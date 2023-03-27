Медведева о серебре Олимпиады: «Бывают какие-то болезненные моменты, когда меня это задевает. Ничего уже не изменить, но нужно искать плюсы»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как на нее повлияло серебро Олимпиады-2018.

«Это тема психологии: смотря как относиться к поражению. Каждый человек по-разному воспринимает серебро или бронзу.

Мы не говорим про золото, а говорим про призеров. Для кого-то это прямо восторг: кто-то выходит и метит на средний результат, на 6-7 место, а он в призах! Ого! И он стоит и плачет от счастья: ничего себе – я третий.

А когда ты выходишь лидировать и занимаешь призовое место, и это уже случилось, это никуда не денется. Понятное дело, если тебя это расстраивает, можно пострадать, можно попереживать, это человеческие эмоции – мы имеем на это право.

Главное это принять и понять, что уже ничего не изменить. А если есть возможность изменить, это же круто: можно еще раз попробовать, забыли – пошли еще раз делать.

В моей ситуации уже ничего не изменить, но нужно искать плюсы. Бывают какие-то болезненные моменты, когда меня это задевает – понятное дело. Это мое прошлое, с этим ничего уже не сделаешь.

Я в этом серебре нашла мотивацию двигаться вперед и доказать себе, что не медалью единой, и человек строится в обществе. Есть огромное количество дорожек, по которым можно пойти и развиваться, становиться лучше, становиться примером для самой себя. Поэтому это переживание из-за проигрыша можно перевести в мотивацию.

Но хочу заметить, что мне иногда бывает мало. Вот когда чуть-чуть не хватило, в жизни бывает болезненно, но очень помогает. Чего-то добилась, но нет, мало. Чего-то постоянно не хватает. Возможно, это хорошо», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание».

