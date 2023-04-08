Худайбердиева и Базин покинули группу тренера Самохина

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу тренера Дениса Самохина

«Вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошел очередной трехлетний срок что-то менять.

Мы в любом случаем желаем дуэту успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды», – сообщил Самохин в соцсетях.

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20 комментариев

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russalka
Ответ garovatat
Трансферы полным ходом. Писали что у Жулина их уже видели. Все к Жулину приперлись)) сведущие болелы боятся как бы не к Крыловой, спарринговать с КА. А мне еще интересно куда Зинина с Рубцовой подадутся.
Потому что у Жулина все грибы российские
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russalka
Хм интересно... Лиза на Букина нацелилась что ли?
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Morveena Bum
Ответ Irina Kistler
Я бы на их месте в Канаду попросилась, чтобы отечественные болельщики отдохнули и c Чоками по падением посоревноваться)), но вряд-ли Лиза мужа без присмотра оставит)))
а может Лиза на это совсем иначе смотрит и считает возможным для себя замахнуться на что и получше?
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ВИван
То ли еще будет... еще не май.
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Наталья Ночка
Ответ Анна Лисина
А к кому ушли то?
Скорее всего к Жулину! Больше грибов ни у кого нет! Даже бесполезно рыпаться! Если хотите быть в призах в России, то только к Жулину!
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garovatat
Трансферы полным ходом. Писали что у Жулина их уже видели. Все к Жулину приперлись)) сведущие болелы боятся как бы не к Крыловой, спарринговать с КА. А мне еще интересно куда Зинина с Рубцовой подадутся.
+2
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Тайга86
Удачи. Пара красивая. Есть проблемы, которые хотят решить с переходом. Пусть повезет.
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Rusalkom
Не удивительно, после такой позорной программы на турнире шоу-программ, где они (действующие чемпионы России!!!) заняли последнее место
+7
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+7
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Gemma157
надеемся, что лиза перед тем как уйти от тренера вместе с базиным хорошенько проработала этот кейс с проводником и коучем..
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+12
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Mion
Мне кажется, Жулин просто понял, что в ФК скоро кроме денег от федерации за спортсменов ничего не останется (гранты кончатся, шоу окупаться вряд ли будут без них). Вот и набирает себе по-максимуму под шумок 🥴 одни уйдут/закончат, трое останутся. И конкуренция будет каждого тянуть наверх)
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Elena Savanuk
Не удивлюсь, если и у очередного тренера Лиза не сможет решить свои проблемы...
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Irina Kistler
Я бы на их месте в Канаду попросилась, чтобы отечественные болельщики отдохнули и c Чоками по падением посоревноваться)), но вряд-ли Лиза мужа без присмотра оставит)))
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пазл сошёлся
Неужели Жулин собирает себе танцевальный флеш роял? 🤯
+11
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Airelend
Интересно куда двинули. К Жук чтоли? Она как раз расстроилась из за ухода Букиных
+8
0
+8
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Аля Иванова
Вот "повезёт" какому-то тренеру с такой парочкой.
+7
-1
+6
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Vera Goncharova
Не выдержали бешшшенной конкуренции с Хаврониной/Нарижным — ведь чтобы смотреться на голову выше ХБ, нужно просто не падать
+18
-1
+17
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шампион
И правильно, зачем им вообще тренировки? Неваляшка Худабердыева перед выступлением просто будет подъезжать к судьям и говорить, кто ее муж, если кто не знает. Может, и кататься не придется
+12
-2
+10
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Анна Лисина
А к кому ушли то?
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Ostinato
Ответ N-fox
Какая-то бесконечная суета и беготня в этом сезоне в танцах - от партнера к партнеру, от тренера к тренеру.....
всегда так было
+7
0
+7
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N-fox
Какая-то бесконечная суета и беготня в этом сезоне в танцах - от партнера к партнеру, от тренера к тренеру.....
+23
0
+23
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