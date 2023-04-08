Аделия Петросян: «Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева»
Аделия Петросян не считает себя самой талантливой фигуристкой России
– Уже проанализировали прошедший сезон? Каким он для вас получился?
– Очень напряженный и нестабильный. Начала хорошо, закончила тоже на высокой ноте, а вот середина сезона оставляла желать лучшего.
– Почему так произошло, из-за травмы?
– Да, после первого этапа у меня была травма. Очень долго из нее выбиралась. Пришлось пропустить пятый этап Гран-при и прыжковый турнир. Расстроилась, конечно. Но зато начала готовиться к чемпионату России. Показала не самый лучший результат, но могло случиться и хуже.
– Перед началом сезона могли представить, что у вас будет победа в финале Гран-при?
– Я даже не думала о том, что не смогу этой победы добиться. Всегда настраиваешься на лучшее.
– Вас называют одной из самых талантливых фигуристок страны. Как вы к этому статусу относитесь?
– Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева. Есть девочки, которые намного лучше меня по скольжению и в эмоциональном плане. Есть еще куда расти.
– А на чемпионате мира были девочки, которые близки к вам по уровню?
– Понятно, что девочки не прыгали элементы ультра-си, но было очень приятно смотреть на их катание. Я всегда могу найти в других качества, над которыми мне нужно работать. Я смотрела за девочками и думала, что можно подстроить под себя, – сказала Петросян.
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примечательно, что она одна из немногих, кто не погнушался привести в пример действующих соперниц.
обычно, кого не спросишь, то все по шаблону отвечают, что они равняются исключительно на костнер и дальше по списку
Её слова - глоток свежего воздуха.