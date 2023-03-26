Грассль о тренировках в России: «На них как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня»

Фигурист Даниэль Грассль рассказал, чем отличаются тренировки в России и Италии.

С начала 2023 года итальянец тренируется в группе Этери Тутберидзе.

– Тренировки в Москве сильно отличаются от того, что было у тебя раньше?

– Конечно, это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе. На тренировках как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня.

На турнирах я слишком нервничаю, делаю ошибки, которые не допускаю на тренировках. Часто мы разминаемся шесть минут, а потом показываем наши программы по одному, как будто это симуляция реальных соревнований. Мы много катаемся куски программ или постановки целиком, чтобы повысить выносливость.

– В Италии и США было по-другому?

– Я катал свои программы на тренировках, но не так много раз. В Италии тренировка длилась 40-50 минут, а в России – 1 час 30 минут. Было немного трудно привыкнуть, но все в порядке, уже лучше.

– С кем ты катаешься на тренировках в одной группе?

– С Никой Эгадзе, Морисом Квителашвили, Аделией Петросян, Камилой Валиевой и Софьей Акатьевой. И с Арсением Федотовым.

– Они мотивируют тебя, бросают вызов в некоторой степени?

– Конечно. Они прыгают много четверных, очень настойчивые и упорные. Мотивирует, когда мы катаем наши программы целиком, – сказал Грассль.