Аделия Петросян: «Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России травмы женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян не считает себя самой талантливой фигуристкой России

– Уже проанализировали прошедший сезон? Каким он для вас получился?

– Очень напряженный и нестабильный. Начала хорошо, закончила тоже на высокой ноте, а вот середина сезона оставляла желать лучшего.

– Почему так произошло, из-за травмы?

– Да, после первого этапа у меня была травма. Очень долго из нее выбиралась. Пришлось пропустить пятый этап Гран-при и прыжковый турнир. Расстроилась, конечно. Но зато начала готовиться к чемпионату России. Показала не самый лучший результат, но могло случиться и хуже.

– Перед началом сезона могли представить, что у вас будет победа в финале Гран-при?

– Я даже не думала о том, что не смогу этой победы добиться. Всегда настраиваешься на лучшее.

– Вас называют одной из самых талантливых фигуристок страны. Как вы к этому статусу относитесь?

– Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева. Есть девочки, которые намного лучше меня по скольжению и в эмоциональном плане. Есть еще куда расти.

– А на чемпионате мира были девочки, которые близки к вам по уровню?

– Понятно, что девочки не прыгали элементы ультра-си, но было очень приятно смотреть на их катание. Я всегда могу найти в других качества, над которыми мне нужно работать. Я смотрела за девочками и думала, что можно подстроить под себя, – сказала Петросян.

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33 комментария

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Sat397
Я все понимаю, что для прыжков в фк чем ниже тем лучше. Но Аделии все таки нужно немного подрасти, пока это возможно, а то потом уже будет поздно. Кроме прыжков есть и другие элементы, которые красивее получаются и эстетичнее смотрятся при более-менее высоком росте. Так же не нужно ей ещё забывать о дальнейшей жизни, и об участии в шоу, где тоже высокий рост более предпочтителен. Нужен курс гормонов роста, надеюсь её родители и тренеры это понимают.
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Маргарита В Сафронова
Каждая невероятно талантлива по-своему. Именно это интересно. Они совершенно разнын.
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grey9610212
зря , не считаете... похоже, Вам будет , что представить взыскательной, фигурнокатательной публике.... именно в соревновательном, а не в обёрточном аспекте
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oleg
Не зря Аделия дружит с СуперСоником. Две позитивки. Подобное к подобному тянется.
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Anna Partizanova
Какая умничка! Аню Щербакову по манерам напоминает. похоже, будущая олимпийская чемпионка. Конечно, пока что-то рано загадывать, но я почувствовала это именно сейчас.
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Таня Крючкова
Очаровала сразу. Ее энергетика! Старание! Ответсвенность.
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76yjgh98tr675dyt45
Петросян она из самых слабых из тех кто можт прыгать ультра си.
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Galym1968
Ответ Маргарита Михайловна
Можно сразу навскидку назвать десяток более талантливых чем Петросян фигуристок которые сейчас выступают.
назовите хотя бы трех действующих не из штаба Тутберидзе (Лиза Туктамышева тоже не в счет)
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Ортодокс7
Ответ Тайга86
Молодец Аделька, достойно. В спорте важно не только принимать похвалу, но и уметь похвалить соперников, параллельно впитывая в себя лучшее, приобретая опыт и избегая чужих ошибок. Успехов в новом сезоне.
Соперников она похвалила словом "убогие"
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Syndycate
Ответ Шубы
Я бы сказал, что Аделия не уступает Валиевой и Акатьевой по таланту. Очень нравится эта девочка. Такая маленькая. но очень скоростная и ладненькая. У нее какая-то невероятная энергетика, харизма и обаяние. А программы у нее вообще самые лучшие.
Она не уступает только в прыжках, и то только потому, что очень маленькая в теле десятилетки, а во всем остальном на две головы ниже
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плюшевая Ракета
Ответ Неволяшка
У Косторной чем плох рост? Аделия намного ниже и тело детское, что-то, значит, не так?
150 см в 19 лет такое себе...
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Неволяшка
Ответ плюшевая Ракета
И чем бы вы ей помогли? Почему Туктамышевой и Косторной никто не не хотел помочь в своë время?
У Косторной чем плох рост? Аделия намного ниже и тело детское, что-то, значит, не так?
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Маргарита Михайловна
Можно сразу навскидку назвать десяток более талантливых чем Петросян фигуристок которые сейчас выступают.
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Darth_Pershman
Ответ Утренняя Аврора
Аделя, , а надо себя считать самой лучшей. Это путь к успеху.
ЕМ считала и считает, и как позорно и печально она сама свою карьеру угробила.
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Тайга86
Молодец Аделька, достойно. В спорте важно не только принимать похвалу, но и уметь похвалить соперников, параллельно впитывая в себя лучшее, приобретая опыт и избегая чужих ошибок. Успехов в новом сезоне.
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-4
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Mira Val
Уважение к коллегам и соперникам то, без чего спорта нет. Искренная и тактичная, здоровья и удачи, Аделик!
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плюшевая Ракета
Ответ Неволяшка
Хорошая поговорка) Только с таким ростом выносить и родить ребенка самостоятельно будет проблемно. Я бы на месте мамы Аделии озаботилась тем, что ее рост вроде как остановился уже. ФК это еще не вся жизнь.
И чем бы вы ей помогли? Почему Туктамышевой и Косторной никто не не хотел помочь в своë время?
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Неволяшка
Ответ Tzaichiha
Есть такая поговорка -Маленькая женщина создана для любви, а большая для работы.
Хорошая поговорка) Только с таким ростом выносить и родить ребенка самостоятельно будет проблемно. Я бы на месте мамы Аделии озаботилась тем, что ее рост вроде как остановился уже. ФК это еще не вся жизнь.
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Екатерина Попова
ответ более чем достойный!
примечательно, что она одна из немногих, кто не погнушался привести в пример действующих соперниц.
обычно, кого не спросишь, то все по шаблону отвечают, что они равняются исключительно на костнер и дальше по списку
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Fair_play
Не помню, чтобы кто то из топовых фигуристок говорил, что есть спортсменки лучше меня при этом легко назвав их имена. Такое спокойное, рассудительное отношение к конкуренции, позволит ей снизить эмоциональную нагрузку на стартах. Аделия молодец. Будь некоторые бывшие "топы" попроще в этом плане, до сих пор бы выступали, радуя своих своих болельщиков соревновательными программами, а не тиктоками и кружочками в телеге
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закрыт по беспределу
Умница, назвала действительно выдающихся.
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На Пекин
Профессиональный подход, молодец!
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oleg
Не зря Аделия дружит с СуперСоником. Две позитивки. Подобное к подобному тянется.
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expertmer2020
Показала, что значит спорт вне политики.

Её слова - глоток свежего воздуха.
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Шубы
Я бы сказал, что Аделия не уступает Валиевой и Акатьевой по таланту. Очень нравится эта девочка. Такая маленькая. но очень скоростная и ладненькая. У нее какая-то невероятная энергетика, харизма и обаяние. А программы у нее вообще самые лучшие.
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