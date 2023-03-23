Александр Энберт: «В женском одиночном появились новые имена. Акатьева и Петросян стали открытием этого сезона»

Теги сборная России ФФКР Александр Энберт женское катание Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Энберт назвал фигуристок, которые стали открытием в этом сезоне.

– В России закончился сезон фигурного катания, не стали ли мы слабее за этот год? Удалось ФФКР создать эффект полноценного сезона?

– Мне как зрителю действительно хватило турниров. Я с удовольствием следил за серией Гран-при, чемпионатом России, где были сильнейшие фигуристы страны. Было несколько шоу-турниров, как прыжковые, так и командная битва. Конечно, турниров было много, у российских болельщиков было достаточно моментов, чтобы насладиться программами любимых спортсменов.

По турнирной сетке, все прошло прекрасно, зрителям было достаточно турниров. Отмена международных турниров сказалась не очень сильно, во всех турнирах фигуристы показали новые программы и наработки элементов. Надеюсь, в следующем году будет так же классно, и спортсмены смогут сохранить мотивацию.

– Можем отметить прогресс отечественного фигурного катания?

– В этом году точно. Было много чемпионов, была конкуренция и борьба. В женском одиночном появились новые имена, которые до этого были знакомы только людям, которые более углубленно следили. Акатьева и Петросян стали открытием этого сезона.

Проходит омоложение, в следующем году можем увидеть в танцах очень интересную конкуренцию. Молодым танцорам просто надо дать немного времени.

– Но отсутствие международных стартов не ощущалось? Не было ли грустно спортсменам?

– Это больше вопрос к спортсменам. Я себя представляю спортсменом, и когда говорят, что не будешь участвовать на чемпионате Европы или мира, то конечно, будет грустно. Ты тренируешься и хочешь быть лучшим в мире, но это можно сделать только в очном соревновании, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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9 комментариев

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На Пекин
Ответ MiuAres
Они хороши технически, но не такие яркие. Не знаю как это объяснить, ну просто не цепляют.
Избаловали нас одиночницы, это раз. Во-вторых, они уже не перооткрывательницы , уже не настолько сильно впечатляют квады, как раньше. Привычный почерк Хрустального тоже немного снижает эффект вау, это три. И после восторгов по поводу катания юниорок, опять пришли к тому, что все же хочется наслаждаться пресловутым зреложенским катанием, это четыре. Список причин можно продолжить. Ну, и может не цеплять просто потому что не хватает какой-то своей изюминки, харизмы, яркости и т.п., это само собой.
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Светлана Менова
Открытие для кого? 🤦‍♀️ Энберт самый глупый и банальнейший из того, кого обзванивают..
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vanessa2021
Со следующего года возраст поднимут до 17 лет, а у нас все "омоложение" происходит. Надо смотреть, кто у нас катается в возрасте 17+ лет, а не на допубертатеых детей.
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nadenki
Адели́я,возможно и открытие..Соник в прошлый сезон ещё..
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MiuAres
Они хороши технически, но не такие яркие. Не знаю как это объяснить, ну просто не цепляют.
+7
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Sat397
Соня и Аделия мною воспринимаются как юниорки, наверное потому что они выглядят не зрело, и катание у них пока юниорское. Может на фоне ВУХ ещё сложилось такое восприятие.
+8
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Неволяшка
Кого постоянно интересует мнение Энберта? Нашли эксперта) Насколько я в курсе, он сейчас даже вне ЛП и всяческих ледовых шоу?
+11
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Ирина Чернявская
Акатьева превосходна! В ней столько грации! Петросян- энергия! Она хороша!
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asusp527
Следующий по списку кто?
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