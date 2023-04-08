Аделия Петросян: «Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева»

Аделия Петросян не считает себя самой талантливой фигуристкой России

– Уже проанализировали прошедший сезон? Каким он для вас получился?

– Очень напряженный и нестабильный. Начала хорошо, закончила тоже на высокой ноте, а вот середина сезона оставляла желать лучшего.

– Почему так произошло, из-за травмы?

– Да, после первого этапа у меня была травма. Очень долго из нее выбиралась. Пришлось пропустить пятый этап Гран-при и прыжковый турнир. Расстроилась, конечно. Но зато начала готовиться к чемпионату России. Показала не самый лучший результат, но могло случиться и хуже.

– Перед началом сезона могли представить, что у вас будет победа в финале ?

– Я даже не думала о том, что не смогу этой победы добиться. Всегда настраиваешься на лучшее.

– Вас называют одной из самых талантливых фигуристок страны. Как вы к этому статусу относитесь?

– Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и , и Соня Акатьева. Есть девочки, которые намного лучше меня по скольжению и в эмоциональном плане. Есть еще куда расти.

– А на чемпионате мира были девочки, которые близки к вам по уровню?

– Понятно, что девочки не прыгали элементы ультра-си, но было очень приятно смотреть на их катание. Я всегда могу найти в других качества, над которыми мне нужно работать. Я смотрела за девочками и думала, что можно подстроить под себя, – сказала Петросян.

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