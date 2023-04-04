Валиева и Щербакова провели мастер-класс в Хабаровске

и провели мастер-класс для юных фигуристов в Хабаровске.

«Сегодня у детей горели глаза, они старались и чутко ловили каждое мое слово. Такие встречи заряжают энергией и только положительными эмоциями.

Надеюсь, что наша совместная тренировка вдохновит ребят на новые достижения, поможет поверить в себя и идти к новым целям в спорте», – сказала Валиева.