренировок, может выйти толк. По крайней мере по интервью пока видно, что очень хочет чтобы всё у него получилось.
+26
-3
+23
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Elena Savanuk
По сравнению с ЧЕ в Сайтаме был уже заметен прогресс у Даниэля, т.е. работа в Хрустальном уже приносит свои плоды...
+16
-4
+12
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REA-13
В такой-то группе Даниэль точно не заржавеет :) Как и в принципе в ТШТ
+34
-2
+32
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