Наталья Бестемьянова: «Петросян – очень харизматичная девочка, но и у нее, и у Акатьевой взросление еще впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает»

оценила выступления российских фигуристок в нынешнем сезоне.

– выиграла общий зачет, но не победила ни на чемпионате России, ни в финале российского Гран-при. Это следствие больших испытаний, выпавших на долю спортсменки в предыдущем олимпийском сезоне?

– Названные вами турниры выигрывали разные люди. Валиева же в обоих случаях была второй, что свидетельствует о ее стабильности.

– , победившая в финале Гран-при – наша будущая звезда? Или пока об этом рано говорить?

– Давно наблюдаю за Аделией. Очень харизматичная девочка. Но и у нее, и у чемпионки России Софьи Акатьевой взросление еще впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает.

– Валиева уже преодолела?

– Она сейчас в этом периоде. Камила уже заметно подросла, но пока она еще в пути.

– В отношении к 26-летней определение «ветеран» звучит нелепо. Тем не менее, она уже более десятилетия находится на виду, занимая высокие места на различных соревнованиях. Что думаете об этом явлении?

– Лиза уникальная. Кто еще так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер. Но итальянка не исполняла элементы ультра-си. Лиза же прыгает тройной аксель, а на тренировках, знаю, и четверной тулуп, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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