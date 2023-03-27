Евгения Медведева: «Не была в восторге от того, что мне нужно выучить четверной сальхов. И возраст, и возможности мне не совсем позволяли»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопрос, какой прыжок она мечтала исполнить.

«Сейчас фигурное катание очень скакнуло вперед. Хотя, казалось бы, три года назад мы еще наблюдали за такими ребятами, как Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, которые делали четверные элементы. Четверной лутц кто-то сделал – о, господи, как он это делает? Вот в течение ближайших 10 лет точно никого более уникального не будет.

При этом на прошедшем совсем недавно чемпионате мира выходит Илья Малинин, который делает четверной аксель и не выигрывает. Вопрос, да? А стоит ли задумываться над прыжком мечты, и является ли он панацеей и ключиком к золотой медали? Видимо, нет.

Лично у меня нет такого прыжка – я все свои прыжки мечты уже исполнила, когда я каталась. Хочу напомнить, что на соревнованиях меня уже не было три года, и пока что я не собираюсь в них участвовать, мне пока что в шоу хорошо и комфортно.

Были прыжки не мечты, а те, которые, если бы я хотела дальше выигрывать, должна была их выучить, такие статусные. Не сказать, что я в восторге была от того, что мне нужно выучить четверной сальхов, потому что и возраст, и возможности мне не совсем позволяли – и по здоровью, разные причины были.

Но вот прыжок мечты у меня был, наверное. Я хотела исполнить на соревнованиях какой-нибудь каскад с риттбергером. Я это сделала несколько раз: сальхов – риттбергер, все видели. Он очень красиво у меня получался, нескромно скажу.

На данный момент прыжка мечты у меня нет. Надеюсь, у других ребят, которые сейчас выигрывают, они еще есть, и они будут дальше двигать фигурное катание вперед», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание».

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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8 комментариев

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ретроградный меркурий
Ответ EmperorNazer
Тройной сальхов у Жени в лучшие годы был прекрасен, и я думаю, четверной мог бы ей поддаться, но только если бы разучивать его начали до пубертата, в 14-15 лет. Но когда у Медведевой возникла эта «необходимость», ей уже было 19, и шансов, конечно, не было никаких.
Без шансов. У Жени никогда не было ни суперкрутки, ни высоты прыжка, ни атлетизма. Не сделала бы она в жизни нормальный квадсальхов. Все эти разговоры - в пользу бедных. Единственная взрослая, кто освоил и вкатал квад - Рика Кихира
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mtoo
Ответ EmperorNazer
Тройной сальхов у Жени в лучшие годы был прекрасен, и я думаю, четверной мог бы ей поддаться, но только если бы разучивать его начали до пубертата, в 14-15 лет. Но когда у Медведевой возникла эта «необходимость», ей уже было 19, и шансов, конечно, не было никаких.
Они с Алиной тогда пахали на чемпионатах - медали добывали(((
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La Gushka
Интересно, Медведеву комиссия РУСАДА по "делу Валиевой" о чем-нибудь или о ком-нибудь спрашивала? А должна была!
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EmperorNazer
Тройной сальхов у Жени в лучшие годы был прекрасен, и я думаю, четверной мог бы ей поддаться, но только если бы разучивать его начали до пубертата, в 14-15 лет. Но когда у Медведевой возникла эта «необходимость», ей уже было 19, и шансов, конечно, не было никаких.
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Самасебезвезда
Пока что не собирается участвовать в соревнованиях🤣 Какая же она ....просто слов нет, глупая.
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шампион
Помню, на каком-то турнире МЖ делает прыжок подальше от судей, именно в том месте, где за бортиком находится камера, которая может снять только ее верхнюю половину, ведь бортик закрывает коньки. Думаю, очевидно, какой именно прыжок выполняла МЖ.
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Ирина Иванова
Бог с ними, с прыжками, пусть долго будут мечты)
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Iuliia Timofeyeva
Да, сальхов-риттбергер был прекрасным у Жени. Помню тот ЧМ, где было либертанго и этот прыжок. Очень крутая программа получилась тогда.
+19
-12
+7
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