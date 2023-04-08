Самохин об уходе Худайбердиевой и Базина из его группы: «Решение принималось Лизой, о чем нам написал Егор в личных сообщениях»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Тренер Денис Самохин прокомментировал уход Худайбердиевой и Базина из его группы

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин покинул группу Самохина.

«Елизавета и Егор покинули тренерскую группу, детали о новом тренере нам не известны.

Решение принималось Лизой, о чем нам написал Егор в личных сообщениях», – сказал Самохин.

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4 комментария

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Nat_Cher
ну и зачем самохин все эти подробности вываливает? потому что он обиделся?
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Дарья Виноградова
А Егор в белом пальто, у него просто нет вариантов.
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Killer Whale
А Лиза сама принимала решение или ей коуч посоветовал?
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dashulya05
Кто бы сомневался)
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