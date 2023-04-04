Валиева и Щербакова провели мастер-класс в Хабаровске

Теги сборная России видео фото женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева и Анна Щербакова провели мастер-класс для юных фигуристов в Хабаровске.

«Сегодня у детей горели глаза, они старались и чутко ловили каждое мое слово. Такие встречи заряжают энергией и только положительными эмоциями.

Надеюсь, что наша совместная тренировка вдохновит ребят на новые достижения, поможет поверить в себя и идти к новым целям в спорте», – сказала Валиева.

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14 комментариев

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garovatat
Ответ D-r. Peter
Камила в тг показала шикарный 3А и 4Т на тренировке в Хабаровске
Да! Совершенно крышесносно! Причем в прокате короткой. ЗА - мощный, полностью докручен, все как раньше, просто заглядение! Ну а тулупы Ками - это уже отдельный знак качества и вид искусства. Высоченный, с зависанием в воздухе назло гравитации (кто-то нервно дернул рыбьим хвостом). Валиева - это конечно уникум. Невероятная Нейтири, талантище и гений чистой красоты.
Анюта - маяк, ориентир и пример всем маленьким спортсменкам. Целеустремленная "железная леди", и при этом хрупкая, музыкальная, нежная, талантливая и очень сильная. Хрустальный Боевой Эльф! На прошедшем шоу гениально откатала свою бешеную короткую с чуть упрощенными прыгами, но все остальное - один в один. Дорога финальная - шаг в шаг и в том же темпе! Респект!
Вообще все там выдали стране угля)) куча квадов и трикселей, Адель запилила какой то афигенский каскад с трикселем, тройными и дупелями. Соник отличилась 4Т, Арсений конечно. Шоу - блеск! Вот это можно смотреть тем кто любит ФК как спорт. Мне к примеру всякие сказки-припляски не интересны вообще.
Посмотрим чем в Хабаровске удивит гениальная команда ТШТ! Чувствую Ками готовит сюрприз))
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Неволяшка
Ответ Competition Score
Чему Щ может научить, еси сама ничего не умеет? Но, фигуристка с открытым допинговым делом, как пример для детей - вообще нонсенс!
Время все расставит на свои места) Никто же никому никого не навязывал? Если в Хабаровске сочли это нужным, то кто им может запретить?
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Додик Аксель
Молодцы девчонки ! Детворе эти уроки мастер-класса запомнятся на всю жизнь. А родители глядя на наших чемпионок, будут приводить своих детей в фигурное катание.
+4
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Lebedstory
Надеюсь, работа для ребят была продуктивной. Мастер-классы - хорошая идея. Быть может, в других городах тура тоже будут проводить.
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Ева Майская
Молодцы девчонки! Думаю, для юных фигуристов это был очень интересный и полезный опыт! ))
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Марина Синельникова
Умницы девочки, Анечка и Камила! Камила на тренировке ещё прыгнула шикарный 3А и высоченный 4Т.
+10
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D-r. Peter
Камила в тг показала шикарный 3А и 4Т на тренировке в Хабаровске
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Регина Артёмова
Какие молодцы все успевают и на тренировки и мастер класс провести и подготовиться к выступлению 👏
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Delirium
Ответ svetlic
По фото такое впечатление, что Камила объясняла и сама катала, а у Щербаковой дети катали, и она уже по ходу объясняла.
Судя по фото у Ани была более младшая группа, у Камилы постарше, отсюда разный подход.
+5
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Ang Feo
Умнички девчонки 🤗 И большие и маленькие))
+9
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Competition Score
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+10
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Анна Беляева
Хорошо ТШТ совместил тур с мастер-классами для ребятишек. Когда специально до сразу нескольких городов Дальнего Востока доедут все девоччки? А тут два города, два мастер-класса от трех прекрасных спортсменок.
+17
-6
+11
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svetlic
По фото такое впечатление, что Камила объясняла и сама катала, а у Щербаковой дети катали, и она уже по ходу объясняла.
+2
-10
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Нурсултан Хамзаев
2 ОЧ) Наверное дети безмерно счастливы)
+15
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