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39 комментариев

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loulou
Ответ Verysia
что не медалью одной человек строится в обществе...
Это "разговорные возможности"©, вы ничего не понимаете))) Разговорные возможности кого надо разговорные возможности)
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loulou
Ответ Девочка с севера
А представьте, не могла! Даже опытная ТАТ не могла, а тут молоденькая фигуристка, привыкшая выигрывать. Да и не думаю, что Женя анализировала Алинин контент. В такие моменты концентрируются на себе.
У Медведевой разладились прыжки в межсезонье. Она пыталась усложниться, но не шло. Жулин всех сдал с потрохами. Все Медведева понимала прекрасно, а уж ТАТ и подавно, которгая говорила о Загитовой как о бомбе еще за год до ОИ.
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Артур Петров
Ответ Девочка с севера
А представьте, не могла! Даже опытная ТАТ не могла, а тут молоденькая фигуристка, привыкшая выигрывать. Да и не думаю, что Женя анализировала Алинин контент. В такие моменты концентрируются на себе.
Смысле не могла? Медведева в Братиславе (первый олимпийский старт) прыгнула 6 из 7 прыжков во второй половине (это разве не усложнение?), а потом решила больше не прыгать в расчёт что её грибами вытащат? Вот как раз этого набора ей не хватило, так как там около 1.5 баллов получается.
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Биатлонная зима
Женя , а что серебро на ОИ ПЛОХО ЧТО ЛИ?
Да спортсмены рады даже , что просто стали участниками игр.
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Rush
Ответ Девочка с севера
А представьте, не могла! Даже опытная ТАТ не могла, а тут молоденькая фигуристка, привыкшая выигрывать. Да и не думаю, что Женя анализировала Алинин контент. В такие моменты концентрируются на себе.
"Опыт" не равно честность и принципиальность.
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Marya Y
Ответ чацкий.
ещё до чемпионата европы женя проиграла алине на чемпионате россии
В том сезоне Медведева пропускала ЧР всвязи с травмой.
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РИ-Ната
Ответ чацкий.
ещё до чемпионата европы женя проиграла алине на чемпионате россии
Медведева пропустила ЧР, ФГП из- за травмы. Алина сама себе заработала путёвку на ОИ как ЧР.
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Sat397
Женина семья в лице матуа, чен, вайц, сона, лайшева не даст ей забыть прошлое. Семья будет напоминать ей снова и снова "прекрасные" моменты олимпиады, заставляя её переживать все заново, как день сурка.
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Rush
Ответ Алена Иванова
Уж 5 лет прошло всё о том же. Ну если ты понимала что программа слабее ну усложни. Всё или ничего. Тем более так не мила эта серебряная медаль
Усложняла Женя. Не выкатывала её Женя совсем. Все это понимали и Сам Жулин так говорил.
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Девочка с севера
Ответ Rush
Женя сама не могла делать анализ контентов. Надеяться на ошибку? Они же были не вдвоём с Алиной на ОИ. Там были и другие сильные соперницы. Эти соперницы допустили ошибка. Алина нет. Контент у Алины самый сильный на том ОИ.
А представьте, не могла! Даже опытная ТАТ не могла, а тут молоденькая фигуристка, привыкшая выигрывать. Да и не думаю, что Женя анализировала Алинин контент. В такие моменты концентрируются на себе.
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Артур Петров
Ответ Anna Ilyinih
Не гоните беслв🤦🤦 Лидер сборной по рейтингу за предыдущий год смотрится, а не по одному соревнованию
Так Загитова на ОИ ехала лидером с действующими медалями: ЧЕ, ЧР, ЧМ среди юниоров, ФГП среди взрослых и юниоров, первенство России среди юниоров.
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Валерий Петров
Надоела уже эта тема про серебро ОИ, ну сколько можно это мусолить?
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Лилибет
У каждого спортсмена свое время выигрывать. Больно,да,тем более амбициозная,лидер по натуре. Выступление на Олимпиаде правда очень-очень трогает,но все было справедливо.Обе были потрясающие,но Алина оказалась сильнее. Главное понимать,что ты действительно выигрывала тогда,когда могла это сделать и не упустила свой шанс,а Женя правда чемпионка своего времени,два года доминировала. Прошло время—появилась Алина и настал ее момент побеждать
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Rush
Ответ Anna Ilyinih
И фанаты Алины этому активно помогают 😁😉
Спасибо фанатам Алины что поддерживают.
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Rush
Ответ Девочка с севера
Просто в ТШТ им внушается, что нужно быть первым. И когда ты второй, это всё. И когда ЭГ удивляется, почему Женя не благодарна за серебро, а ЭГ готовила её на серебро?
Женя сама не могла делать анализ контентов. Надеяться на ошибку?
Они же были не вдвоём с Алиной на ОИ. Там были и другие сильные соперницы.
Эти соперницы допустили ошибка.
Алина нет. Контент у Алины самый сильный на том ОИ.
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mtoo
Ответ Verysia
что не медалью одной человек строится в обществе...
Это другое)))
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Алена Иванова
Уж 5 лет прошло всё о том же. Ну если ты понимала что программа слабее ну усложни. Всё или ничего. Тем более так не мила эта серебряная медаль
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Rush
Ответ Anna Ilyinih
Не гоните беслв🤦🤦 Лидер сборной по рейтингу за предыдущий год смотрится, а не по одному соревнованию
Лидер по баллам, была лидером.
Все закончилось.
Мы говорим по факту.
КОНТЕНТ Алины выше, ЧЕ.
Самоанализ нужно делать в такой ситуации.
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ЮИ
Вся речь - какой-то набор слов. Понятно, что она это говорила, а не писала, но редакторы могли бы подчистить, чтобы читать было комфортнее.
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Anna Ilyinih
Ответ Pentrak
Да что ж такое! Кто-нибудь, подарите Женьку вторую деревянную медальку у подъезда.
Ваш уровень подсказывает вам, что это ей поможет?))
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alexnew
Медведевой постоянно мало. :)
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Anna Ilyinih
Ответ Анна Терехова
Это Олимпиада никогда не закончится....🤦
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Anna Ilyinih
Ответ Rush
Женя говорит: "когда ты едешь лидером на ОИ." Но, Женя, до ОИ проиграла Алине ЧЕ 6 баллов. Женя, на ЧЕ лидер сменился. Зная что контент у Алины выше, Алина технически сильнее как можно не понимать - лидер сменился.
Не гоните беслв🤦🤦 Лидер сборной по рейтингу за предыдущий год смотрится, а не по одному соревнованию
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Pentrak
Ответ Roman Roman
даже тут вторая
Да что ж такое! Кто-нибудь, подарите Женьку вторую деревянную медальку у подъезда.
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Додик Аксель
Пусть уже Женя наймёт литературного "негра", и он напишет книгу о её спортивных подвигах и переживаниях.
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