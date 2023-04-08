Самохин об уходе Худайбердиевой и Базина из его группы: «Решение принималось Лизой, о чем нам написал Егор в личных сообщениях»
Тренер Денис Самохин прокомментировал уход Худайбердиевой и Базина из его группы
Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин покинул группу Самохина.
«Елизавета и Егор покинули тренерскую группу, детали о новом тренере нам не известны.
Решение принималось Лизой, о чем нам написал Егор в личных сообщениях», – сказал Самохин.
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