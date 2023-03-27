Медведева о серебре Олимпиады: «Бывают какие-то болезненные моменты, когда меня это задевает. Ничего уже не изменить, но нужно искать плюсы»

рассказала, как на нее повлияло серебро Олимпиады-2018.

«Это тема психологии: смотря как относиться к поражению. Каждый человек по-разному воспринимает серебро или бронзу.

Мы не говорим про золото, а говорим про призеров. Для кого-то это прямо восторг: кто-то выходит и метит на средний результат, на 6-7 место, а он в призах! Ого! И он стоит и плачет от счастья: ничего себе – я третий.

А когда ты выходишь лидировать и занимаешь призовое место, и это уже случилось, это никуда не денется. Понятное дело, если тебя это расстраивает, можно пострадать, можно попереживать, это человеческие эмоции – мы имеем на это право.

Главное это принять и понять, что уже ничего не изменить. А если есть возможность изменить, это же круто: можно еще раз попробовать, забыли – пошли еще раз делать.

В моей ситуации уже ничего не изменить, но нужно искать плюсы. Бывают какие-то болезненные моменты, когда меня это задевает – понятное дело. Это мое прошлое, с этим ничего уже не сделаешь.

Я в этом серебре нашла мотивацию двигаться вперед и доказать себе, что не медалью единой, и человек строится в обществе. Есть огромное количество дорожек, по которым можно пойти и развиваться, становиться лучше, становиться примером для самой себя. Поэтому это переживание из-за проигрыша можно перевести в мотивацию.

Но хочу заметить, что мне иногда бывает мало. Вот когда чуть-чуть не хватило, в жизни бывает болезненно, но очень помогает. Чего-то добилась, но нет, мало. Чего-то постоянно не хватает. Возможно, это хорошо», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание».

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