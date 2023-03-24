Елизавета Худайбердиева: «Мы с Базиным считаем, что «Русский вызов» – лучший турнир в России за все время проведения различных шоу»

и рассказали о своем номере для турнира шоу-программ.

Худайбердиева: Идея сделать такой номер пришла нашему тренеру Денису Эдуардовичу (Самохину).

Базин: Поначалу мы не знали, что сделать такого интересного.

Худайбердиева: Но нам давно хотелось попробовать танец «Яблочко», который можно отнести к народным танцам. А мы как раз много занимаемся народными танцами, разучиваем их с нашим хореографом Николаем Никоновым.

Мы подумали, что как спортивную программу – такой произвольный танец вряд ли сумеем реализовать, потому что танец очень сложный чисто физически, довольно быстрый темп. И Денис Эдуардович предложил: «А чего? Давайте «Яблочко» попробуем».

Базин: Мы начали додумывать сюжет, чтобы это был не просто танец, а показательный номер.

Худайбердиева: Так родился сюжет, что я пассажирка круизного лайнера на отдыхе, такая фифа, вся из себя, а Егор – матрос, который драит палубу.

Базин: Лиза включает радио, но мне не нравится музыка, я переключаю и нахожу «Яблочко». Лиза недовольна, злится, а я начинаю под «Яблочко» танцевать. В итоге и Лиза показывает, что я вовсе не такой крутой, что она и сама так может.

Худайбердиева: Основную часть номера мы с Егором танцуем вместе, и в конце я обливаю его водой, чтобы остудить. Конечно, на репетициях мы водой не обливались, но в самом номере сделали это по-настоящему.

Номер мы начали ставить сами с Егором, потому что Денис Эдуардович в это время был в Питере на финале Гран-при России. Когда он вернулся, додумали концепцию программы, добавили поддержки, связки, потом отрабатывали с хореографом и тренером программу целиком. Пересмотрели выступления ансамбля Игоря Моисеева, некоторые движения переняли у них.

Базин: Мы решили, что раз шоу – отдельный турнир, то надо сделать не просто показательный номер, а что-то интересное, с реквизитом, поддержками, которые на соревнованиях делать нельзя. Костюмы сшили специально для номера.

Худайбердиева: А как мы собирали шезлонг! Отдельная история. Потратили часа полтора, нам ведь его доставили в разобранном виде. Но сам турнир, подготовка к нему, работа над программой – это было очень интересно. Офигенный опыт!

Мы с Егором считаем, что «Русский вызов» – это самый лучший турнир в России за все время проведения различных шоу. Потому что здесь участвовали практически все чемпионы, каждый участник был суперкрутой! Во втором отделении вообще выступали все олимпийские чемпионы! Ни одно шоу еще не собирало такой состав! Мне кажется, получилось супермегамасштабно, и зрителям понравилось.

Базин: Декорации, потрясающий свет, потрясающие программы... Все было сделано так, как на открытиях чемпионатов мира, самых крупных соревнований.

Худайбердиева и Базин представили шоу-программу под «Яблочко». Елизавета плеснула в Егора водой из ведра