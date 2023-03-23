Александр Энберт: «В женском одиночном появились новые имена. Акатьева и Петросян стали открытием этого сезона»

назвал фигуристок, которые стали открытием в этом сезоне.

– В России закончился сезон фигурного катания, не стали ли мы слабее за этот год? Удалось ФФКР создать эффект полноценного сезона?

– Мне как зрителю действительно хватило турниров. Я с удовольствием следил за серией , чемпионатом России, где были сильнейшие фигуристы страны. Было несколько шоу-турниров, как прыжковые, так и командная битва. Конечно, турниров было много, у российских болельщиков было достаточно моментов, чтобы насладиться программами любимых спортсменов.

По турнирной сетке, все прошло прекрасно, зрителям было достаточно турниров. Отмена международных турниров сказалась не очень сильно, во всех турнирах фигуристы показали новые программы и наработки элементов. Надеюсь, в следующем году будет так же классно, и спортсмены смогут сохранить мотивацию.

– Можем отметить прогресс отечественного фигурного катания?

– В этом году точно. Было много чемпионов, была конкуренция и борьба. В женском одиночном появились новые имена, которые до этого были знакомы только людям, которые более углубленно следили. Акатьева и стали открытием этого сезона.

Проходит омоложение, в следующем году можем увидеть в танцах очень интересную конкуренцию. Молодым танцорам просто надо дать немного времени.

– Но отсутствие международных стартов не ощущалось? Не было ли грустно спортсменам?

– Это больше вопрос к спортсменам. Я себя представляю спортсменом, и когда говорят, что не будешь участвовать на чемпионате Европы или мира, то конечно, будет грустно. Ты тренируешься и хочешь быть лучшим в мире, но это можно сделать только в очном соревновании, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.