Самохин об уходе Худайбердиевой и Базина из его группы: «Решение принималось Лизой, о чем нам написал Егор в личных сообщениях»

Тренер Денис Самохин прокомментировал уход Худайбердиевой и Базина из его группы

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – покинул группу Самохина.

« и Егор покинули тренерскую группу, детали о новом тренере нам не известны.

Решение принималось Лизой, о чем нам написал Егор в личных сообщениях», – сказал Самохин.