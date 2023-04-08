Худайбердиева и Базин покинули группу тренера Самохина
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу тренера Дениса Самохина
«Вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошел очередной трехлетний срок что-то менять.
Мы в любом случаем желаем дуэту успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды», – сообщил Самохин в соцсетях.
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