Наталья Бестемьянова: «Петросян – очень харизматичная девочка, но и у нее, и у Акатьевой взросление еще впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила выступления российских фигуристок в нынешнем сезоне.

Камила Валиева выиграла общий зачет, но не победила ни на чемпионате России, ни в финале российского Гран-при. Это следствие больших испытаний, выпавших на долю спортсменки в предыдущем олимпийском сезоне?

– Названные вами турниры выигрывали разные люди. Валиева же в обоих случаях была второй, что свидетельствует о ее стабильности.

Аделия Петросян, победившая в финале Гран-при – наша будущая звезда? Или пока об этом рано говорить?

– Давно наблюдаю за Аделией. Очень харизматичная девочка. Но и у нее, и у чемпионки России Софьи Акатьевой взросление еще впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает.

– Валиева уже преодолела?

– Она сейчас в этом периоде. Камила уже заметно подросла, но пока она еще в пути.

– В отношении к 26-летней Елизавете Туктамышевой определение «ветеран» звучит нелепо. Тем не менее, она уже более десятилетия находится на виду, занимая высокие места на различных соревнованиях. Что думаете об этом явлении?

– Лиза уникальная. Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер. Но итальянка не исполняла элементы ультра-си. Лиза же прыгает тройной аксель, а на тренировках, знаю, и четверной тулуп, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Лучшая фигуристка России: Валиева, Акатьева или Петросян? А Трусова даже не рядом

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24 комментария

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tim55555
Ответ nadenki
А чё,на верхних ступеньках пъедестала О.И допубертатницы пятнадцатилетние стояли?
Стояли то по паспорту пубертатницы, но победила бы допубертатница (если бы не скандал).
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Oleandra
Ответ Артур Петров
И да, покажи мне хоть одну фигуристку ТШТ, которая в таком возрасте хоть как-то вращается. Вон Щербаковой за её кривые вращения +4, +5 рисуют. Валиева вон еле-еле уже вращается, а ей всего 16.
а Петросян не вращается? Акатьева? у них все вращаются, да ещё и в сложных позах, с попаданием в музыку.. не как Туктамышева, с захватом одной рукой конька..
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nadenki
Ответ tim55555
Сколько нужно доказательств, что результат будет точно таким же как был и у других допубертатниц. Как говорил Альберт Эйнштейн: "Самая большая глупость - делать тоже самое и надеяться на иной результат".
А чё,на верхних ступеньках пъедестала О.И допубертатницы пятнадцатилетние стояли?
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Oleandra
Ответ Артур Петров
Ярый Хруст вылез. Если бы Туктамышева была в группе Тутберидзе, то ты бы совсем другие песни тут пела. И да, получает как раз не Туктамышева много, а именно фигуристы ТШТ, со своими неверными рёбрами, отталкиванием с ребра, с прером больше 180 градусов, с гудящей осью, с неправильными приземлениями, с перетяжками между каскадами и дорогой подготовкой между каскадами/комбинациями, а Лизе как с идеальными прыжками ставят вообще копейки. Вон лучше триксели Петросян пересмотри, где ей в короткой не отметили недокрут, а в произвольной понижение. И другие их прыжки. У той Акатьевой второй 4T на понижение должен был идти.
преры есть у всех, посмотри внимательней на других.. у той же Туктамышевой, у неё же ещё и недокруты, которые ей часто моргают, тот же двойной тулуп в КП.. как плохие уровни дорожек и вращений.. спина не гнётся, бильмана давно уже нет, скорость низкая, но уровни четвёртые, как и дорожки, где она в основном стоит или ходит.
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Артур Петров
Ответ Oleandra
Туктамышева прыгает свои ультра си в начале программ, иногда их не докручивая или делая степ аут, превращая его в тройки, а потом пешком по льду ходит, сдваивает тулупы в каскадах, плохо вращается.. так что, она получает даже больше, чем заслуживает.
И да, покажи мне хоть одну фигуристку ТШТ, которая в таком возрасте хоть как-то вращается. Вон Щербаковой за её кривые вращения +4, +5 рисуют. Валиева вон еле-еле уже вращается, а ей всего 16.
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Ridl
Чемпионат Росси по прыжкам
Да да
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Артур Петров
Ответ Oleandra
Туктамышева прыгает свои ультра си в начале программ, иногда их не докручивая или делая степ аут, превращая его в тройки, а потом пешком по льду ходит, сдваивает тулупы в каскадах, плохо вращается.. так что, она получает даже больше, чем заслуживает.
Ярый Хруст вылез. Если бы Туктамышева была в группе Тутберидзе, то ты бы совсем другие песни тут пела.

И да, получает как раз не Туктамышева много, а именно фигуристы ТШТ, со своими неверными рёбрами, отталкиванием с ребра, с прером больше 180 градусов, с гудящей осью, с неправильными приземлениями, с перетяжками между каскадами и дорогой подготовкой между каскадами/комбинациями, а Лизе как с идеальными прыжками ставят вообще копейки.

