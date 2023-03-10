Наталья Бестемьянова: «Петросян – очень харизматичная девочка, но и у нее, и у Акатьевой взросление еще впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает»
Наталья Бестемьянова оценила выступления российских фигуристок в нынешнем сезоне.
– Камила Валиева выиграла общий зачет, но не победила ни на чемпионате России, ни в финале российского Гран-при. Это следствие больших испытаний, выпавших на долю спортсменки в предыдущем олимпийском сезоне?
– Названные вами турниры выигрывали разные люди. Валиева же в обоих случаях была второй, что свидетельствует о ее стабильности.
– Аделия Петросян, победившая в финале Гран-при – наша будущая звезда? Или пока об этом рано говорить?
– Давно наблюдаю за Аделией. Очень харизматичная девочка. Но и у нее, и у чемпионки России Софьи Акатьевой взросление еще впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает.
– Валиева уже преодолела?
– Она сейчас в этом периоде. Камила уже заметно подросла, но пока она еще в пути.
– В отношении к 26-летней Елизавете Туктамышевой определение «ветеран» звучит нелепо. Тем не менее, она уже более десятилетия находится на виду, занимая высокие места на различных соревнованиях. Что думаете об этом явлении?
– Лиза уникальная. Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер. Но итальянка не исполняла элементы ультра-си. Лиза же прыгает тройной аксель, а на тренировках, знаю, и четверной тулуп, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Лучшая фигуристка России: Валиева, Акатьева или Петросян? А Трусова даже не рядом
Да да
И да, получает как раз не Туктамышева много, а именно фигуристы ТШТ, со своими неверными рёбрами, отталкиванием с ребра, с прером больше 180 градусов, с гудящей осью, с неправильными приземлениями, с перетяжками между каскадами и дорогой подготовкой между каскадами/комбинациями, а Лизе как с идеальными прыжками ставят вообще копейки.
Вон лучше триксели Петросян пересмотри, где ей в короткой не отметили недокрут, а в произвольной понижение. И другие их прыжки. У той Акатьевой второй 4T на понижение должен был идти.