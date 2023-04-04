Валиева и Щербакова провели мастер-класс в Хабаровске
Камила Валиева и Анна Щербакова провели мастер-класс для юных фигуристов в Хабаровске.
«Сегодня у детей горели глаза, они старались и чутко ловили каждое мое слово. Такие встречи заряжают энергией и только положительными эмоциями.
Надеюсь, что наша совместная тренировка вдохновит ребят на новые достижения, поможет поверить в себя и идти к новым целям в спорте», – сказала Валиева.
Анюта - маяк, ориентир и пример всем маленьким спортсменкам. Целеустремленная "железная леди", и при этом хрупкая, музыкальная, нежная, талантливая и очень сильная. Хрустальный Боевой Эльф! На прошедшем шоу гениально откатала свою бешеную короткую с чуть упрощенными прыгами, но все остальное - один в один. Дорога финальная - шаг в шаг и в том же темпе! Респект!
Вообще все там выдали стране угля)) куча квадов и трикселей, Адель запилила какой то афигенский каскад с трикселем, тройными и дупелями. Соник отличилась 4Т, Арсений конечно. Шоу - блеск! Вот это можно смотреть тем кто любит ФК как спорт. Мне к примеру всякие сказки-припляски не интересны вообще.
Посмотрим чем в Хабаровске удивит гениальная команда ТШТ! Чувствую Ками готовит сюрприз))