Вон лучше триксели Петросян пересмотри, где ей в короткой не отметили недокрут, а в произвольной понижение. И другие их прыжки. У той Акатьевой второй 4T на понижение должен был идти.
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Вованыч05
Ответ Оксана Тимофеева
"Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер" - ну, можно было бы и Ирину Слуцкую вспомнить...
да можно и до 60 кататься с одинарными...а уроверь Слуцкой и Костнер условная Трусова выдаст и в 40 с похмелья бес разминки и тренировок....просто у выше перечисленных долгожителей был основной козырь.....полное безрыбье и слабейший контет у всех поголовно.
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Oleandra
Ответ Артур Петров
Только во время Слуцкой не было грибного штаба под названием ТШТ. Туктамышева прыгает три ультра-си на две программы и проиграет тем, кто валяния в короткой и произвольной. Если бы Лиза была в ТШТ, то за такие прокаты она бы набирала минимум 255 баллов. И каждой год ехала бы на ЧЕ и ЧМ, а не упаковывали её под разных дев ТШТ без ультра-си и палениями.
Туктамышева прыгает свои ультра си в начале программ, иногда их не докручивая или делая степ аут, превращая его в тройки, а потом пешком по льду ходит, сдваивает тулупы в каскадах, плохо вращается.. так что, она получает даже больше, чем заслуживает.
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Вованыч05
Как бы все уже поняли что уровень девочек взрослым не под силу.Удивляет некоторых глупости(они же эксперты)которые не знают...знает вся страна и все хоть немного следящие что против физики не попрёшь хоть ты тресни.Она что надеется что законы физики перестанут работать?Лучше бы Леоновой позвонили у неё хоть мысли иногда мелькают(с её слов)а тут вообще бяда бядой.
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Артур Петров
Ответ TheWitcher
Слуцкая в 27 лет закончила. В этом году Туктику тоже будет 27. Только достижения их несопоставимы, конечно. Костнер до 30 каталась. У нас такая Бутырская — первая наша ЧМ в женской одиночке — на 31 году завершила карьеру, успев кроме выигранного ЧМ, съездить на две Олимпиады и недурно там выступить (4 место – Нагано-1998 и 6-место – Солт-Лейк-Сити-2002). А ещё она 6 ЧР и 3 ЧЕ 🙌
Только во время Слуцкой не было грибного штаба под названием ТШТ. Туктамышева прыгает три ультра-си на две программы и проиграет тем, кто валяния в короткой и произвольной. Если бы Лиза была в ТШТ, то за такие прокаты она бы набирала минимум 255 баллов. И каждой год ехала бы на ЧЕ и ЧМ, а не упаковывали её под разных дев ТШТ без ультра-си и палениями.
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tim55555
Сколько нужно доказательств, что результат будет точно таким же как был и у других допубертатниц. Как говорил Альберт Эйнштейн: "Самая большая глупость - делать тоже самое и надеяться на иной результат".
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Ayla
а зачем его преодолевать? выигрывают теперь до взросления, а потом уходят
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TheWitcher
Ответ Оксана Тимофеева
"Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер" - ну, можно было бы и Ирину Слуцкую вспомнить...
Слуцкая в 27 лет закончила. В этом году Туктику тоже будет 27. Только достижения их несопоставимы, конечно. Костнер до 30 каталась. У нас такая Бутырская — первая наша ЧМ в женской одиночке — на 31 году завершила карьеру, успев кроме выигранного ЧМ, съездить на две Олимпиады и недурно там выступить (4 место – Нагано-1998 и 6-место – Солт-Лейк-Сити-2002). А ещё она 6 ЧР и 3 ЧЕ 🙌
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Gemma157
Ответ Оксана Тимофеева
"Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер" - ну, можно было бы и Ирину Слуцкую вспомнить...
конечно можно. слуцкая в 27 прыгала лутц-риттовый каскад. всем щербаковым и петросянам это не светит
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Маргарита В Сафронова
Аделия своей энергетикой легко покрывает не только весь каток, но и весь зал, такое впечптление, что она у тебя в комнате танцует, а не в телевизоре.
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Анастасия Прудникова
Ответ Бедоносец
В 17 лет на пенсию пойдут. У Тутберидзе одна единственнаяМедведева пубертат успешно прошла и форму не растеряла, но такие как она спортсменки бывают раз в тысячу лет.
Еще Турсынбаева на пенсию в 17 лет не выходила, в 19 квад прыгнула на ЧМ. Потом ушла, но она уже не подростком была на тот момент. Если вы имеете в виду Алину, то она официально карьеру пока не завершала, но даже если официально объявит, то уйдет, будучи титулованной спортсменкой. Возможно, поэтому решила паузу взять, чтобы здоровье восстановить и все титулы уже выиграны в разное время.
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Оксана Тимофеева
"Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер" - ну, можно было бы и Ирину Слуцкую вспомнить...
+7
-2
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Оксана Иванова
Ответ За Валенсию с 1999
А че не в Армении?
Почему она должна быть в Армении, если она россиянка?!
+6
-2
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Anna Morgan
Да так же, как и все - рост прибавка в весе и потеря всех прыжков, как минимум ультра си, потяжелевшее катание и вращения.
+7
-3
+4
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Бедоносец
В 17 лет на пенсию пойдут. У Тутберидзе одна единственнаяМедведева пубертат успешно прошла и форму не растеряла, но такие как она спортсменки бывают раз в тысячу лет.
+3
-10
-7
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Александра Волкова
а сейчас никак нельзя за девочек порадоваться?
+15
-5
+10
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За Валенсию с 1999
А че не в Армении?
+1
-7
-6
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KMR
Петь пойдут и вести ЛП.
+6
-3
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